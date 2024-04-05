табл. жувальні та р-н для p/os: добову дозу можна прийняти за 1 раз або розподілити на кілька прийомів; добова доза при ЗДА - дорослим та дітям від 12 років, жінкам у період годування груддю - 100- 300 мг; під час вагітності - 200-300 мг; добова доза при ЛДЗ: дорослим та жінкам у період годування груддю та під час вагітності - 50-100 мг; профілактика під час вагітності - 100 мг; крап. орал. та сироп: добова доза для лікування ЛДЗ: діти віком до 1 року - 6-10 крап. (15-25 мг заліза); діти віком від 1 до 12 років - 10-20 крап. чи 2,5-5мл сиропу (25-50мг заліза); діти старше 12 років - 20-40 крап. чи 5-10 мл сиропу (50-100мг заліза); дорослі та жінки, які годують груддю - 20-40 крап. або 5-10 мл сиропу; вагітні жінки - 40 крап. або 10 мл сиропу; тривалість лікування 1-2 міс.; добова доза для лікування ЗДА: недоношені діти - 1-2 крап./кг протягом 3-5 міс.; діти до 1 року - 10-20 крап. чи 2,5-5 мл сиропа (25-50 мг заліза); діти від 1 до 12 років - 20-40 крап. чи 5-10 мл сиропу (50-100 мг заліза); діти старше 12 років - 40-120 крап. або 10-30 мл сиропу; дорослі та жінки, які годують груддю - 40-120 крап. або 10-30 мл сиропу; вагітні жінки - 80-120 крап. або 20-30 мл сиропу; профілактика дефіциту заліза: діти до 1 року - 6-10 крап. (15-25 мг заліза); діти від 1 до 12 років - 10-20 крап. чи 2,5-5мл сиропу (25-50 мг заліза); діти старше 12 років - 20-40 крап. чи 5-10 мл сиропу (50-100 мг заліза); дорослі та жінки, які годують груддю - 20-40 крап. або 5-10 мл сиропу (50-100 мг заліза); вагітні жінки - 40 крап. або 10 мл сиропу або 1 табл. (100 мг заліза). Парентерально: вводять шляхом ін’єкції, інфузійно або протягом сеансу ГД в нерозбавленому вигляді безпосередньо у венозну ділянку діалізної системи. Індивідуальна потреба поповнення заліза при застосуванні препарату визначається із урахуванням маси тіла пацієнта та рівня Hb. Однократне застосування препарату повинно не перевищувати: 15 мг заліза/кг маси тіла (для струминного введення) або 20 мг заліза/кг маси тіла (для інфузійного введення);1000 мг заліза (20 мл препарату). Максимальна рекомендована кумулятивна доза препарату - 1000 мг заліза (20 мл препарату)/тижд. Повторно оцінювати Hb не раніше, ніж ч/з 4 тижн. після останнього введення препарату для забезпечення достатнього часу для процесів еритропоезу та засвоєння заліза; можна вводити струминно у нерозведеному вигляді у максимальній однократній дозі із розрахунку 15 мг заліза/кг маси тіла, але не більше 1000 мг заліза. При інфузійному введенні препарат має бути розведений, максимальна однократна доза - 20 мг заліза/кг маси тіла і не повинна перевищувати 1000 мг заліза. Перед першим введенням терапевтичної дози необхідно провести в/м тест: дорослим вводять від ¼ до ½ вмісту амп. (від 25 до 50 мг заліза), дітям - половину добової дози. За відсутності побічних р-цій протягом щонайменше 30 хв можна вводити дозу препарату, що залишилася. Якщо необхідна доза перевищує МДД, її розділити на кілька введень.Дорослі: 2 мл = 100 мг заліза (1 амп.)/добу. Діти: МДД визначається залежно від маси тіла. МДД:Діти з масою тіла до 5 кг: 0,5 мл = 25 мг заліза (¼ амп.), діти з масою тіла від 5 до 10 кг: 1мл = 50 мг заліза (½ амп.), пацієнти з масою тіла від 10 до 45 кг: 2 мл = 100 мг заліза (1 амп.)/добу, дорослі з масою тіла від 45 кг: 4 мл = 200 мг заліза (2 амп.). Якщо ознаки покращання з боку гематологічних показників відсутні ч/з 1-2 тижні (підвищення Hb на 0,1 г/л/добу), первинний діагноз варто переглянути.