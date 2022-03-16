Акваферрол (Aqaferrol) (338355) - інструкція із застосування ATC-класифікація
- Інструкція
- Аналоги
Акваферрол інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діюча речовина: 1 мл сиропу містить 35,7 мг заліза (ІІІ) гідроксиду полімальтозат, що еквівалентно 10 мг заліза;
допоміжні речовини: цукор білий кристалічний, сорбіту розчин, що не кристалізується (Е 420), метилпарагідроксибензоат (Е 218), пропілпарагідроксибензоат (Е 216), етанол 96%, ароматизатор «Карамель», натрію гідроксид, вода очищена.
Лікарська форма
Сироп.
Основні фізико-хімічні властивості: сироп темно-коричневого кольору.
Фармакотерапевтична група
Антианемічні засоби. Препарати заліза (ІІІ) для перорального застосування. Код АТХ В03А В05.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Поверхня багатоядерної основи заліза (ІІІ) гідроксиду в складі полімальтозного комплексу гідроксиду заліза оточена нековалентно зв’язаними молекулами полімальтози, що зумовлює середню загальну молекулярну масу приблизно 50 кДа. Структура багатоядерної основи заліза (ІІІ) гідроксиду в складі комплексу залізо-полімальтоза подібна до структури феритину — фізіологічного білкового депо заліза. Полімальтозний комплекс гідроксиду заліза є стабільним та не вивільняє залізо у великій кількості в нормальних фізіологічних умовах. Через його розмір дифузія полімальтозного комплексу гідроксиду заліза через слизову оболонку приблизно у 40 разів менша, ніж дифузія більшості водорозчинних солей заліза (ІІ), що представлені у водних розчинах як комплекс гексааква-залізо (ІІ). Залізо з полімальтозного комплексу абсорбується у кишечнику із залученням активних механізмів.
Абсорбоване залізо зв’язується з трансферином та використовується для синтезу гемоглобіну в кістковому мозку або депонується переважно в печінці у зв’язаному з феритином вигляді.
Клінічна ефективність
Ефективність застосування лікарського засобу щодо нормалізації показників гемоглобіну та відновлення запасів заліза порівняно з плацебо або подібними препаратами заліза у різних лікарських формах була продемонстрована в багатьох клінічних дослідженнях, проведених за участю немовлят, дітей, підлітків та дорослих. У цих дослідженнях використовували як тверді, так і рідкі лікарські форми полімальтозного комплексу заліза. Первинною метою пероральної замісної терапії препаратом заліза є підтримка власних запасів заліза в організмі в межах норми (для профілактики дефіциту заліза, наприклад при підвищеній потребі), поповнення депо заліза або корекція існуючої залізодефіцитної анемії.
Клінічні дослідження, проведені за участю дорослих
Всього було проведено 11 контрольованих клінічних досліджень монотерапії полімальтозним комплексом заліза (ІІІ) гідроксиду порівняно зі застосуванням плацебо та/або пероральних препаратів заліза (II).
До участі в цих дослідженнях було залучено понад 900 пацієнтів, приблизно 500 з них отримували монотерапію полімальтозним комплексом заліза (ІІІ) гідроксиду. У пацієнтів досліджуваної популяції на початку лікування не було продемонстровано суттєвої різниці за гематологічними показниками та параметрами заліза (рівень гемоглобіну (Hb), середній об’єм еритроцитів (MCV), сироватковий феритин). Пероральна замісна терапія полімальтозним комплексом гідроксиду заліза у дозі 100–200 мг заліза/добу протягом кількох тижнів, максимум до шести місяців, забезпечила клінічно значуще збільшення показників заліза та гематологічних параметрів наприкінці терапії порівняно з показниками на початку лікування. Покращення гематологічних параметрів (Hb, MCV, сироватковий феритин) після 12-тижневого курсу терапії полімальтозним комплексом заліза було порівнянним із таким при лікуванні заліза (ІІ) сульфатом.
