Були встановлені ефективність і безпека застосування препарату Гемлібра® дітям. Застосування препарату Гемлібра® дітям з гемофілією А підтримується результатами двох рандомізованих досліджень (HAVEN 1 і HAVEN3) та двох непорівняльних досліджень (HAVEN 2 і HAVEN 4). В усі клінічні дослідження були включені діти однієї вікової групи — 47 підлітків віком від 12 до 18 років. Лише в дослідження HAVEN 2 були включені діти кількох вікових груп — 55 дітей віком від 2 до 12 років та 5 дітей віком від 1 місяця до 2 років. Не спостерігалося різниці в ефективності препарату у дітей різних вікових груп.

Мінімальні концентрації еміцизумабу в плазмі крові в рівноважному стані були порівнянними у дорослих та дітей віком від 6 місяців при прийомі еквівалентних відповідно до маси тіла доз. У дітей віком до 6 місяців очікуються нижчі концентрації еміцизумабу.

Маса тіла

Видимий кліренс та об’єм розподілу еміцизумабу зростав зі збільшенням маси тіла (від 9 до 156 кг). Дозування у міліграмах на кілограм (мг/кг) забезпечує подібні експозиції еміцизумабу у всьому діапазоні значень маси тіла.

Корекція дози дітям не рекомендується. Немає даних щодо досліджень дітям віком до 1 року.

Пацієнти літнього віку

Клінічні дослідження препарату Гемлібра® включали недостатню кількість пацієнтів віком від 65 років, щоб визначити, чи вони відповідають на лікування інакше, ніж молодші пацієнти. Інші повідомлення про клінічний досвід не виявили відмінності у відповіді на лікування у пацієнтів літного віку та молодших пацієнтів.

Підготовка і введення

Препарат Гемлібра® призначений для застосування лише під наглядом лікаря. Після відповідних тренувань з техніки виконання підшкірних ін’єкцій пацієнт може виконати ін’єкцію самостійно або ж її може виконати особа, яка доглядає за хворим, якщо лікар визначить, що це можливо. Самостійне введення не рекомендоване дітям, які не досягли 7-річного віку.

Нижче наведено більш детальні інструкції щодо підготовки і застосування препарату Гемлібра® (див. підрозділ «Вказівки щодо застосування»).

Перед застосуванням слід візуально перевірити препарат Гемлібра® на наявність твердих часток чи зміну кольору. Гемлібра® для підшкірного введення — це розчин від безбарвного до злегка жовтуватого кольору. Не слід використовувати препарат, якщо є видимі тверді частки або зміна кольору.

Для забору препарату Гемлібра® із флакона та введення його підшкірно потрібні шприц, голка для перенесення із фільтром і голка для ін’єкцій.

Дивіться нижче «Вказівки щодо застосування» для отримання інструкцій про поводження з препаратом Гемлібра® у разі комбінованого застосування кількох флаконів.

Не слід поєднувати в одній ін’єкції препарат Гемлібра® з флаконів, що містять цей препарат в різних концентраціях (тобто 30 мг/мл та 150 мг/мл).

Див. нижче критерії вибору рекомендованого варіанта виробу медичного призначення. Дози препарату Гемлібра® до 1 мл слід вводити за допомогою шприца на 1 мл. Можна використовувати шприц на 1 мл, який відповідає таким критеріям: прозорий шприц з поліпропілену чи полікарбонату з наконечником Luer-Lock (якщо відсутній, можна використовувати шприц з наконечником Luer Slip), градуюванням (поділками) по 0,01 мл, стерильний, призначений лише для ін’єкцій, одноразового використання, не містить латексу, апірогенний.

Ін’єкції препарату Гемлібра® об’ємом від 1 мл до 2 мл слід виконувати за допомогою шприців на 2 мл або на 3 мл, які відповідають таким критеріям: прозорий шприц з поліпропілену чи полікарбонату з наконечником Luer-Lock (якщо відсутній, можна використовувати шприц з наконечником Luer Slip), градуюванням (поділками) по 0,1 мл, стерильний, призначений лише для ін’єкцій, одноразового використання, не містить латексу, апірогенний.

