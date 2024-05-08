вводять в/м, в/в ін’єкційно або інфузійно; дорослі та діти ≥ 40 кг - інтермітуюче введення: інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз: 100-150 мг/кг/добу кожні 8 год., МДД - 9 г; фебрильна нейтропенія, внутрішньолікарняна пневмонія, бактеріальний менінгіт, бактеріємія: 2 г кожні 8 год.; інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов’язаний з безперервним амбулаторним ПД: 1-2 г кожні 8 год.; ускладнені інфекції сечовивідних шляхів: 1 -2 г кожні 8-12 год.; профілактика інфекційних ускладнень при операціях на передміхуровій залозі (трансуретральна резекція): 1 г під час індукції в анестезію, 1 г у момент видалення катетера; хр. середній або злоякісний зовнішній отит: 1-2 г кожні 8 год.; як постійна інфузія: фебрильна нейтропенія, внутрішньолікарняна пневмонія, інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, бактеріальний менінгіт, бактеріємія, інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов’язаний з безперервним амбулаторним ПД: навантажувальна доза 2 г з наступним постійним інфузійним введенням 4-6 г кожні 24 год.; діти <40 кг: немовлята та діти віком >2 міс. та масою тіла <40 кг - інтермітуюче введення: ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, хр. середній або злоякісний зовнішній отит: 100-150 мг/кг/добу у 3 прийоми, МДД- 6 г; нейтропенія у дітей, інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, бактеріальний менінгіт, бактеріємія: 150 мг/кг/добу у 3 прийоми, МДД - 6 г; інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов’язаний з безперервним амбулаторним ПД: 100-150 мг/кг/добу у 3 прийоми, МДД- 6 г; як постійна інфузія: фебрильна нейтропенія, внутрішньолікарняна пневмонія, інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз, бактеріальний менінгіт, бактеріємія, інфекції кісток і суглобів, ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин, ускладнені інтраабдомінальні інфекції, перитоніт, пов’язаний з безперервним амбулаторним ПД: навантажувальна доза 60-100 мг/кг з наступним постійним інфузійним введенням 100-200 мг/кг/добу, МДД - 6 г.; інтермітуюче введення для лікування більшості інфекцій немовлятам та дітям віком ≤ 2 міс.: 25-60 мг/кг/добу у 2 прийоми .