Ефективність полімальтозного комплексу заліза у лікуванні дорослих пацієнтів зі залізодефіцитною анемією порівнювалась з ефективністю сульфату заліза (ІІ) у метааналізі шести проспективних рандомізованих клінічних досліджень. Загальна кількість пацієнтів, включених у метааналіз, становила 557; 319 із них отримували полімальтозний комплекс гідроксиду заліза та 238 пацієнтів отримували сульфат заліза (ІІ). Середній сукупний показник гемоглобіну на початку лікування становив 10,35 ± 0,92 г/дл (у групі полімальтозного комплексу заліза) та 10,20 ± 0,93 г/дл (у групі сульфату заліза (ІІ)). Після періоду лікування середньою тривалістю 8–13 тижнів еквівалентними дозами середній рівень гемоглобіну становив 12,13 ± 1,19 г/дл (у групі полімальтозного комплексу заліза) та 11,94 ± 1,84 г/дл (у групі сульфату заліза (ІІ)), р = 0,93, збільшення рівня гемоглобіну було більшим після тривалішого застосування для обох препаратів.
Клінічні дослідження за участю дітей та підлітків
Застосування лікарського засобу в терапії дітей та підлітків (віком до 18 років) досліджували в численних клінічних дослідженнях за участю понад 1000 пацієнтів. Ефективність лікарського засобу щодо покращення показників заліза була підтверджена порівняно з плацебо або з іншими препаратами заліза.
Фармакокінетика.
Абсорбція та розподіл. Дослідження з радіоактивно міченим полімальтозним комплексом гідроксиду заліза показало гарну кореляцію між абсорбцією заліза та накопиченням заліза у гемоглобіні. Існує кореляція між ступенем дефіциту заліза та відносною кількістю заліза, що всмокталося (чим вищий рівень дефіциту заліза, тим краща всмоктуваність). Було встановлено, що їжа, на відміну від солей заліза (ІІ), не завдає негативного впливу на біодоступність заліза з лікарського засобу: в клінічному дослідженні було продемонстровано, що біодоступність заліза достовірно збільшується при одночасному прийомі з їжею, тоді як у трьох інших дослідженнях була продемонстрована лише позитивна тенденція, а не достовірний клінічний ефект.
Метаболізм та виведення
Залізо, що не всмокталося, виводиться з калом.
Показання
Лікування дефіциту заліза без анемії (латентного дефіциту заліза) та залізодефіцитної анемії (клінічно вираженого дефіциту заліза).
Дефіцит заліза та його ступінь повинні підтверджуватися відповідними лабораторними дослідженнями.
Протипоказання
- Наявна підвищена чутливість або непереносимість діючої речовини або будь-якого компонента препарату;
- надмірний вміст заліза в організмі (наприклад, гемохроматоз, гемосидероз);
- розлад механізмів виведення заліза (свинцева анемія, сидероахрестична анемія, таласемія);
- анемія, не зумовлена дефіцитом заліза (наприклад, гемолітична анемія, мегалобластна анемія, спричинена недостатністю вітаміну В12).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дослідження на щурах із застосуванням тетрацикліну, алюмінію гідроксиду, ацетилсаліцилової кислоти, сульфасалазину, кальцію карбонату, кальцію ацетату, кальцію фосфату сумісно з вітаміном D3, бромазепамом, магнію аспартатом, D-пеніциламіном, метилдопою, парацетамолом та ауранофіном не виявили взаємодії з полімальтозним комплексом гідроксиду заліза (ІІІ).
Під час досліджень in vitro не спостерігалося взаємодії полімальтозного комплексу гідроксиду заліза (ІІІ) з такими харчовими компонентами, як фітинова кислота, оксалатна кислота, танін, натрію альгінат, холін та солі холіну, вітамін А, вітамін D3 та вітамін Е, соєва олія та соєве борошно. Результати дослідження вказують на те, що полімальтозний комплекс гідроксиду заліза (ІІІ) можна приймати під час або одразу після вживання їжі.
Взаємодію полімальтозного комплексу гідроксиду заліза (ІІІ) з тетрацикліном або алюмінію гідроксидом досліджували під час трьох клінічних досліджень (перехресні дослідження із залученням 22 пацієнтів для кожного дослідження). Значного зниження абсорбції тетрацикліну не спостерігалось. Концентрація тетрацикліну в плазмі крові не падала нижче рівня, необхідного для бактеріостатичної дії. Застосування алюмінію гідроксиду та тетрацикліну не знижувало абсорбцію заліза з полімальтозного комплексу гідроксиду заліза (ІІІ). Тому полімальтозний комплекс гідроксиду заліза (ІІІ) можна застосовувати одночасно з тетрациклінами, іншими фенольними сполуками та алюмінію гідроксидом.
