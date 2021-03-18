Біле Вугілля® (Carbowhite®) (338379) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Біле Вугілля інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Біле Вугілля® — ентеросорбент, активною речовиною якого є кремнію діоксид. Висока дисперсність кремнію діоксиду забезпечує велику активну поверхню сорбції і, отже, сорбційну ємність дієтичної добавки. Непориста структура частинок кремнію діоксиду забезпечує високу швидкість сорбції. Відсутність пор також пояснює слабку сорбцію низькомолекулярних сполук, в тому числі мінеральних речовин і вітамінів.
Кремнію діоксид має значну адсорбційну активність щодо речовин білкової природи, що сприяє виведенню з організму екзо- і ендотоксинів, токсичних продуктів неповного розпаду великих органічних сполук, патогенних антигенів і алергенів мікробного чи іншого походження. Завдяки наявності на поверхні мікроорганізмів різних білкових структур високодисперсний діоксид кремнію активно сорбує патогенну мікрофлору в кишечнику — до 1010 мікробних тіл на 1 г речовини, що забезпечує виражений протимікробний та антидіарейний ефекти. До того ж, антидіарейний ефект кремнію діоксиду полягає в обволіканні слизової оболонки кишечнику, що перешкоджає адгезії мікроорганізмів та їх колонізації, а також блокує дію стимуляторів секреції рідини в кишечнику (дезоксихолатів натрію, цАМФ і серотоніну) через вплив на відповідні рецептори. Додатковим механізмом антидіарейної дії є структурування кишкового вмісту через виражені гідрофільні властивості кремнію діоксиду.
Кремнію діоксид сприяє переміщенню із внутрішнього середовища організму (кров, лімфа, інтерстицій) до ШКТ різних токсичних продуктів, у тому числі середніх молекул, олігопептидів, амінів та інших речовин, за рахунок концентраційних та осмотичних градієнтів із подальшим зв’язуванням і виведенням з організму.
Кремнію діоксид має виражені адсорбційні властивості щодо ХС, жовчних пігментів (зокрема білірубіну), фосфоліпідів, моносахаридів та білків (300–600 мг на 1 г сорбенту), які містять первинну аміногрупу. Сорбція жовчних пігментів та ХС відбувається безпосередньо у ШКТ у складі міцелярних комплексів з білками та фосфоліпідами і може становити декілька міліграмів на 1 г сорбенту.
Мікрокристалічна целюлоза, що входить до складу лікарського засобу Біле Вугілля®, доповнює адсорбційні властивості діоксиду кремнію, зв’язуючи ХС і важкі метали. Набряклі волокна мікрокристалічної целюлози, просуваючись уздовж кишечнику, механічним шляхом очищають поверхню його слизової оболонки.
Фармакокінетика. Кремнію діоксид виявляє хімічну та мікробіологічну стійкість: він не розкладається в органічних розчинниках та біологічних рідинах, в тому числі у шлунковому соку, а структура його часток не змінюється при зміні рН. Кремнію діоксид не кумулюється в організмі.
Більше ніж 99% кремнію діоксиду у незміненому вигляді виводиться через ШКТ разом із калом.
При пероральному застосуванні до системного кровотоку проникає менше 1% кремнію діоксиду і виділяється нирками з сечею.
Показання Біле Вугілля
як монотерапія чи у комплексній терапії у разі:
– гострих кишкових захворювань (сальмонельоз, харчові токсикоінфекції);
– гострої діареї різної етіології;
– екзогенної інтоксикації побутовими і промисловими токсинами (алкалоїдами, солями важких металів, іншими речовинами), лікарськими препаратами, при алкогольно-харчових перевантаженнях.
Як допоміжна терапія при:
– вірусному гепатиті;
– алергічних захворюваннях;
– пізньому гестозі вагітних.
Застосування Біле Вугілля
вживати у проміжках між прийомами їжі, запиваючи питною водою:
дорослим та дітям віком від 7 років — по 3–5 таблеток 3–4 рази на добу;
дітям віком 5–6 років — по 3 таблетки 3 рази на добу;
дітям віком 3–4 роки — по 2 таблетки 3 рази на добу.