Необхідно використовувати голку для перенесення з фільтром, яка відповідає таким критеріям: голка з нержавіючої сталі зі з’єднанням типу Luer-Lock (якщо відсутня, можна використовувати голку зі з’єднанням типу Luer Slip), стерильна, розміром 18G, довжиною від 1 до 1½ дюйма, з кінчиком з однобічним скосом або притупленим кінчиком (або напівпритупленим кінчиком), одноразового використання, не містить латексу, з фільтром 5 мікрометрів, апірогенна.

Можна використовувати голку для ін’єкцій, яка відповідає таким критеріям: голка з нержавіючої сталі зі з’єднанням типу Luer-Lock (якщо відсутня, можна використовувати голку зі з’єднанням типу Luer Slip), стерильна, розміром 26G (діапазон прийнятних значень: 25–27G), довжиною переважно 3/8 дюйма або з максимальною довжиною ½ дюйма, одноразового використання, не містить латексу, апірогенна та має запобіжник. Кожну нову ін’єкцію препарату слід виконувати в різні анатомічні ділянки (зовнішня поверхня плеча, стегна або будь-який квадрант живота), що відрізняються від використаних для попередньої ін’єкції. Ін’єкцію ніколи не слід виконувати у родимки, рубці або у вразливі, з гематомами, з ознаками почервоніння, грубі або пошкоджені ділянки шкіри. Ін’єкцію препарату Гемлібра® у зовнішню поверхню плеча повинна виконувати виключно особа, яка здійснює догляд за хворим, або медичний працівник.

Слід утилізувати будь-яку кількість невикористаного препарату Гемлібра®, що залишилась в одноразовому флаконі.

Зберігання препарату Гемлібра®:

Зберігайте препарат Гемлібра ® при температурі від 2 до 8 °С в оригінальній упаковці з метою захисту від світла. Не заморожувати. Не струшувати.

при температурі від 2 до 8 °С в оригінальній упаковці з метою захисту від світла. Не заморожувати. Не струшувати. Перед ін’єкцією закриті флакони з препаратом Гемлібра ® можна вийняти і потім знову поставити в холодильник. Температура та загальний сумарний час зберігання препарату Гемлібра ® без холодильника не повинні перевищувати 30 °C і 7 днів (при температурі до 30 °С).

можна вийняти і потім знову поставити в холодильник. Температура та загальний сумарний час зберігання препарату Гемлібра без холодильника не повинні перевищувати 30 °C і 7 днів (при температурі до 30 °С). Після набору з флакона препарат Гемлібра® необхідно утилізувати, якщо препарат Гемлібра® не був використаний негайно.

Вказівки щодо застосування

Перевірка препарату Гемлібра® і компонентів комплекту поставки

Зібрати усі компоненти, вказані нижче, для приготування і виконання ін’єкції.

Перевірити кінцеву дату терміну використання на картонній коробці, на етикетці флакона і на комплекті поставки, як вказано нижче. Не використовувати препарат та зазначені нижче компоненти, якщо ця дата вже минула.

Не застосовувати препарат, якщо:

- лікарський засіб каламутний, непрозорий або має насичений колір;

- лікарський засіб містить частинки;

- ковпачок над пробкою відсутній.

Перевірити компоненти комплекту поставки щодо пошкодження. Не використовувати їх, якщо вони пошкоджені або впали на підлогу.

Розмістити компоненти комплекту поставки на чистій, добре освітленій, пласкій робочій поверхні.

До складу упаковки входять: Флакон із розчином препарату Гемлібра® (див. рис. 1) Рис. 1 Інструкція для медичного застосування препарату Гемлібра® (див. рис. 2) Рис. 2 До складу упаковки не входять: Спиртові серветки (див. рис. 3) Примітка: якщо для введення призначеної дози потрібно використати вміст більше ніж одного флакона, слід взяти нову спиртову серветку для кожного флакона. Марля (див. рис. 4)

