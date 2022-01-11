Лікарський засіб має властивість накопичуватися і протягом тривалого часу перебувати в організмі, тому одночасно приймати препарат з іншими лікарськими засобами, до складу яких входить вітамін А, не слід. Тривале щоденне застосування препарату, особливо у великих дозах, внаслідок накопичення в організмі може спричинити розвиток гіпервітамінозу А.

З обережністю застосовувати при захворюваннях, що супроводжуються порушенням згортання крові або розвитком кровотеч, втратою організмом кальцію, при тяжких ураженнях печінки, гострих і хронічних гепатитах. Для контролю функції печінки до початку та у процесі лікування потрібно проводити біохімічний аналіз крові.

Не рекомендується застосовувати препарат під час тривалої терапії тетрациклінами.

Ретинол слід приймати за 1 годину до або через 4–6 годин після прийому холестираміну.

Для нормального всмоктування вітаміну А необхідною умовою є наявність жирів у їжі.

Зловживання алкоголем і тютюнопалінням порушує всмоктування препарату з травного тракту.

При лікуванні порушення сутінкового зору (куряча сліпота) вітамін А слід застосовувати з рибофлавіном, нікотиновою кислотою.

Жінкам, що приймали високі дози ретинолу пальмітату (більше 10000 МО), можна планувати вагітність не раніше ніж через 6–12 місяців. Це пов’язано з тим, що протягом цього часу існує ризик неправильного розвитку плода під впливом високого вмісту вітаміну А в організмі.

Лікарський засіб містить метилпарабен (Е 218) та пропілпарабен (Е 216), і може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).

Лікарський засіб у дозі 33000 МО містить азорубін (Е 122), що може спричинити алергічні реакції.