У тяжких випадках за необхідності разову дозу можна підвищити до 10–14 таблеток.
При гострих кишкових захворюваннях курс використання становить 3–5 днів. У тяжких випадках термін споживання може бути подовжений до 10–15 днів.
Курс використання у разі вірусного гепатиту залежить від тяжкості перебігу захворювання і становить 10–14 днів.
Тривалість вживання залежить від перебігу хвороби.
Протипоказання
підвищена чутливість до основних та допоміжних речовин.
Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у стадії загострення.
Виразки та ерозії слизової оболонки кишечнику.
Шлункові та кишкові кровотечі.
Кишкова непрохідність.
Побічна дія
випадків побічних реакцій при дотриманні способу вживання не зафіксовано.
При перевищенні рекомендованих доз можливі поодинокі випадки запору.
Особливості застосування
Біле Вугілля® при використанні його у комплексній терапії слід вживати за 1 год до прийому пероральних лікарських засобів, щоб запобігти зниженню їхньої ефективності.
Оскільки Біле Вугілля® не містить цукру, його можна застосовувати пацієнтам із цукровим діабетом.
Лікарський засіб містить сорбіт, тому її не слід вживати пацієнтам із рідкісними спадковими захворюваннями, такими як синдром непереносимості фруктози.
Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Рішення про вживання Білого Вугілля® у період вагітності та годування грудьми приймає лікар, враховуючи співвідношення користь/ризик.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. Не впливає.
Діти. Сорбент не призначають дітям віком до 3 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
при одночасному прийомі Білого Вугілля® і ацетилсаліцилової кислоти можуть посилювалися процеси дезагрегації тромбоцитів.
У поєднані з нікотиновою кислотою і симвастатином Біле Вугілля® проявляє синергічну дію: сприяє зниженню рівня атерогенних фракцій ліпідного спектра крові і підвищенню рівня ХС ЛПВЩ.
Передозування
про випадки передозування повідомлень не було.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
В справочнику «Компендіум» 2017 року по препарату БІЛЕ ВУГІЛЛЯ® (CARBOWHITE®) була представлена наступна інформація
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:
фармакодинаміка. Біле Вугілля® — ентеросорбент, активною речовиною якого є кремнію діоксид. Висока дисперсність кремнію діоксиду забезпечує велику активну поверхню сорбції і, отже, сорбційну ємність дієтичної добавки. Непориста структура частинок кремнію діоксиду забезпечує високу швидкість сорбції. Відсутність пор також пояснює слабку сорбцію низькомолекулярних сполук, в тому числі мінеральних речовин і вітамінів.
Кремнію діоксид має значну адсорбційну активність щодо речовин білкової природи, що сприяє виведенню з організму екзо- і ендотоксинів, токсичних продуктів неповного розпаду великих органічних сполук, патогенних антигенів і алергенів мікробного чи іншого походження. Завдяки наявності на поверхні мікроорганізмів різних білкових структур високодисперсний діоксид кремнію активно сорбує патогенну мікрофлору в кишечнику — до 1010 мікробних тіл на 1 г речовини, що забезпечує виражений протимікробний та антидіарейний ефекти. До того ж, антидіарейний ефект кремнію діоксиду полягає в обволіканні слизової оболонки кишечнику, що перешкоджає адгезії мікроорганізмів та їх колонізації, а також блокує дію стимуляторів секреції рідини в кишечнику (дезоксихолатів натрію, цАМФ і серотоніну) через вплив на відповідні рецептори. Додатковим механізмом антидіарейної дії є структурування кишкового вмісту через виражені гідрофільні властивості кремнію діоксиду.
Кремнію діоксид сприяє переміщенню із внутрішнього середовища організму (кров, лімфа, інтерстицій) до ШКТ різних токсичних продуктів, у тому числі середніх молекул, олігопептидів, амінів та інших речовин, за рахунок концентраційних та осмотичних градієнтів із подальшим зв’язуванням і виведенням з організму.