Сумісне застосування препаратів заліза для парентерального введення та препарату Акваферрол не рекомендується, оскільки таке застосування буде гальмувати абсорбцію препаратів заліза для перорального застосування. Препарати заліза для парентерального введення можна застосовувати у разі, коли лікування пероральними препаратами не є прийнятним.
Застосування лікарського засобу Акваферрол не впливає на результати тесту для виявлення прихованої крові (чутливого до гемоглобіну), тому немає необхідності припиняти його застосування.
Особливості застосування
Лікування анемії слід завжди проводити під наглядом лікаря. Якщо не спостерігається поліпшення гематологічних показників (підвищення рівня гемоглобіну приблизно на
20–30 г/л через 3 тижні після початку застосування), потрібно переглянути схему лікування.
Слід бути обережними щодо пацієнтів, які отримують повторні гемотрансфузії, оскільки еритроцити вже мають запас заліза, а прийом препарату може призвести до перенасичення залізом. Інфекції та пухлини можуть спричинити розвиток анемії. Препарати заліза для перорального застосування можна приймати після виліковування основного захворювання, враховуючи співвідношення користь/ризик.
Акваферрол, сироп, містить невелику кількість етанолу — менше 100 мг у 20 мл розчину.
При призначенні препарату пацієнтам із цукровим діабетом необхідно враховувати, що 1 мл сиропу містить 0,04 хлібних одиниць.
Пацієнтам, які мають рідкісну спадкову непереносимість фруктози, порушення всмоктування глюкози-галактози чи сахарози-ізомальтози, не можна приймати лікарський засіб Акваферрол, оскільки він містить цукор та сорбіт.
Препарати заліза з обережністю застосовують хворим із такими захворюваннями: лейкоз, хронічні захворювання печінки та нирок, запальні захворювання шлунково-кишкового тракту, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, захворювання кишечнику (ентерит, виразковий коліт, хвороба Крона).
При застосуванні полімальтозного комплексу заліза можливий темний колір калу, проте це не має клінічного значення.
1 мл сиропу Акваферрол містить 1 мг натрію. Ця кількість еквівалентна 0,05% рекомендованої ВООЗ максимальної добової дози споживання натрію для дорослих, яка становить 2 г.
1 мл сиропу Акваферрол містить 400,0 мг сорбіту. Сорбіт може викликати шлунково-кишкові розлади та легкий проносний ефект. Пацієнтам зі спадковою непереносимістю фруктози не слід приймати цей лікарський засіб.
1 мл сиропу Акваферрол містить 200,0 мг цукру. Це слід враховувати пацієнтам із цукровим діабетом. Цукор може бути шкідливим для зубів.
Лікарський засіб Акваферрол містить метилпарагідроксибензоат (E 218) та пропілпарагідроксибензоат (E 216), які можуть спричиняти алергічні реакції (можливо, відстрочені).
Застосування у період вагітності або годування груддю
Дані щодо застосування препарату в І триместрі вагітності не вказують на небажаний вплив на вагітність або здоров’я плода чи новонародженого. Дані епідеміологічних досліджень відсутні. Дослідження на тваринах не виявили прямого чи непрямого шкідливого ефекту на вагітність, розвиток ембріона або плода. Однак слід з обережністю застосовувати препарат під час вагітності.
Грудне молоко людини містить залізо, зв’язане з лактоферином. Невідомо, яка кількість заліза з полімальтозного комплексу гідроксиду заліза (ІІІ) проникає в грудне молоко.
Малоймовірно, що прийом препарату Акваферрол виявлятиме небажаний вплив на немовля, що знаходиться на грудному годуванні.
Застосування препарату Акваферрол під час вагітності або в період годування груддю рекомендується тільки після консультації з лікарем. Рекомендується провести оцінку співвідношення користь/ризик.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Відповідні дослідження не проводились. Малоймовірно, що препарат Акваферрол впливає на швидкість реакції під час керування автотранспортом або роботи зі складними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Добова доза препарату і тривалість лікування залежать від ступеня дефіциту заліза (див. таблицю добового дозування).
Добову дозу препарату можна прийняти одноразово або розділити на декілька прийомів, під час або одразу після вживання їжі.
