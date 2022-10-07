Бактолокс (Bactolox) (338376) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Бактолокс інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
- Заявник
- Місцезнаходження
Склад
діюча речовина: цефтазидим;
1 флакон містить цефтазидиму пентагідрату еквівалентно цефтазидиму 0,5 г або 1,0 г;
допоміжна речовина: натрію карбонат безводний.
Лікарська форма
Порошок для розчину для ін’єкцій.
Основні фізико-хімічні властивості: кристалічний порошок від білого до світлого жовтого кольору.
Фармакотерапевтична група
Антибактеріальний засіб для системного застосування. Цефалоспорини ІІІ покоління.
Код АТХ J01D D02.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Цефтазидим — це бактерицидний цефалоспориновий антибіотик, механізм дії якого пов’язаний з порушенням синтезу стінок бактеріальної клітини.
Набута резистентність до антибіотика відрізняється у різних регіонах та може змінюватися з часом, а для окремих штамів може відрізнятися суттєво. Бажано використовувати місцеві (локальні) дані щодо чутливості до антибіотика та дані про розповсюдження мікроорганізмів, що продукують бета-лактамази з розширеним спектром дії, особливо при лікуванні тяжких інфекцій.
Чутливі мікроорганізми
Грампозитивні аероби: Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae.
Грамнегативні аероби: Citrobacter koseri, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitides, Proteus mirabilis, Proteus spp., Providencia spp., Pasteurella multocida.
Штами з можливою набутою резистентністю
Грамнегативні аероби: Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Morganella morganii.
Грампозитивні аероби: Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumonia, Viridans group streptococcus.
Грампозитивні анаероби: Clostridium perfringens, Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp..
Грамнегативні анаероби: Fusobacterium spp..
Нечутливі мікроорганізми
Грампозитивні аероби: Enterococcus spp., включаючи E. faecalis та E. faecium, Listeria spp..
Грампозитивні анаероби: Clostridium difficile.
Грамнегативні анаероби: Bacteroides spp., включаючи B. fragilis.
Інші: Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp..
Фармакокінетика.
У пацієнтів після внутрішньом’язової ін’єкції 500 мг та 1 г швидко досягаються середні пікові концентрації 18 мг/л і 37 мг/л відповідно. Через 5 хвилин після внутрішньовенного болюсного введення 500 мг, 1 г або 2 г у сироватці крові досягаються концентрації у середньому 46 мг/л, 87 мг/л або 170 мг/л відповідно. Терапевтично ефективна концентрація залишається у сироватці крові навіть через 8–12 годин після внутрішньовенного та внутрішньом’язового введення. Зв’язування з білками плазми крові становить приблизно 10%. Концентрація цефтазидиму, що перевищує мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) для більшості розповсюджених патогенних мікроорганізмів, досягається у таких тканинах і середовищах як кістки, серце, жовч, мокротиння, внутрішньоочна, синовіальна, плевральна та перитонеальна рідини. Цефтазидим швидко проникає крізь плаценту та у грудне молоко. Препарат погано проникає крізь неушкоджений гематоенцефалічний бар’єр, при відсутності запалення концентрація препарату в центральній нервовій системі (ЦНС) невелика. Однак при запаленні мозкових оболонок концентрація цефтазидиму у ЦНС становить 4–20 мг/л і вище, що відповідає рівню його терапевтичної концентрації.
Цефтазидим не метаболізується в організмі. Після парентерального введення досягається висока та стійка концентрація цефтазидиму в сироватці крові. Період напіввиведення становить приблизно 2 години. Препарат виводиться у незміненому стані, в активній формі із сечею шляхом гломерулярної фільтрації; приблизно 80–90% дози виводиться із сечею протягом 24 годин. У пацієнтів із порушеннями функції нирок елімінація цефтазидиму знижується, тому дозу слід зменшувати. Менше 1% препарату виводиться з жовчю, що значно обмежує кількість препарату, яка потрапляє у кишечник.
Показання
Лікування наведених нижче інфекцій у дорослих та дітей, включаючи новонароджених:
- внутрішньолікарняна пневмонія;
- інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз;
- бактеріальний менінгіт;
- хронічний середній отит;
- злоякісний зовнішній отит;
- ускладнені інфекції сечовивідних шляхів;
- ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин;
- ускладнені інфекції черевної порожнини;
- інфекції кісток і суглобів;
- перитоніт, пов’язаний із проведенням діалізу у хворих, які знаходяться на безперервному амбулаторному перитонеальному діалізі.
Лікування бактеріємії, що виникає у пацієнтів у результаті будь-якої з наведених вище інфекцій.
Лікарський засіб Бактолокс можна застосовувати для лікування хворих із нейтропенією та гарячкою, що виникає у результаті бактеріальної інфекції.
Лікарський засіб Бактолокс можна застосовувати для профілактики інфекцій сечовивідних шляхів при операціях на передміхуровій залозі (трансуретральна резекція).
При призначенні даного лікарського засобу слід враховувати його антибактеріальний спектр, скерований головним чином проти грамнегативних аеробів (див. розділи «Фармакологічні властивості» та «Особливості застосування»).
Бактолокс слід застосовувати з іншими антибактеріальними засобами, якщо очікується, що низка мікроорганізмів, що спричинили інфекцію, не підпадають під спектр дії цефтазидиму.
Призначати препарат слід згідно з існуючими офіційними рекомендаціями щодо призначення антибактеріальних засобів.
Протипоказання
Підвищена чутливість до цефтазидиму або до інших компонентів препарату.
Підвищена чутливість до цефалоспоринових антибіотиків.
Наявність в анамнезі тяжкої гіперчутливості (наприклад, анафілактичні реакції) до інших бета-лактамних антибіотиків (пеніциліни, монобактами та карбапенеми).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Одночасне застосування високих доз препарату з нефротоксичними лікарськими засобами може негативно впливати на функцію нирок (див. розділ «Особливості застосування»).
Хлорамфенікол in vitro є антагоністом цефтазидиму та інших цефалоспоринів. Клінічне значення цього явища невідоме, проте якщо пропонується одночасне застосування лікарського засобу Бактолокс із хлорамфеніколом, слід враховувати можливість антагонізму.
Як і інші антибіотики, лікарський засіб Бактолокс може впливати на флору кишечнику, що призводить до зменшення реабсорбції естрогенів та зниження ефективності комбінованих пероральних контрацептивних засобів.
Лікарський засіб Бактолокс не впливає на результати визначення глюкозурії ензимними методами, проте невеликий вплив на результати аналізу можливий при використанні методів відновлення міді (Бенедикта, Фелінга, Клінітест).
Цефтазидим не впливає на лужнопікратний метод визначення креатиніну.
Особливості застосування
Як і при застосуванні інших бета-лактамних антибіотиків, повідомлялося про тяжкі та часом летальні реакції гіперчутливості. У разі виникнення тяжких реакцій гіперчутливості лікування цефтазидимом слід негайно припинити та розпочати відповідні невідкладні заходи.
Перед початком лікування слід визначити у пацієнта наявність в анамнезі тяжких реакцій гіперчутливості до цефтазидиму, цефалоспоринових антибіотиків або інших бета-лактамних антибіотиків. З обережністю потрібно призначати препарат пацієнтам, у яких спостерігалися реакції гіперчутливості на інші бета-лактамні антибіотики легкого ступеня.
Лікарський засіб Бактолокс має обмежений спектр антибактеріальної активності. Він не є прийнятним препаратом для монотерапії деяких типів інфекцій, якщо тільки невідомий збудник хвороби і невідомо, що він є чутливим до цього препарату, або існує велика вірогідність того, що можливий збудник буде чутливим до лікування цефтазидимом. Це особливо важливо, коли вирішується питання про лікування пацієнтів з бактеріємією, бактеріальним менінгітом, інфекціями шкіри та м’яких тканин та інфекціями кісток і суглобів. Крім того, цефтазидим чутливий до гідролізу деякими бета-лактамазами з розширеним спектром дії. Тому при виборі цефтазидиму для лікування слід враховувати інформацію про розповсюдження мікроорганізмів, що продукують бета-лактамази з розширеним спектром дії.
