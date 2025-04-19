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Др. Санте сімплі клін лосьйон (Dr. Sante simply clean lotion)
Др. Санте сімплі клін лосьйон (Dr. Sante simply clean lotion)
Дніпро
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
64.8 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
99,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
65.7 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
70.0 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
70.0 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
70.2 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
70.9 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
71.2 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
82,99
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
71.8 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
90,66
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
71.9 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
135,83
Економія при броні:
-8,41 грн
127,42
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
72.2 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
90,66
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
72.4 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
72.7 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
72.7 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
74.3 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
137,17
Економія при броні:
-6,92 грн
130,25
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
76.0 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 112
77.4 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
78.2 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
108.2 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
115.3 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
126.8 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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