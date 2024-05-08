ЦЕФТАЗИДИМ (CEFTAZIDIMUM) Діюча речовина
бактерицидна дія; механізм дії пов´язаний з порушенням синтезу стінок бактеріальної клітини; чутливі м/о Гр (+) аероби: Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae; Гр (-) аероби: Citrobacter koseri, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitides, Proteus mirabilis, Proteus spp., Providencia spp.; штами з можливою набутою резистентністю: Гр (-) аероби: Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Morganella morgani; Гр (+) аероби: Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumonia; Гр (+) анаероби: Clostridium perfringens, Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.; Гр (-) анаероби: Fusobacterium spp.; нечутливі м/о; Гр (+) аероби: Enterococcus spp., включаючи E. faecalis та E. faecium, Listeria spp.; Гр (+) анаероби: Clostridium difficile; Гр (-) анаероби: Bacteroides spp., включаючи B. fragilis; інші: Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp.
інфекції у дорослих та дітей, включаючи новонароджених: внутрішньолікарняна пневмонія; інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, ПМБ; бактеріальний менінгіт; хр. середній отит; злоякісний зовнішній отит; ускладнені інфекції сечовивідних шляхів; ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин; ускладнені інфекції черевної порожнини; інфекції кісток і суглобів; перитоніт, пов’язаний з проведенням ГД у хворих, які знаходяться на безперервному амбулаторному перитонеальному діалізі; лікування бактеріємії, що виникає у пацієнтів у результаті будь-якої з наведених вище інфекцій; лікування хворих із нейтропенією та гарячкою, що виникає у результаті бактеріальної інфекції; для профілактики інфекційних ускладнень при операціях на передміхуровій залозі (трансуретральна резекція).
вводять в/м, в/в ін’єкційно або інфузійно; дорослі та діти ≥ 40 кг - інтермітуюче введення: інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз: 100-150 мг/кг/добу кожні 8 год., МДД - 9 г; фебрильна нейтропенія, внутрішньолікарняна пневмонія, бактеріальний менінгіт, бактеріємія: 2 г кожні 8 год.; інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов’язаний з безперервним амбулаторним ПД: 1-2 г кожні 8 год.; ускладнені інфекції сечовивідних шляхів: 1 -2 г кожні 8-12 год.; профілактика інфекційних ускладнень при операціях на передміхуровій залозі (трансуретральна резекція): 1 г під час індукції в анестезію, 1 г у момент видалення катетера; хр. середній або злоякісний зовнішній отит: 1-2 г кожні 8 год.; як постійна інфузія: фебрильна нейтропенія, внутрішньолікарняна пневмонія, інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, бактеріальний менінгіт, бактеріємія, інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов’язаний з безперервним амбулаторним ПД: навантажувальна доза 2 г з наступним постійним інфузійним введенням 4-6 г кожні 24 год.; діти <40 кг: немовлята та діти віком >2 міс. та масою тіла <40 кг - інтермітуюче введення: ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, хр. середній або злоякісний зовнішній отит: 100-150 мг/кг/добу у 3 прийоми, МДД- 6 г; нейтропенія у дітей, інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, бактеріальний менінгіт, бактеріємія: 150 мг/кг/добу у 3 прийоми, МДД - 6 г; інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов’язаний з безперервним амбулаторним ПД: 100-150 мг/кг/добу у 3 прийоми, МДД- 6 г; як постійна інфузія: фебрильна нейтропенія, внутрішньолікарняна пневмонія, інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, бактеріальний менінгіт, бактеріємія, інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов’язаний з безперервним амбулаторним ПД: навантажувальна доза 60-100 мг/кг з наступним постійним інфузійним введенням 100-200 мг/кг/добу, МДД - 6 г.; інтермітуюче введення для лікування більшості інфекцій немовлятам та дітям віком ≤ 2 міс.: 25-60 мг/кг/добу у 2 прийоми .
підвищена чутливість до цефтазидиму або до інших компонентів ЛЗ, до цефалоспоринових а/б; наявність в анамнезі тяжкої гіперчутливості (анафілактичні р-ції) до інших β-лактамних а/б (пеніциліни, монобактами та карбапенеми).
кандидоз (вагініт, афтозний стоматит); еозинофілія, тромбоцитоз, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія; флебіт/тромбофлебіт у місці введення; діарея, нудота, блювання, біль у животі, коліт, псевдомембранозний коліт; інтерстиціальний нефрит, г. ниркова недостатність; транзиторне підвищення рівня одного або кількох печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, ЛДГ, ГГТ, ЛФ); макулопапульозний висип, кропив’янка, свербіж; біль та/або запалення у місці в/м ін’єкц., гарячка; позитивний тест Кумбса; транзиторне підвищення рівня сечовини крові, азоту сечовини крові та/або креатиніну у сироватці крові; частота невідома - лімфоцитоз, гемолітична анемія та агранулоцитоз; анафілаксія (бронхоспазм та/або артеріальну гіпотензію); запаморочення, головний біль; парестезії; порушення смаку; жовтяниця; ангіоневротичний набряк, поліморфна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз.