ГІДРОКСИДУ ЗАЛІЗА (III) ПОЛІМАЛЬТОЗНИЙ КОМПЛЕКС* (FERRI (III) HYDROXYDI POLYMALTOSUM COMPLEXUS*) Діюча речовина
антианемічна. У вигляді активного інгредієнта надходить у ретикуло- ендотеліальну систему печінки, а також захоплюється трансферином, апоферитином, селезінкою і кістковим мозком. Там воно сполучається з гемоглобіном, міоглобіном і залізовмісними ферментами, а також зберігається в організмі у вигляді феритину. Як і інші препарати заліза, препарат не впливає на еритропоез і не ефективний при анеміях, не пов’язаних з дефіцитом заліза. У крові залізо зв’язується з трансферином. З плазми крові макромолекулярний комплекс потрапляє в ретикуло-ендотеліальну систему, де розщеплюється на гідроксид заліза й полімальтозу. У тканинах зберігається у складі феритину, у кістковому мозку сполучається з гемоглобіном і використовується в процесі еритропоезу.
лікування латентного дефіциту заліза (ЛДЗ) та клінічно вираженого дефіциту заліза (залізодефіцитна анемія - ЗДА); профілактика дефіциту заліза у період вагітності і годування груддю, у жінок у репродуктивному періоді, у дітей, у підлітковому віці, у дорослих (вегетаріанців та людей літнього віку) . парентерально: застосовують при залізодефіцитних станах пацієнтам, яким не можуть бути призначені пероральні препарати заліза або у разі їх неефективності.
табл. жувальні та р-н для p/os: добову дозу можна прийняти за 1 раз або розподілити на кілька прийомів; добова доза при ЗДА - дорослим та дітям від 12 років, жінкам у період годування груддю - 100- 300 мг; під час вагітності - 200-300 мг; добова доза при ЛДЗ: дорослим та жінкам у період годування груддю та під час вагітності - 50-100 мг; профілактика під час вагітності - 100 мг; крап. орал. та сироп: добова доза для лікування ЛДЗ: діти віком до 1 року - 6-10 крап. (15-25 мг заліза); діти віком від 1 до 12 років - 10-20 крап. чи 2,5-5мл сиропу (25-50мг заліза); діти старше 12 років - 20-40 крап. чи 5-10 мл сиропу (50-100мг заліза); дорослі та жінки, які годують груддю - 20-40 крап. або 5-10 мл сиропу; вагітні жінки - 40 крап. або 10 мл сиропу; тривалість лікування 1-2 міс.; добова доза для лікування ЗДА: недоношені діти - 1-2 крап./кг протягом 3-5 міс.; діти до 1 року - 10-20 крап. чи 2,5-5 мл сиропа (25-50 мг заліза); діти від 1 до 12 років - 20-40 крап. чи 5-10 мл сиропу (50-100 мг заліза); діти старше 12 років - 40-120 крап. або 10-30 мл сиропу; дорослі та жінки, які годують груддю - 40-120 крап. або 10-30 мл сиропу; вагітні жінки - 80-120 крап. або 20-30 мл сиропу; профілактика дефіциту заліза: діти до 1 року - 6-10 крап. (15-25 мг заліза); діти від 1 до 12 років - 10-20 крап. чи 2,5-5мл сиропу (25-50 мг заліза); діти старше 12 років - 20-40 крап. чи 5-10 мл сиропу (50-100 мг заліза); дорослі та жінки, які годують груддю - 20-40 крап. або 5-10 мл сиропу (50-100 мг заліза); вагітні жінки - 40 крап. або 10 мл сиропу або 1 табл. (100 мг заліза). Парентерально: вводять шляхом ін’єкції, інфузійно або протягом сеансу ГД в нерозбавленому вигляді безпосередньо у венозну ділянку діалізної системи. Індивідуальна потреба поповнення заліза при застосуванні препарату визначається із урахуванням маси тіла пацієнта та рівня Hb. Однократне застосування препарату повинно не перевищувати: 15 мг заліза/кг маси тіла (для струминного введення) або 20 мг заліза/кг маси тіла (для інфузійного введення);1000 мг заліза (20 мл препарату). Максимальна рекомендована кумулятивна доза препарату - 1000 мг заліза (20 мл препарату)/тижд. Повторно оцінювати Hb не раніше, ніж ч/з 