Кремнію діоксид має виражені адсорбційні властивості щодо ХС, жовчних пігментів (зокрема білірубіну), фосфоліпідів, моносахаридів та білків (300–600 мг на 1 г сорбенту), які містять первинну аміногрупу. Сорбція жовчних пігментів та ХС відбувається безпосередньо у ШКТ у складі міцелярних комплексів з білками та фосфоліпідами і може становити декілька міліграмів на 1 г сорбенту.
Мікрокристалічна целюлоза, що входить до складу лікарського засобу Біле Вугілля®, доповнює адсорбційні властивості діоксиду кремнію, зв’язуючи ХС і важкі метали. Набряклі волокна мікрокристалічної целюлози, просуваючись уздовж кишечнику, механічним шляхом очищають поверхню його слизової оболонки.
Фармакокінетика. Кремнію діоксид виявляє хімічну та мікробіологічну стійкість: він не розкладається в органічних розчинниках та біологічних рідинах, в тому числі у шлунковому соку, а структура його часток не змінюється при зміні рН. Кремнію діоксид не кумулюється в організмі.
Більше ніж 99% кремнію діоксиду у незміненому вигляді виводиться через ШКТ разом із калом.
При пероральному застосуванні до системного кровотоку проникає менше 1% кремнію діоксиду і виділяється нирками з сечею.
ПОКАЗАННЯ:
як монотерапія чи у комплексній терапії у разі:
– гострих кишкових захворювань (сальмонельоз, харчові токсикоінфекції);
– гострої діареї різної етіології;
– екзогенної інтоксикації побутовими і промисловими токсинами (алкалоїдами, солями важких металів, іншими речовинами), лікарськими препаратами, при алкогольно-харчових перевантаженнях.
Як допоміжна терапія при:
– вірусному гепатиті;
– алергічних захворюваннях;
– пізньому гестозі вагітних.
ЗАСТОСУВАННЯ:
вживати у проміжках між прийомами їжі, запиваючи питною водою:
дорослим та дітям віком від 7 років — по 3–5 таблеток 3–4 рази на добу;
дітям віком 5–6 років — по 3 таблетки 3 рази на добу;
дітям віком 3–4 роки — по 2 таблетки 3 рази на добу.
У тяжких випадках за необхідності разову дозу можна підвищити до 10–14 таблеток.
При гострих кишкових захворюваннях курс використання становить 3–5 днів. У тяжких випадках термін споживання може бути подовжений до 10–15 днів.
Курс використання у разі вірусного гепатиту залежить від тяжкості перебігу захворювання і становить 10–14 днів.
Тривалість вживання залежить від перебігу хвороби.
ПРОТИПОКАЗАННЯ:
підвищена чутливість до основних та допоміжних речовин.
Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у стадії загострення.
Виразки та ерозії слизової оболонки кишечнику.
Шлункові та кишкові кровотечі.
Кишкова непрохідність.
ПОБІЧНА ДІЯ:
випадків побічних реакцій при дотриманні способу вживання не зафіксовано.
При перевищенні рекомендованих доз можливі поодинокі випадки запору.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
Біле Вугілля® при використанні його у комплексній терапії слід вживати за 1 год до прийому пероральних лікарських засобів, щоб запобігти зниженню їхньої ефективності.
Оскільки Біле Вугілля® не містить цукру, його можна застосовувати пацієнтам із цукровим діабетом.
Лікарський засіб містить сорбіт, тому її не слід вживати пацієнтам із рідкісними спадковими захворюваннями, такими як синдром непереносимості фруктози.
Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Рішення про вживання Білого Вугілля® у період вагітності та годування грудьми приймає лікар, враховуючи співвідношення користь/ризик.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. Не впливає.
Діти. Сорбент не призначають дітям віком до 3 років.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ:
при одночасному прийомі Білого Вугілля® і ацетилсаліцилової кислоти можуть посилювалися процеси дезагрегації тромбоцитів.
У поєднані з нікотиновою кислотою і симвастатином Біле Вугілля® проявляє синергічну дію: сприяє зниженню рівня атерогенних фракцій ліпідного спектра крові і підвищенню рівня ХС ЛПВЩ.
ПЕРЕДОЗУВАННЯ:
про випадки передозування повідомлень не було.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.