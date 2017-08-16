крем слід наносити тільки на уражені герпесом ділянки на губах або на шкірі навколо рота. Не рекомендується наносити крем на слизові оболонки (наприклад очей, рота, носа або статевих органів). Слід дотримуватися особливої обережності, уникати потрапляння крему в очі або на ділянки навколо них.

Якщо після 4 днів терапії кремом симптоми захворювання не зникли, слід звернутися до лікаря.

Щоб запобігти поширенню вірусу на інші ділянки організму і не заразити оточуючих, слід виконувати наступні правила:

завжди мити руки до і після того, як торкалися ураженої ділянки;

зберігати тубу з кремом в оригінальній упаковці, не дозволяти іншим людям користуватися кремом;

намагатися не проколювати пухирці, що утворюються внаслідок тривалої вірусної дії;

намагатися не терти очі (вірус може вразити рогівку ока);

уникати поцілунків, особливо з дітьми;

уникати спільного використання речей, через які вірус може розповсюджуватися: рушники, чашки, столовий посуд, сигарети.

Крем містить цетостеариловий спирт, який може викликати місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит). Також крем містить пропіленгліколь, який може викликати подразнення шкіри.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Оскільки у ході клінічних досліджень було зафіксовано мінімальний рівень системної абсорбції пенцикловіру після місцевого застосування, не існує жодних побоювань щодо застосування крему у період вагітності або годування грудьми. Оскільки безпеку застосування пенцикловіру під час вагітності або годування грудьми не перевіряли, препарат слід застосовувати у цей період тільки після консультації з лікарем, у разі, коли очікувана користь від застосування для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Інформація щодо потрапляння пенцикловіру в грудне молоко відсутня.

Діти. Дослідження впливу препарату на дітей віком до 12 років не проводили.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Не відзначається будь-якого впливу препарату на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами.