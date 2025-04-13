Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя

Др. Санте сімплі клін лосьйон (Dr. Sante simply clean lotion)

ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 82,99 грн
В 38 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Elfa Pharm
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/35202 від 16.11.2017