Ватні кульки (див. рис. 5) Рис. 4 Рис. 5 Шприц (див. рис. 6) Примітка: для ін’єкцій об’ємом до 1 мл використовувати шприц на 1 мл. Для ін’єкцій об’ємом від 1 мл до 2 мл — шприц на 2 мл або на 3 мл. Рис. 6 Поршень Голка для перенесення розміром 18G з фільтром 5 мікрометрів (див. рис. 7) Примітка: якщо для введення призначеної дози потрібно використати вміст більше ніж 1 флакона, слід взяти нову голку для перенесення для кожного флакона. Не використовувати голку для перенесення для введення препарату Гемлібра®. Рис. 7 Ковпачок Голка (внутрішній ковпачок) Голка для ін’єкцій 25G або 26G, або 27G із захисною мембраною Не використовувати голку для ін’єкцій, щоб набрати препарат Гемлібра® з флакона. Ковпачок Рис. 8 Захисна мембрана Голка (внутрішній) Ковпачок Контейнер для утилізації гострих предметів (див. рис. 9) Рис. 9 Підготовка флакона та місця ін’єкції Перед використанням дати флакону(-ам) нагрітися до кімнатної температури протягом близько 15 хвилин, розмістивши його(їх) на чистій пласкій поверхні подалі від прямих сонячних променів (див. рис. 10).

Не намагатися нагріти флакон будь-яким іншим способом.

Добре вимити руки водою з милом. Рис. 10 Очистити обрану для виконання ін’єкції ділянку за допомогою спиртової серветки.

Зачекати близько 10 секунд, доки шкіра висохне. Не торкатися, не обмахувати і не дмухати на очищену поверхню перед виконанням ін’єкції.

Для ін’єкції можна використати:

ділянку стегна (середню частину передньої поверхні);

ділянку шкіри живота, за винятком близько 5 см навколо пупка;

зовнішню ділянку плеча (тільки якщо ін’єкцію виконує особа, яка доглядає за пацієнтом, або медичний працівник) (див. рис. 11).

Слід щоразу змінювати ділянки для виконання ін’єкції, хоча б на 2,5 см далі від місця, яке використовувалося для попередньої ін’єкції. Рис. 11 Не вводити препарат у ділянки, які можуть подразнюватися ременем або поясом. Не робити ін’єкцію у родимки, рубці, місця забиття або ділянки, в яких шкіра вразлива, червона, тверда або пошкоджена.

Підготовка шприца для ін’єкції

Препарат Гемлібра ® не слід зберігати в шприці.

не слід зберігати в шприці. Препарат Гемлібра® в шприці необхідно негайно ввести під шкіру шляхом підшкірної ін’єкції.

Важлива інформація щодо поводження після ін’єкції:

Не розтирати місце ін’єкції після її виконання.

За наявності крапель крові у місці ін’єкції можна притиснути його стерильною ватною кулькою або марлею щонайменше на 10 секунд, поки кровотеча не зупиниться.

Якщо утворилася гематома (маленька ділянка крововиливу під шкірою), до місця ін’єкції також можна прикласти пакет з льодом, злегка притиснувши. Якщо кровотеча не зупиняється, будь ласка, зверніться до лікаря.

Утилізація використаних флаконів препарату Гемлібра®, голок та шприців

Важливо: завжди зберігати контейнер для утилізації гострих предметів в недоступному для дітей місці.

Одразу після використання покласти використані голки і шприци у контейнер для утилізації гострих предметів. Не викидати будь-які відкриті голки і шприци разом із побутовим сміттям.

Якщо контейнер для утилізації гострих предметів у Вас відсутній, можна використати контейнер для побутового вжитку, який:

виготовлений із пластику високої міцності;

можна щільно закрити проколостійкою кришкою, щоб уникнути можливого потрапляння гострих предметів назовні;

може стояти і є стійким під час використання;

не протікає;

має відповідне маркування про наявність небезпечних відходів всередині контейнера.

Коли Ваш контейнер для утилізації гострих предметів майже заповнений, слід дотримуватися місцевих настанов щодо правильного способу знешкодження контейнера для утилізації гострих предметів.

Не викидати будь-який використаний контейнер для утилізації гострих предметів разом із побутовим сміттям, окрім випадків, коли це дозволяють місцеві керівництва. Не використовувати повторно Ваш контейнер для утилізації гострих предметів.

Покрокова інструкція з виконання ін’єкції препарату Гемлібра®

Крок 1. Зняти ковпачок із флакона і очистити верхню частину пробки Рис. 12 Зняти ковпачок із флакона (-ів) (див. рис. 12). Рис. 13 Очистити верхню частину пробки флакона(-ів) за допомогою спиртової серветки (див. рис. 13).

