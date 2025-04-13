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Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя
Др. Санте сімплі клін лосьйон (Dr. Sante simply clean lotion)
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від
82,99
грн
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Характеристики
Виробник
Elfa Pharm
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя
Реєстрація
602-123-20-1/35202 від 16.11.2017
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
82,99
грн
В 38 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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