Одночасне лікування високими дозами цефалоспоринів і нефротоксичними препаратами, такими як аміноглікозиди або сильнодіючі діуретики (наприклад, фуросемід), може несприятливо впливати на функцію нирок. Досвід клінічного застосування цефтазидиму показав, що при дотриманні рекомендованого дозування це явище малоймовірне. Немає даних, що цефтазидим несприятливо впливає на функцію нирок у звичайних терапевтичних дозах.
Цефтазидим виводиться нирками, тому дозу слід зменшувати відповідно до ступеня ураження нирок. Повідомлялося про випадки неврологічних ускладнень, коли доза не була відповідно зменшена (див. розділи «Спосіб застосування та дози» та «Побічні реакції»).
Як і при застосуванні інших антибіотиків широкого спектра дії, тривале лікування цефтазидимом може призвести до надмірного росту нечутливих мікроорганізмів (наприклад, Candida, Enterococci); у цьому випадку може бути потрібне припинення лікування або вживання інших необхідних заходів. Дуже важливо постійно контролювати стан хворого.
При застосуванні антибіотиків повідомлялося про випадки псевдомембранозного коліту, що може бути від легкого ступеня тяжкості до такого, що загрожує життю. Тому важливо зважити на встановлення цього діагнозу у пацієнтів, у яких виникла діарея під час або після застосування антибіотика. У разі тривалої та значної діареї або якщо у пацієнта виникають абдомінальні спазми, лікування слід негайно припинити, провести подальше обстеження та при необхідності призначити специфічне лікування Clostridium difficile. Не слід призначати лікарські засоби, що уповільнюють перистальтику кишечнику.
Як і при застосуванні інших цефалоспоринів і пеніцилінів широкого спектра дії, деякі раніше чутливі штами Enterobacter spp. і Serratia spp. можуть стати резистентними під час лікування цефтазидимом. Тому слід періодично проводити дослідження на чутливість.
Лікарський засіб Бактолокс у своєму складі містить натрій (1 флакон з 500 мг цефтазидиму містить 26 мг натрію, флакон з 1 г цефтазидиму — 52 мг натрію), що слід враховувати при лікуванні пацієнтів, які знаходяться на дієті з контрольованим вмістом натрію.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Дані щодо лікування цефтазидимом вагітних обмежені. Дослідження на тваринах не вказують на прямий або непрямий шкідливий вплив на вагітність, ембріональний або постнатальний розвиток. Призначати препарат вагітним слід тільки тоді, коли користь від його застосування переважає можливий ризик.
Цефтазидим екскретується у грудне молоко у невеликих кількостях, але при застосуванні терапевтичних доз впливу на немовля, яке знаходиться на грудному годуванні, не очікується. Лікарський засіб Бактолокс можна застосовувати у період годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Відповідних досліджень не проводилося. Але виникнення таких побічних реакцій, як запаморочення, може вплинути на здатність керувати автотранспортом або іншими механізмами (див. розділ «Побічні реакції»).
Спосіб застосування та дози
Таблиця 1
Дорослі та діти з масою тіла ≥ 40 кг
|Інтермітуюче введення
|Інфекція
|Доза, що вводиться
|інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз
|100–150 мг/кг маси тіла на добу кожні 8 годин, максимально — до 9 г на добу1
|фебрильна нейтропенія
|2 г кожні 8 годин
|внутрішньолікарняна пневмонія
|бактеріальний менінгіт
|бактеріємія*
|інфекції кісток і суглобів
|1–2 г кожні 8 годин
|ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин
|ускладнені інтраабдомінальні інфекції
|перитоніт, пов’язаний із безперервним амбулаторним перитонеальним діалізом
|ускладнені інфекції сечовивідних шляхів
|1–2 г кожні 8 годин або 12 годин
|профілактики інфекційних ускладнень при операціях на передміхуровій залозі (трансуретральна резекція)
|1 г під час індукції в анестезію, 1 г у момент видалення катетера
|хронічний середній отит
|1–2 г кожні 8 годин
|злоякісний зовнішній отит
|Постійна інфузія
|Інфекція
|Доза, що вводиться
|фебрильна нейтропенія
|Вводиться навантажувальна доза 2 г з подальшим постійним інфузійним введенням від 4 до 6 г кожні 24 години1
|внутрішньолікарняна пневмонія
|інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз
|бактеріальний менінгіт
|бактеріємія*
|інфекції кісток і суглобів
|ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин
|ускладнені інтраабдомінальні інфекції
|перитоніт, пов’язаний із безперервним амбулаторним перитонеальним діалізом
|1 У дорослих пацієнтів із нормальною функцією нирок у разі застосування 9 г на добу побічних реакцій не спостерігалося.
*Якщо це асоціюється або є підозра на асоціювання з інфекціями, наведеними у розділі «Показання».
Таблиця 2
Немовлята та діти віком > 2 місяців та масою тіла < 40 кг
|Інтермітуюче введення
|ускладнені інфекції сечовивідних шляхів
|100–150 мг/кг маси тіла/добу за 3 введення, максимальна доза –
6 г на добу
|хронічний середній отит
|злоякісний зовнішній отит
|нейтропенія у дітей
|150 мг/кг маси тіла/добу за 3 введення, максимальна доза –
6 г на добу
|інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз
|бактеріальний менінгіт
|бактеріємія*
|інфекції кісток і суглобів
|100–150 мг/кг маси тіла/добу за 3 введення, максимальна доза –
6 г на добу
|ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин
|ускладнені інтраабдомінальні інфекції
|перитоніт, пов’язаний із безперервним амбулаторним перитонеальним діалізом
|Постійна інфузія
|фебрильна нейтропенія
|Вводиться навантажувальна доза 60–100 мг/кг маси тіла з подальшим постійним інфузійним введенням 100–200 мг/кг маси тіла на добу, максимальна доза — до 6 г на добу
|внутрішньолікарняна пневмонія
|інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз
|бактеріальний менінгіт
|бактеріємія*
|інфекції кісток і суглобів
|ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин
|ускладнені інтраабдомінальні інфекції
|перитоніт, пов’язаний із безперервним амбулаторним перитонеальним діалізом
Таблиця 3
Немовлята та діти віком ≤ 2 місяців
|Інтермітуюче введення
|Більшість інфекцій
|25–60 мг/кг маси тіла на добу у 2 прийоми1
|1У немовлят та дітей віком ≤ 2 місяців період напіввиведення із сироватки крові може бути у 2–3 рази більший, ніж у дорослих
*Якщо це асоціюється або є підозра на асоціювання з інфекціями, наведеними у розділі «Показання».
Діти
Безпека та ефективність застосування лікарського засобу Бактолокс шляхом постійної внутрішньовенної інфузії немовлятам та дітям ≤ 2 місяців не встановлені.
Пацієнти літнього віку
Враховуючи зниження кліренсу цефтазидиму, для хворих літнього віку, які мають гострі інфекції, добова доза не повинна перевищувати 3 г, особливо для пацієнтів віком від 80 років.
Печінкова недостатність
Необхідності у зміні дозування для хворих із печінковою недостатністю легкого та помірного ступеня немає. Клінічних досліджень за участю хворих із печінковою недостатністю тяжкого ступеня не проводилося. Рекомендується ретельний клінічний нагляд щодо ефективності та безпеки застосування даного лікарського засобу.
Ниркова недостатність
Цефтазидим виводиться нирками у незміненому стані, тому пацієнтам із порушеннями функції нирок дозу слід зменшити.
Початкова доза повинна становити 1 г. Визначення підтримуючої дози повинно базуватися на кліренсі креатиніну.
Рекомендовані підтримуючі дози цефтазидиму при нирковій недостатності — інтермітуюче введення.