Утилізувати пробку(-и) флакона(-ів) у контейнер для утилізації гострих предметів. Крок 2. Приєднати до шприца голку для перенесення з фільтром Рис. 14 Натиснути і прокрутити голку для перенесення з фільтром за годинниковою стрілкою, поки вона щільно не приєднається до шприца (див. рис. 14). Рис. 15 Утримувати поршень і повільно тягнути його донизу, одночасно набираючи у шприц повітря у кількості, що дорівнює призначеній дозі (див. рис. 15).

Крок 3. Зняти ковпачок із голки для перенесення Рис. 16 Утримувати шприц за циліндр так, щоб голка для перенесення була спрямована вгору.

Обережно потягнути за ковпачок голки для перенесення від себе (див. рис. 16). Не викидати ковпачок. Покласти ковпачок голки для перенесення на чисту пласку поверхню. Після забору розчину препарату слід знову надягнути його на голку для перенесення.

Не торкатися кінчика голки та не класти її на поверхню після того, як ковпачок знято з голки. Крок 4. Ввести повітря у флакон Рис. 17 Утримувати флакон на пласкій робочій поверхні і вставити голку для перенесення зі шприцом по центру пробки флакона у напрямку вниз (див. рис. 17).

Рис. 18

Утримувати голку у флаконі і обернути його догори дном (див. рис. 18). Рис. 19 Спрямувавши голку догори, натиснути за поршень, щоб ввести повітря зі шприца у флакон над розчином препарату.

Утримувати палець притиснутим внизу до поршня шприца (див. рис. 19).

Не вводити повітря у розчин препарату, оскільки це може призвести до утворення бульбашок повітря або піни у препараті. Крок 5. Перенести препарат Гемлібра® у шприц Рис. 20 Перемістити кінчик голки донизу таким чином, щоб він опинився всередині розчину препарату.

Повільно потягнути за поршень назад для того, щоб заповнити шприц препаратом Гемлібра ® у кількості, більшій за потрібну призначену дозу (див. рис. 20).

у кількості, більшій за потрібну призначену дозу (див. рис. 20). Будьте обережні: не витягувати поршень із шприца. Важливо: якщо призначена доза перевищує кількість препарату Гемлібра® у флаконі, набрати весь препарат Гемлібра® і перейти до розділу «Комбінування флаконів».

Крок 6. Видалити пухирці повітря Рис. 21 Рис. 22 Утримувати голку у флаконі і перевірити шприц на наявність великих пухирців повітря. Великий пухирець повітря може зменшити дозу, яку отримує пацієнт.

Видалити великі пухирці повітря, злегка постукуючи пальцями по циліндру шприца, поки пухирці повітря не піднімуться доверху шприца. Перемістити кінчик голки вище розчину і повільно натиснути на поршень, щоб виштовхнути бульбашки повітря із шприца (див. рис. 21).

Якщо кількість препарату Гемлібра ® у шприці на даний момент дорівнює чи менша, ніж призначена доза, перемістити кінчик голки всередину розчину і повільно потягнути поршень вниз, щоб заповнити шприц препаратом Гемлібра ® у кількості, більшій за потрібну призначену дозу.

у шприці на даний момент дорівнює чи менша, ніж призначена доза, перемістити кінчик голки всередину розчину і повільно потягнути поршень вниз, щоб заповнити шприц препаратом Гемлібра у кількості, більшій за потрібну призначену дозу. Будьте обережні: не витягувати поршень із шприца.

Повторити описані вище кроки, поки не видалите більші пухирці повітря (див. рис. 22). Примітка: до того, як перейти до наступного кроку, слід переконатися, що у шприці знаходиться достатня для повної дози кількість препарату Гемлібра®. Якщо не вдається набрати весь препарат Гемлібра®, слід повернути флакон у вертикальне положення, щоб дістати залишок.

Не використовувати голку для перенесення для виконання ін’єкції препарату Гемлібра®, тому що це може спричинити ураження, такі як біль і кровотеча. Рис. 23 Видалити шприц і голку для перенесення із флакона.

Однією рукою ввести голку для перенесення всередину ковпачка і спрямувати вгору, щоб ковпачок накрив голку.

