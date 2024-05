фармакодинаміка. Оланзапін є антипсихотичним, антиманіакальним лікарським засобом, який стабілізує настрій. Він має широкий спектр фармакологічної дії, що зумовлено впливом на різні рецептори. Виявлено зв’язування з серотоніновими рецепторами 5 НТ2 А/2С , 5 НТ 3 , 5 НТ 6 , допаміновими рецепторами D 1 , D 2 , D 3 , D 4 , D 5 , мускариновими рецепторами М 1 –М 5 , адренергічним рецептором a 1 і гістаміновим Н 1 -рецептором. У ході досліджень поведінки тварин, яким вводили оланзапін, виявлено антагонізм оланзапіну як до серотонінових рецепторів 5НТ, так і до допамінових і холінергічних. Оланзапін має вищий рівень зв’язування з рецепторами серотоніну 5НТ 2 , ніж з рецепторами допаміну D 2 , у моделях як in vitro, так і in vivo. Електрофізіологічні дослідження показали, що оланзапін селективно зменшує збудливість мезолімбічних (А10) допамінергічних нейронів, виявляючи при цьому незначний вплив на стріарні (А9) шляхи, пов’язані з моторною функцією. Оланзапін гальмує умовний рефлекс уникнення, що свідчить про його антипсихотичну активність при прийомі в дозах, нижчих, ніж дози, що спричиняють каталепсію, яка є ознакою побічних моторних ефектів. На відміну від деяких інших антипсихотичних лікарських засобів, оланзапін посилює реакції на подразники при проведенні анксіолітичного тесту.

При одноразовому прийомі 10 мг оланзапіну добровольцями в ході позитронно-емісійної томографії з’ясовано, що оланзапін мав вищий рівень зв’язування з рецепторами 5 НТ 2А , ніж з допаміновими рецепторами D 2 . Крім того, у результаті аналізу зображень, отриманих під час досліджень пацієнтів з шизофренією, методом однофотонної емісійної комп’ютерної томографії з’ясувалося, що у пацієнтів, чутливих до оланзапіну, був нижчим рівень зв’язування зі стріарними D2-рецепторами, ніж у інших антипсихотик- та рисперидончутливих пацієнтів, що є порівнянним з таким у клозапінчутливих пацієнтів.

Клінічна ефективність. Під час лікування хворих на шизофренію з позитивними і негативними симптомами оланзапіном отримано статистично достовірні дані щодо зменшення вираженості як негативних, так і позитивних симптомів.

У пацієнтів з маніакальними або змішаними епізодами при біполярному розладі оланзапін продемонстрував високу ефективність у зменшенні вираженості маніакальних симптомів.

Діти . Досвід застосування у підлітків (віком 13–17 років) обмежений.

Фармакокінетика. Абсорбція . Препарат добре всмоктується після перорального прийому, C max його в плазмі крові досягається через 5–8 год. На всмоктування оланзапіну прийом їжі не впливає.

Розподіл . Рівень зв’язування оланзапіну з протеїнами плазми крові становив приблизно 93% при концентрації в межах від 7 до 1000 нг/мл. Оланзапін зв’язується переважно з альбуміном і a 1 -кислим глікопротеїном.

Біотрансформація . Оланзапін метаболізується в печінці шляхом кон’югації і окиснення. Основним метаболітом, що циркулює, є 10-N-глюкуронід, який не проходить крізь гематоенцефалічний бар’єр. Цитохроми P450 CYP 1A2 і CYP 2D6 сприяють формуванню метаболітів N-десметилу і 2-гідроксиметилу, які виявляють значно меншу фармакологічну активність in vivo, ніж оланзапін, у ході досліджень на тваринах. Переважаюча фармакологічна активність зумовлена первинним оланзапіном.

Виведення . Після перорального застосування середній Т ½ оланзапіну у добровольців коливався залежно від віку та статі.

У здорових літніх добровольців (від 65 років), порівняно з молодшими за віком добровольцями, середній Т ½ був тривалішим (51,8 проти 33,8 год), кліренс у плазмі був знижений (17,5 проти 18,2 л/год). Фармакокінетичні коливання, що спостерігалися у добровольців літнього віку, були в межах діапазону молодших добровольців. У 44 хворих на шизофренію віком >65 років дозування від 5 до 20 мг/добу не було пов’язано з жодним характерним профілем небажаних явищ.

У жінок порівняно з чоловіками середній Т ½ був триваліший (36,7 проти 32,3 год), кліренс у плазмі був знижений (18,9 проти 27,3 л/год). Однак оланзапін (5–20 мг) показав порівнянний профіль безпеки як у жінок (n=467), так і у чоловіків (n=869).

Пацієнти з нирковою недостатністю. У пацієнтів з нирковою недостатністю (кліренс креатиніну <10 мл/хв), порівняно зі здоровими добровольцями, не було істотної різниці в показниках середнього Т ½ (37,7 проти 32,4 год) або кліренсу в плазмі крові (21,2 проти 25,0 л/год). Дослідження показали, що приблизно 57% оланзапіну з радіоактивною міткою присутні в сечі, головним чином у вигляді метаболітів.

Пацієнти, які палять. У пацієнтів зі слабким порушенням функції печінки, які палили, середній Т ½ був триваліший (39,3 год), кліренс у плазмі крові був знижений (18,0 л/год) порівняно з такими у пацієнтів без порушень функції печінки, які не палили (48,8 год та 14,1 л/год відповідно).

У некурців порівняно з курцями (чоловіки та жінки) середній Т ½ був триваліший (38,6 проти 30,4 год), кліренс у плазмі крові був знижений (18,6 проти 27,7 л/год).

Кліренс оланзапіну у плазмі нижчий у літних пацієнтів порівняно з молодими, у жінок порівняно з чоловіками та у некурців порівняно з курцями. І все ж значення впливу таких факторів, як вік, стать та паління, на кліренс оланзапіну у плазмі крові та Т ½ низьке порівняно з відмінностями у різних індивідуумів.

Діти.Фармакокінетика оланзапіну у підлітків і дорослих подібна.