Таблиця 4
Дорослі та діти ≥ 40 кг маси тіла
|Кліренс креатиніну, мл/хв
|Приблизний рівень креатиніну в сироватці крові, мкмоль/л (мг/дл)
|Рекомендована одноразова доза цефтазидиму, г
|Частота дозування,
години
|50–31
|150–200 (1,7–2,3)
|1
|12
|30–16
|200–350 (2,3–4)
|1
|24
|15–6
|350–500 (4–5,6)
|0,5
|24
|< 5
|500 (> 5,6)
|0,5
|48
Пацієнтам із тяжкими інфекціями одноразову дозу можна збільшити на 50% або відповідно збільшити частоту введення. Таким пацієнтам рекомендується контролювати рівень цефтазидиму в сироватці крові.
У дітей кліренс креатиніну слід відкоригувати відповідно до площі поверхні тіла або до маси тіла.
Таблиця 5
Діти < 40 кг
|Кліренс креатиніну, мл/хв**
|Приблизний рівень креатиніну* в сироватці крові, мкмоль/л (мг/дл)
|Рекомендована індивідуальна доза, мг/кг маси тіла
|Частота дозування,
години
|50–31
|150–200 (1,7–2,3)
|25
|12
|30–16
|200–350 (2,3–4)
|25
|24
|15–6
|350–500 (4–5,6)
|12,5
|24
|< 5
|500 (> 5,6)
|12,5
|48
*Рівень креатиніну в сироватці крові розрахований відповідно до рекомендацій і може точно не відповідати рівню зменшення функції нирок у всіх пацієнтів з нирковою недостатністю.
** Кліренс креатиніну, вирахуваний на основі площі поверхні тіла або визначений.
Рекомендується ретельний клінічний нагляд щодо ефективності та безпеки застосування лікарського засобу Бактолокс.
Рекомендовані підтримуючі дози цефтазидиму при нирковій недостатності — постійна інфузія.
Таблиця 6
Дорослі та діти ≥ 40 кг маси тіла
|Кліренс креатиніну, мл/хв
|Приблизний рівень креатиніну в сироватці крові, мкмоль/л (мг/дл)
|Частота дозування, години
|50–31
|150–200 (1,7–2,3)
|Вводиться навантажувальна доза 2 г з подальшим постійним інфузійним введенням від 1 до 3 г кожні 24 години
|30–16
|200–350 (2,3–4)
|Вводиться навантажувальна доза 2 г з подальшим постійним інфузійним введенням 1 г кожні 24 години
|≤ 15
|350 (>4)
|Не досліджувалася
Вибір дози слід проводити з обережністю. Рекомендується ретельний клінічний нагляд щодо ефективності та безпеки застосування лікарського засобу.
Діти < 40 кг
Безпека та ефективність застосування лікарського засобу Бактолокс шляхом постійної внутрішньовенної інфузії дітям, маса тіла яких < 40 кг, із порушеннями функції нирок не встановлені. Рекомендується ретельний клінічний нагляд щодо ефективності та безпеки застосування.
Якщо дітям із порушеннями функції нирок необхідно застосувати препарат шляхом постійної внутрішньовенної інфузії, кліренс креатиніну слід скорегувати відповідно до площі поверхні тіла дитини або маси тіла.
Гемодіаліз
Період напіввиведення цефтазидиму із сироватки крові під час гемодіалізу становить від 3 до 5 годин.
Після кожного сеансу гемодіалізу слід вводити підтримуючу дозу цефтазидиму, що рекомендується у таблиці 7.
Перитонеальний діаліз
Лікарський засіб Бактолокс можна застосовувати при перитонеальному діалізі у звичайному режимі та при тривалому амбулаторному перитонеальному діалізі.
Крім внутрішньовенного застосування, цефтазидим можна включати до діалізної рідини (зазвичай від 125 до 250 мг на 2 л діалізного розчину).
Для пацієнтів із нирковою недостатністю, яким проводиться тривалий артеріовенозний гемодіаліз або високопоточна гемофільтрація у відділеннях інтенсивної терапії, рекомендована доза становить 1 г на добу у вигляді одноразової дози або за кілька прийомів. Для низькопоточної гемофільтрації слід застосовувати дози, як при порушенні функції нирок.
