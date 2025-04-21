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Др. Санте сімплі клін лосьйон (Dr. Sante simply clean lotion)
Др. Санте сімплі клін лосьйон (Dr. Sante simply clean lotion)
Кривий Ріг
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Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
83.4 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
123.9 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
82,99
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
124.0 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
124.2 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
124.5 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
90,66
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.5 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.6 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
128.3 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
130.1 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
130.4 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
132.4 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
99,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
132.8 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
84,48
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
134.6 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
90,66
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
134.9 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
139,50
Економія при броні:
-9,25 грн
130,25
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
134.9 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
135.6 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
136.2 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
136.4 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
136.6 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
135,47
Економія при броні:
-8,05 грн
127,42
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
137.3 км
ОЧИЩУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН серії "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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