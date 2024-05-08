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Активні речовини — “Ц”ЦЕФТАЗИДИМ (CEFTAZIDIMUM)

ЦЕФТАЗИДИМ (CEFTAZIDIMUM) Діюча речовина

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Знайдено: 29 препаратів
Зацеф порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Борщагівський ХФЗ
Зацеф Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 404 аптеках
від 70,46 грн
Ціни в аптеках
Денізид порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Ананта Медікеар Лімітед
Денізид Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Ананта Медікеар Лімітед
В 62 аптеках
від 227,53 грн
Ціни в аптеках
Цефтазидим-Віста порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10; Містрал Кепітал Менеджмент
Цефтазидим-Віста Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10 Містрал Кепітал Менеджмент
В 62 аптеках
від 636,68 грн
Ціни в аптеках
Цефтум® порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10; Корпорація Артеріум
Цефтум® Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10 Корпорація Артеріум
В 57 аптеках
від 1061,18 грн
Ціни в аптеках
Фортум™ порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 1; Новартіс
Фортум™ Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 1 Новартіс
В 56 аптеках
від 98,07 грн
Ціни в аптеках
Флоразід порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Ананта Медікеар
Флоразід Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Ананта Медікеар
В 54 аптеках
від 203,80 грн
Ціни в аптеках
Цефтазидим порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Лекхім-Харків
Цефтазидим Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Лекхім-Харків
В 18 аптеках
від 82,97 грн
Ціни в аптеках
Цефтазидим Юрія-Фарм порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10; Містрал Кепітал Менеджмент
Цефтазидим Юрія-Фарм Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10 Містрал Кепітал Менеджмент
В 14 аптеках
від 1213,60 грн
Ціни в аптеках
Фортум™ порошок для приготування ін'єкційного розчину, 2 г, флакон, № 1; Новартіс
Фортум™ Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 2 г, флакон, № 1 Новартіс
В 12 аптеках
від 267,00 грн
Ціни в аптеках
Цефтазидим порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Дженофарм
Цефтазидим Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Дженофарм
В 7 аптеках
від 57,22 грн
Ціни в аптеках
Медацет-1000 порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; SENS Laboratory Pvt.Ltd
Медацет-1000 Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 SENS Laboratory Pvt.Ltd
В 7 аптеках
від 161,71 грн
Ціни в аптеках
Абітазим порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10; Містрал Кепітал Менеджмент
Абітазим Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10 Містрал Кепітал Менеджмент
В 7 аптеках
від 2397,51 грн
Ціни в аптеках
Лоразидим порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1; Ексір Фармасьютикал
Лоразидим Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1 Ексір Фармасьютикал
В 3 аптеках
від 212,65 грн
Ціни в аптеках
Єврозидим порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10; Euro Lifecare
Єврозидим Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 3 аптеках
від 2137,30 грн
Ціни в аптеках
Цефтазидим порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1 г, флакон, № 10; Антібіотіче
Цефтазидим Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1 г, флакон, № 10 Антібіотіче
В 3 аптеках
від 1838,60 грн
Ціни в аптеках
Цефтазидим Юрія-Фарм порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Юрія-Фарм
Цефтазидим Юрія-Фарм Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Юрія-Фарм
В 1 аптеці
від 67,78 грн
Ціни в аптеках
Бактолокс порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Сенс Лабораторіс
Бактолокс Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Сенс Лабораторіс
В 1 аптеці
від 241,90 грн
Ціни в аптеках
Фортум™ порошок для приготування ін'єкційного розчину, 500 мг, флакон, № 1; Новартіс
Фортум™ Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 500 мг, флакон, № 1 Новартіс
В 3 аптеках інших міст
від 30,94 грн
Ціни в інших містах
Бактолокс порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, пачка картонна, пачка картон., № 1; М.Біотек Лтд.
Бактолокс Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, пачка картонна, пачка картон., № 1 М.Біотек Лтд.
В 2 аптеках інших міст
від 199,20 грн
Ціни в інших містах
Цефтазидим порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10; Дженофарм
Цефтазидим Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10 Дженофарм
В 1 аптеці інших міст
від 412,70 грн
Ціни в інших містах
Флоразід порошок для розчину для ін'єкцій, 2 г, флакон, № 1; Ананта Медікеар
Флоразід Порошок для розчину для ін'єкцій, 2 г, флакон, № 1 Ананта Медікеар
В 1 аптеці інших міст
від 375,80 грн
Ціни в інших містах
Тулізид порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Туліп Лаб.
Тулізид Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Туліп Лаб.
Немає в наявності
Єврозидим порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Euro Lifecare
Єврозидим Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Euro Lifecare
Немає в наявності
Санзидим 1000 порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 1; Сенс Лабораторіс
Санзидим 1000 Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 1 Сенс Лабораторіс
Немає в наявності
Цефтазидим порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; AAR Pharma FZ LLC
Цефтазидим Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 AAR Pharma FZ LLC
Немає в наявності
Цефтазидим порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Борщагівський ХФЗ
Цефтазидим Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Цефтазидим-Віста порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Містрал Кепітал Менеджмент
Цефтазидим-Віста Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Зедан порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1; Авант
Зедан Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1 Авант
Немає в наявності
Цефтазидим Ананта порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Містрал Кепітал Менеджмент
Цефтазидим Ананта Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності

бактерицидна дія; механізм дії пов´язаний з порушенням синтезу стінок бактеріальної клітини; чутливі м/о Гр (+) аероби: Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae; Гр (-) аероби: Citrobacter koseri, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitides, Proteus mirabilis, Proteus spp., Providencia spp.; штами з можливою набутою резистентністю: Гр (-) аероби: Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Morganella morgani; Гр (+) аероби: Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumonia; Гр (+) анаероби: Clostridium perfringens, Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.; Гр (-) анаероби: Fusobacterium spp.; нечутливі м/о; Гр (+) аероби: Enterococcus spp., включаючи E. faecalis та E. faecium, Listeria spp.; Гр (+) анаероби: Clostridium difficile; Гр (-) анаероби: Bacteroides spp., включаючи B. fragilis; інші: Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp.

інфекції у дорослих та дітей, включаючи новонароджених: внутрішньолікарняна пневмонія; інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, ПМБ; бактеріальний менінгіт; хр. середній отит; злоякісний зовнішній отит; ускладнені інфекції сечовивідних шляхів; ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин; ускладнені інфекції черевної порожнини; інфекції кісток і суглобів; перитоніт, пов’язаний з проведенням ГД у хворих, які знаходяться на безперервному амбулаторному перитонеальному діалізі; лікування бактеріємії, що виникає у пацієнтів у результаті будь-якої з наведених вище інфекцій; лікування хворих із нейтропенією та гарячкою, що виникає у результаті бактеріальної інфекції; для профілактики інфекційних ускладнень при операціях на передміхуровій залозі (трансуретральна резекція).

вводять в/м, в/в ін’єкційно або інфузійно; дорослі та діти ≥ 40 кг - інтермітуюче введення: інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз: 100-150 мг/кг/добу кожні 8 год., МДД - 9 г; фебрильна нейтропенія, внутрішньолікарняна пневмонія, бактеріальний менінгіт, бактеріємія: 2 г кожні 8 год.; інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов’язаний з безперервним амбулаторним ПД: 1-2 г кожні 8 год.; ускладнені інфекції сечовивідних шляхів: 1 -2 г кожні 8-12 год.; профілактика інфекційних ускладнень при операціях на передміхуровій залозі (трансуретральна резекція): 1 г під час індукції в анестезію, 1 г у момент видалення катетера; хр. середній або злоякісний зовнішній отит: 1-2 г кожні 8 год.; як постійна інфузія: фебрильна нейтропенія, внутрішньолікарняна пневмонія, інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, бактеріальний менінгіт, бактеріємія, інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов’язаний з безперервним амбулаторним ПД: навантажувальна доза 2 г з наступним постійним інфузійним введенням 4-6 г кожні 24 год.; діти <40 кг: немовлята та діти віком >2 міс. та масою тіла <40 кг - інтермітуюче введення: ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, хр. середній або злоякісний зовнішній отит: 100-150 мг/кг/добу у 3 прийоми, МДД- 6 г; нейтропенія у дітей, інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, бактеріальний менінгіт, бактеріємія: 150 мг/кг/добу у 3 прийоми, МДД - 6 г; інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов’язаний з безперервним амбулаторним ПД: 100-150 мг/кг/добу у 3 прийоми, МДД- 6 г; як постійна інфузія: фебрильна нейтропенія, внутрішньолікарняна пневмонія, інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, бактеріальний менінгіт, бактеріємія, інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов’язаний з безперервним амбулаторним ПД: навантажувальна доза 60-100 мг/кг з наступним постійним інфузійним введенням 100-200 мг/кг/добу, МДД - 6 г.; інтермітуюче введення для лікування більшості інфекцій немовлятам та дітям віком ≤ 2 міс.: 25-60 мг/кг/добу у 2 прийоми .

підвищена чутливість до цефтазидиму або до інших компонентів ЛЗ, до цефалоспоринових а/б; наявність в анамнезі тяжкої гіперчутливості (анафілактичні р-ції) до інших β-лактамних а/б (пеніциліни, монобактами та карбапенеми).

кандидоз (вагініт, афтозний стоматит); еозинофілія, тромбоцитоз, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія; флебіт/тромбофлебіт у місці введення; діарея, нудота, блювання, біль у животі, коліт, псевдомембранозний коліт; інтерстиціальний нефрит, г. ниркова недостатність; транзиторне підвищення рівня одного або кількох печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, ЛДГ, ГГТ, ЛФ); макулопапульозний висип, кропив’янка, свербіж; біль та/або запалення у місці в/м ін’єкц., гарячка; позитивний тест Кумбса; транзиторне підвищення рівня сечовини крові, азоту сечовини крові та/або креатиніну у сироватці крові; частота невідома - лімфоцитоз, гемолітична анемія та агранулоцитоз; анафілаксія (бронхоспазм та/або артеріальну гіпотензію); запаморочення, головний біль; парестезії; порушення смаку; жовтяниця; ангіоневротичний набряк, поліморфна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз.