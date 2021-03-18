фармакодинаміка. Біле Вугілля® — ентеросорбент, активною речовиною якого є кремнію діоксид. Висока дисперсність кремнію діоксиду забезпечує велику активну поверхню сорбції і, отже, сорбційну ємність дієтичної добавки. Непориста структура частинок кремнію діоксиду забезпечує високу швидкість сорбції. Відсутність пор також пояснює слабку сорбцію низькомолекулярних сполук, в тому числі мінеральних речовин і вітамінів.

Кремнію діоксид має значну адсорбційну активність щодо речовин білкової природи, що сприяє виведенню з організму екзо- і ендотоксинів, токсичних продуктів неповного розпаду великих органічних сполук, патогенних антигенів і алергенів мікробного чи іншого походження. Завдяки наявності на поверхні мікроорганізмів різних білкових структур високодисперсний діоксид кремнію активно сорбує патогенну мікрофлору в кишечнику — до 1010 мікробних тіл на 1 г речовини, що забезпечує виражений протимікробний та антидіарейний ефекти. До того ж, антидіарейний ефект кремнію діоксиду полягає в обволіканні слизової оболонки кишечнику, що перешкоджає адгезії мікроорганізмів та їх колонізації, а також блокує дію стимуляторів секреції рідини в кишечнику (дезоксихолатів натрію, цАМФ і серотоніну) через вплив на відповідні рецептори. Додатковим механізмом антидіарейної дії є структурування кишкового вмісту через виражені гідрофільні властивості кремнію діоксиду.

Кремнію діоксид сприяє переміщенню із внутрішнього середовища організму (кров, лімфа, інтерстицій) до ШКТ різних токсичних продуктів, у тому числі середніх молекул, олігопептидів, амінів та інших речовин, за рахунок концентраційних та осмотичних градієнтів із подальшим зв’язуванням і виведенням з організму.

Кремнію діоксид має виражені адсорбційні властивості щодо ХС, жовчних пігментів (зокрема білірубіну), фосфоліпідів, моносахаридів та білків (300–600 мг на 1 г сорбенту), які містять первинну аміногрупу. Сорбція жовчних пігментів та ХС відбувається безпосередньо у ШКТ у складі міцелярних комплексів з білками та фосфоліпідами і може становити декілька міліграмів на 1 г сорбенту.

Мікрокристалічна целюлоза, що входить до складу лікарського засобу Біле Вугілля®, доповнює адсорбційні властивості діоксиду кремнію, зв’язуючи ХС і важкі метали. Набряклі волокна мікрокристалічної целюлози, просуваючись уздовж кишечнику, механічним шляхом очищають поверхню його слизової оболонки.

Фармакокінетика. Кремнію діоксид виявляє хімічну та мікробіологічну стійкість: він не розкладається в органічних розчинниках та біологічних рідинах, в тому числі у шлунковому соку, а структура його часток не змінюється при зміні рН. Кремнію діоксид не кумулюється в організмі.

Більше ніж 99% кремнію діоксиду у незміненому вигляді виводиться через ШКТ разом із калом.

При пероральному застосуванні до системного кровотоку проникає менше 1% кремнію діоксиду і виділяється нирками з сечею.