Пацієнтам, яким проводиться веновенозна гемофільтрація та веновенозний гемодіаліз, рекомендації з дозування наведені у таблицях 7 і 8.
Рекомендації з дозування цефтазидиму пацієнтам, яким проводиться тривала веновенозна гемофільтрація
Таблиця 7
|Резидуальна функція нирок (кліренс креатиніну, мл/хв)
|Підтримуюча доза (мг) залежно від швидкості ультрафільтрації (мл/хв)а
|5
|16,7
|33,3
|50
|0
|250
|250
|500
|500
|5
|250
|250
|500
|500
|10
|250
|500
|500
|750
|15
|250
|500
|500
|750
|20
|500
|500
|500
|750
аПідтримуючу дозу слід вводити кожні 12 годин.
Рекомендації з дозування цефтазидиму пацієнтам, яким проводиться тривалий веновенозний гемодіаліз
Таблиця 8
|Резидуальна функція нирок (кліренс креатиніну, мл/хв
|Підтримуюча доза (мг) для діалізату при швидкості потоку (мл/хв)а
|1 л/год
|2 л/год
|Швидкість ультрафільтрації (л/год)
|Швидкість ультрафільтрації (л/год)
|0,5
|1
|2
|0,5
|1
|2
|0
|500
|500
|500
|500
|500
|750
|5
|500
|500
|750
|500
|500
|750
|10
|500
|500
|750
|500
|750
|1000
|15
|500
|750
|750
|750
|750
|1000
|20
|750
|750
|1000
|750
|750
|1000
аПідтримуючу дозу слід вводити кожні 12 годин.
Введення
Лікарський засіб Бактолокс вводити внутрішньовенно ін’єкційно або інфузійно або шляхом глибокої внутрішньом’язової ін’єкції. Рекомендованими ділянками для внутрішньом’язового введення є верхній зовнішній квадрант великого сідничного м’яза або латеральна частина стегна.
Розчини цефтазидиму можна вводити безпосередньо у вену або у систему для внутрішньовенних інфузій, якщо пацієнт отримує рідини парентерально.
Доза залежить від тяжкості захворювання, чутливості, локалізації та типу інфекції, а також від віку та функції нирок пацієнта.
Інструкція з приготування розчинів
Лікарський засіб Бактолокс сумісний з більшістю розчинів для внутрішньовенного введення. Однак не слід застосовувати як розчинник натрію бікарбонат для ін’єкцій (див. розділ «Несумісність»).
Флакони всіх розмірів виробляються під зниженим тиском. По мірі розчинення препарату виділяється діоксид вуглецю і тиск у флаконі підвищується. На невеликі бульбашки діоксиду вуглецю у розчиненому препараті можна не зважати.
Таблиця 9
|Доза, що вводиться
|Необхідна кількість розчинника (мл)
|Приблизна концентрація (мг/мл)
|250 мг
|Внутрішньом’язово
Внутрішньовенний болюс
|1 2,5
|210
90
|500 мг
|Внутрішньом’язово
Внутрішньовенний болюс
|1,5
5
|260
90
|1 г
|Внутрішньом’язово
Внутрішньовенний болюс
Внутрішньовенна інфузія
|3
10
50*
|260
90
20
|2 г
|Внутрішньовенний болюс
Внутрішньовенна інфузія
|10
50*
|170
40
* Розчинення слід проводити у два етапи (див. текст).
Колір розчину варіює від світло-жовтого до бурштинового залежно від концентрації, розчинника та умов зберігання. При дотриманні рекомендацій дія препарату не залежить від варіацій його забарвлення.
Цефтазидим у концентраціях від 1 мг/мл до 40 мг/мл сумісний з такими розчинами: 0,9% розчин натрію хлориду; М/6 розчин натрію лактату; розчин Хартмана; 5% розчин глюкози; 0,225% розчин натрію хлориду та 5% розчин глюкози; 0,45% розчин натрію хлориду та 5% розчин глюкози; 0,9% розчин натрію хлориду та 5% розчин глюкози; 0,18% розчин натрію хлориду та 4% розчин глюкози; 10% розчин глюкози; 10% розчин глюкози 40 та 0,9% розчин натрію хлориду; 10% розчин глюкози 40 та 5% розчин глюкози; 6% розчин декстрану 70 та 0,9% розчин натрію хлориду; 6% розчин декстрану 70 та 5% розчин глюкози.
Цефтазидим у концентраціях від 0,05 до 0,25 мг/мл сумісний із рідиною для інтраперитонеального діалізу (лактатом).
Цефтазидим для внутрішньом’язового введення можна розчиняти у 0,5% або 1% розчині лідокаїну гідрохлориду.
Ефективність обох препаратів зберігається при змішуванні цефтазидиму у дозі 4 мг/мл з такими речовинами: гідрокортизон (гідрокортизону натрію фосфат) 1 мг/мл у 0,9% розчині натрію хлориду для ін’єкцій або 0,5% розчині глюкози; цефуроксим (цефуроксим натрію) 3 мг/мл у 0,9% розчині натрію хлориду для ін’єкцій; клоксацилін (клоксацилін натрію) 4 мг/мл у 0,9% розчині натрію хлориду для ін’єкцій; гепарин 10 МО/мл або 50 МО/мл у 0,9% розчині натрію хлориду для ін’єкцій; калію хлорид 10 мекв/л або 40 мекв/л у 0,9% розчині натрію хлориду для ін’єкцій.
Вміст флакона Бактолокс 500 мг, розчинений у 1,5 мл води для ін’єкцій, можна додати до розчину метронідазолу (500 мг у 100 мл), при цьому обидва препарати зберігають свою активність.
Приготування розчинів для внутрішньом’язової або внутрішньовенної болюсної ін’єкції
1. Вколоти голку шприца через кришку флакона і ввести рекомендований об’єм розчинника.
2. Вийняти голку шприца та струсити флакон до отримання прозорого розчину.
3. Перевернути флакон. При повністю введеному поршні шприца вставити голку у флакон. Набрати весь розчин у шприц, при цьому голка весь час повинна бути у розчині. На маленькі бульбашки вуглекислого газу можна не зважати.
Приготування розчинів для внутрішньовенної інфузії (флакон 1 г)
1. Вколоти голку шприца через кришку флакона і ввести 10 мл розчинника.
2. Вийняти голку шприца та струсити флакон до отримання прозорого розчину.
3. Не вставляти голку для повітря до повного розчинення препарату. Вставити голку для повітря через кришку у флакон для послаблення внутрішнього тиску у флаконі.
4. Додати отриманий розчин до системи для внутрішньовенної інфузії, створивши загальний об’єм розчину щонайменше 50 мл та використати для внутрішньовенної інфузії протягом 15–30 хв.
Щоб забезпечити стерильність препарату, дуже важливо не вставляти голку для повітря через кришку до розчинення препарату.
Після відновлення
Після відновлення лікарський засіб зберігає хімічну та фізичну стабільність упродовж 6 днів при температурі 4 °C та упродовж 9 годин при температурі 25 °C.
З точки зору мікробіологічної чистоти розчин слід використати негайно. Якщо не використано негайно, відповідальність за тривалість та умови зберігання розчину до моменту застосування покладається на того, хто застосовує цей лікарський засіб. Якщо відновлення не відбувалося в контрольованих та валідованих асептичних умовах, розчин зберігають не довше 24 годин при температурі від 2 °C до 8 °C.
Після розведення
Після розведення лікарський засіб зберігає хімічну та фізичну стабільність упродовж 6 днів при температурі 4 °C та упродовж 9 годин при температурі 25 °C.
З точки зору мікробіологічної чистоти розчин слід використати негайно після відновлення і розведення. Якщо не використано негайно, відповідальність за тривалість та умови зберігання розчину до моменту застосування покладається на того, хто застосовує цей лікарський засіб. Якщо розчинення не відбувалося в контрольованих та валідованих асептичних умовах, розчин зберігають не довше 24 годин при температурі від 2 °C до 8 °C.
Діти
Застосовувати дітям з перших днів життя.
Передозування
Передозування може призвести до неврологічних ускладнень, таких як енцефалопатія, судоми і кома. Симптоми передозування можуть виникнути у пацієнтів із нирковою недостатністю, якщо не зменшити відповідно дозу (див. розділи «Спосіб застосування та дози» та «Особливості застосування»). Концентрацію цефтазидиму у сироватці крові можна зменшити шляхом гемодіалізу або перитонеального діалізу.
Побічні реакції
Побічні реакції були класифіковані за частотою їх виникнення від дуже частих до нечастих: дуже часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 та < 1/10); нечасто (≥ 1/1000 та < 1/100); рідко (≥ 1/10000 та < 1/1000); дуже рідко (< 1/10000); частота невідома (не може бути визначена на основі наявних даних), а також за органами і системами:
Інфекції та інвазії
Нечасто — кандидоз (включаючи вагініт і кандидозний стоматит).
З боку кровоносної та лімфатичної системи
Часто — еозинофілія та тромбоцитоз.
Нечасто — лейкопенія, нейтропенія і тромбоцитопенія.
Частота невідома — лімфоцитоз, гемолітична анемія та агранулоцитоз.
З боку імунної системи
Частота невідома — анафілаксія (включаючи бронхоспазм та/або артеріальну гіпотензію).
З боку нервової системи
Нечасто — запаморочення, головний біль.
Частота невідома — парестезії.
Повідомлялося про випадки неврологічних ускладнень, таких як тремор, міоклонія, судоми, енцефалопатія та кома у хворих із нирковою недостатністю, для яких доза цефтазидиму не була відповідно зменшена.
З боку судин
Часто — флебіт або тромбофлебіт у місці введення препарату.
З боку шлунково-кишкового тракту
Часто — діарея.
Нечасто — нудота, блювання, біль у животі та коліт.
Як і при застосуванні інших цефалоспоринів, коліт може бути пов’язаний з Clostridium difficile і може проявлятись у вигляді псевдомембранозного коліту (див. розділ «Особливості застосування»).
Частота невідома — порушення смаку.
З боку сечовидільної системи
Нечасто — транзиторне підвищення рівня сечовини крові.
Дуже рідко — інтерстиціальний нефрит, гостра ниркова недостатність.
З боку гепатобіліарної системи
Часто — транзиторне підвищення рівня одного або кількох печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, ЛДГ, ГГТ, лужна фосфатаза).
Частота невідома — жовтяниця.
З боку шкіри та підшкірних тканин
Часто — макулопапульозні висипання або кропив’янка.
Нечасто — свербіж.
Частота невідома — ангіоневротичний набряк, поліморфна еритема, синдром Стівенса–Джонсона та токсичний епідермальний некроліз, DRESS-синдром.
Загальні розлади та розлади у місці введення
Часто — біль та/або запалення у місці внутрішньом’язової ін’єкції.
Нечасто — гарячка.
Лабораторні показники
Часто — позитивний тест Кумбса.
Нечасто — як і при застосуванні деяких інших цефалоспоринів, інколи спостерігалося транзиторне підвищення рівня сечовини крові, азоту сечовини крові та/або креатиніну у сироватці крові.
Позитивна реакція Кумбса спостерігається приблизно у 5% пацієнтів, що може впливати на визначення групи крові.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 0,5 г або 1,0 г препарату у скляному флаконі, закупореному гумовою пробкою та алюмінієвим обтискним ковпачком, спорядженим кришкою фліп-оф, що забезпечує контроль першого відкриття
По 1 флакону у пачці з картону.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
Астрал стерітек Прайвіт Лімітед.
astral steritech Private Limited.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
911, G.I.D.C., Макарпура, Вадодара, Гуджарат, 390 010, Індія.
911, Gidc, Makarpura, Vadodara, Gujarat 390 010, India (IND).
Заявник
М. Біотек лімітед.
M. Biotech Limited.
Місцезнаходження
Гледстоун Хауз, 77–79 Хай Стріт, Егам ТВ20 9ГИ, Суррей, Велика Британія.
Gladstone House, 77–79 High Street, Egham TW20 9HY, Surrey, United Kingdom.