За допомогою мірного стаканчика, доданого до препарату Акваферрол, можна розрахувати точну дозу препарату. Акваферрол, сироп, можна змішувати з фруктовими та овочевими соками або зі штучними сумішами для немовлят. Легка зміна кольору суміші не впливає на ефективність препарату або на смак суміші.
Тривалість лікування залізодефіцитної анемії становить у середньому 3–5 місяців до нормалізації рівня гемоглобіну. Після цього прийом препарату слід продовжити у відповідному дозуванні для лікування дефіциту заліза без анемії для відновлення запасів заліза. Тривалість лікування дефіциту заліза без анемії становить 1–2 місяці.
Таблиця добового дозування
|Категорія хворих
|Залізодефіцитна анемія
|Латентний дефіцит заліза без анемії
|Немовлята віком до 1 року
|2,5–5 мл
(25–50 мг)
|1,5–2,5 мл
(15–25 мг)
|Діти віком від 1 до 12 років
|5–10 мл
(50–100 мг)
|2,5–5 мл
(25–50 мг)
|Діти віком від 12 років та дорослі
|10–30 мл
(100–300 мг)
|5–10 мл
(50–100 мг)
Діти
Препарат застосовують дітям від народження. У зв’язку з необхідністю призначення дуже малих доз препарату недоношеним дітям рекомендується застосовувати аналогічні лікарські засоби з меншою концентрацією діючої речовини.
Передозування
У разі передозування інтоксикація або накопичення заліза є малоймовірними через низьку токсичність полімальтозного комплексу гідроксиду заліза (ІІІ) (для мишей та щурів доза, яка спричиняла загибель 50% тварин (ЛД50), становить > 2000 мг заліза/кг маси тіла), очікується насичення поглинання заліза. Про випадки ненавмисного передозування з летальним наслідком не повідомлялось.
Побічні реакції
Побічні реакції відповідно до частоти виникнення класифікують за такими категоріями: дуже часто (≥ 1/10), часто (< 1/10, ≥ 1/100), нечасто (< 1/100, ≥ 1/1000). Безпеку та переносимість препарату Акваферрол оцінювали за результатами метааналізу даних 24 публікацій та звітів клінічних випробувань, проведених із залученням 1473 пацієнтів, які приймали препарат. Найбільш значущі побічні реакції на лікарський засіб, про які повідомлялося у цих випробуваннях, стосувалися чотирьох класів систем органів (див. нижче).
Зміна кольору калу є добре відомою побічною реакцією при прийомі препаратів заліза для перорального застосування, але це явище не має клінічного значення і про нього часто не повідомляють. Іншими частими небажаними явищами були порушення з боку шлунково-кишкового тракту (нудота, запор, діарея та біль у животі).
З боку імунної системи
Дуже рідко: алергічні реакції.
З боку травного тракту
Дуже часто: зміна кольору калу*.
Часто: діарея, нудота, біль у животі (включаючи біль у животі, диспепсію, дискомфорт в епігастрії, здуття живота), запор.
Нечасто: блювання (включаючи блювання, відрижку), зміна кольору зубної емалі, гастрит.
З боку шкіри та підшкірної клітковини
Нечасто: свербіж, висипання (включаючи висипання, макулярні висипання, бульозні висипання**, кропив’янку**, еритему**).
З боку нервової системи
Нечасто: головний біль.
З боку кістково-м’язової та сполучної тканини
Рідко: м’язові спазми (включаючи мимовільні скорочення м’язів, тремор), міалгія.
*Частота випадків зміни кольору калу за результатами метааналізу є нижчою, хоча це є добре відомим небажаним явищем при прийомі препаратів заліза для перорального застосування. Тому зміну кольору калу було класифіковано як дуже часте небажане явище.
**Інформація про ці явища була отримана зі спонтанних постмаркетингових повідомлень; згідно з оцінкою частота становить < 1/491 (верхня межа 95% довірчого інтервалу).
Акваферрол, сироп, містить як консервант парагідроксибензоат, що може викликати алергічні реакції (можливо, відстрочені).
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 125 мл у банці; по 1 банці разом із мірним стаканчиком у пачці.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
ПрАТ «Технолог».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 20300, Черкаська обл., місто Умань, вулиця Стара прорізна, будинок 8.