4 тижн. після останнього введення препарату для забезпечення достатнього часу для процесів еритропоезу та засвоєння заліза; можна вводити струминно у нерозведеному вигляді у максимальній однократній дозі із розрахунку 15 мг заліза/кг маси тіла, але не більше 1000 мг заліза. При інфузійному введенні препарат має бути розведений, максимальна однократна доза - 20 мг заліза/кг маси тіла і не повинна перевищувати 1000 мг заліза. Перед першим введенням терапевтичної дози необхідно провести в/м тест: дорослим вводять від ¼ до ½ вмісту амп. (від 25 до 50 мг заліза), дітям - половину добової дози. За відсутності побічних р-цій протягом щонайменше 30 хв можна вводити дозу препарату, що залишилася. Якщо необхідна доза перевищує МДД, її розділити на кілька введень.Дорослі: 2 мл = 100 мг заліза (1 амп.)/добу. Діти: МДД визначається залежно від маси тіла. МДД:Діти з масою тіла до 5 кг: 0,5 мл = 25 мг заліза (¼ амп.), діти з масою тіла від 5 до 10 кг: 1мл = 50 мг заліза (½ амп.), пацієнти з масою тіла від 10 до 45 кг: 2 мл = 100 мг заліза (1 амп.)/добу, дорослі з масою тіла від 45 кг: 4 мл = 200 мг заліза (2 амп.). Якщо ознаки покращання з боку гематологічних показників відсутні ч/з 1-2 тижні (підвищення Hb на 0,1 г/л/добу), первинний діагноз варто переглянути.
p/os-форми: гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; надмірний вміст заліза в організмі (гемосидероз і гемохроматоз), розлад механізмів виведення заліза (свинцева анемія, сидероахрестична анемія, таласемія); анемії, що не зумовлені дефіцитом заліза (гемолітична анемія, мегалобластна анемія); стеноз стравоходу та/або інші обструктивні захворювання травного тракту; дивертикул кишечнику, кишкова непрохідність, регулярні гемотрансфузії; одночасне застосування парентеральних форм заліза; парентеральні форми: серйозна гіперчутливість до інших препаратів парентерального заліза, тяжкі порушення гемостазу (гемофілія), порушення еритропоезу, гіпоплазія кісткового мозку, пізня порфірія шкіри, наявність ознак перенасичення організму залізом або порушення процесу утилізації заліза (сидероахрестична анемія, анемія при отруєннях свинцем, шкірна порфірія); с-м Ослера-Рандю-Вебера, хр. поліартрит,БА, інфекційні захворювання нирок у г.стадії, некомпенсований цироз печінки, інфекційний гепатит, I-й триместр вагітності.
анафілаксія, кропив’янка, висипання, екзантема, свербіж; біль у животі; нудота; запор; метеоризм; діарея; біль в епігастральній ділянці; диспепсія; блювання; АР; темний колір випорожнень зумовлений виділенням заліза, що не всмокталося, і не має клінічного значення; забарвлення шкіри, появи болючості і запалення у місці ін’єкції, біль у суглобах, збільшення лімфатичних вузлів, пропасниця, головний біль, нездужання, розлади з боку травного тракту, нудота, блювання, які лікуються симптоматично, алергічні чи анафілактичні р-ції, г. тяжкі анафілактоїдні р-ції, утруднення дихання та/або СС колапс, повідомлялося про летальні випадки, при РА можливе посилення болю у суглобах, р-ції гіперчутливості, парестезія, дисгевзія, втрата свідомості, вертиго, відчуття тривоги, тахікардія, АГ, артеріальна гіпотензія, припливи, флебіт у місці інфузії, синкопе, пресинкопе, задишка, бронхоспазм, абдомінальний біль, запор, свербіж, кропив’янка, еритема, висип, ангіоневротичний набряк, блідість і набряк обличчя, міалгія, біль у спині, артралгія, м’язові спазми, р-ції у місці введення, гарячка, втома, біль у грудях, периферичний набряк, біль, озноб, ригідність м’язів, відчуття нездужання, грип як захворювання.