Як тільки ковпачок накриє голку для перенесення, однією рукою спрямувати його у напрямку до шприца, щоб щільно закрити і запобігти випадковому травмуванню себе голкою (див. рис. 23). Крок 8. Очистити ділянку шкіри для ін’єкції Рис. 24 Лише особа, яка доглядає за хворим Обрати та очистити ділянку шкіри для ін’єкції за допомогою спиртової серветки (див. рис. 24).

Необхідно шкірі дати висохнути протягом близько 10 секунд. Не торкатися та не дмухати на очищену ділянку шкіри перед ін’єкцією.

Крок 9. Зняти голку для перенесення Відкрутити і потягнути Рис. 25 Зняти голку для перенесення зі шприца, обертаючи її проти годинникової стрілки і злегка витягуючи (див. рис. 25).

Утилізувати (викинути) голку для перенесення у контейнер для утилізації гострих предметів.

Крок 10. Приєднати до шприца голку для ін’єкцій Рис. 26 Натиснути і прокрутити голку для ін’єкцій за годинниковою стрілкою, поки вона щільно не приєднається до шприца (див. рис. 26). Крок 11. Зняти захисну мембрану Рис. 27 Зняти захисну мембрану із голки у напрямку до циліндра шприца (див. рис. 27). Крок 12. Зняти ковпачок із голки для ін’єкцій Рис. 28 Обережно потягнути за ковпачок голки у напрямку від шприца (див. рис. 28).

Утилізувати (викинути) ковпачок у контейнер для утилізації гострих предметів.

Не торкатися кінчика голки і не допускати її контакту з будь-якою поверхнею.

Після зняття ковпачка з голки для ін’єкцій потрібно негайно виконати ін’єкцію препарату Гемлібра®, що міститься в шприці. Крок 13. Підвести поршень до відмітки, що відповідає призначеній дозі Рис. 29 Тримати шприц голкою вгору і повільно натискати поршень до відмітки, що відповідає призначеній дозі.

Необхідно перевірити дозу і переконатися, що верхній край поршня знаходиться на одній лінії з позначкою на шприці, яка відповідає призначеній дозі (див. рис. 29). Крок 14. Підшкірна (під шкіру) ін’єкція Рис. 30 Стиснути з обох боків обрану для ін’єкції ділянку шкіри і повністю ввести голку зі шприцом під кутом від 45° до 90° швидким впевненим рухом. Не тримати і не тиснути на поршень під час введення голки (див. рис. 30).

Утримувати шприц в обраній позиції і відпустити стиснуту в місці ін’єкції шкіру.

Крок 15. Ін’єкція препарату Гемлібра® Рис. 31 Повільно ввести весь препарат Гемлібра ® , злегка натискаючи на поршень у напрямку донизу (див. рис. 31).

, злегка натискаючи на поршень у напрямку донизу (див. рис. 31). Видалити голку зі шприцом з місця ін’єкції під тим же кутом, під яким вводили.

Крок 16. Накрити голку захисною мембраною Рис. 32 Перемістити захисну мембрану вперед на 90 º у напрямку від циліндра шприца.

у напрямку від циліндра шприца. Тримаючи шприц однією рукою, притиснути захисну мембрану вниз до широкої поверхні швидким впевненим рухом до появи клацання (див. рис. 32). Рис. 33 Якщо Ви не почули клацання, подивіться, чи голка повністю закрита захисною мембраною (див. рис. 33).

Увесь час тримати свої пальці позаду захисної мембрани і подалі від голки.

Не від’єднувати голку для ін’єкцій від шприца.

Крок 17. Утилізувати (викинути) використаний шприц і голку (див. рис. 34)

Рис. 34

Покласти використані голки і шприци у відповідний контейнер для утилізації гострих предметів відразу після використання. За подальшою інформацією звернутися до підрозділу «Утилізація використаних(-ого) флакона(-ів) препарату Гемлібра ® , голок та шприців».

, голок та шприців». Не намагатися від’єднати голку для ін’єкцій від шприца.

Не закривати голку для ін’єкцій ковпачком вдруге.

Важливо: завжди зберігати контейнер для утилізації гострих предметів у недоступному для дітей місці.

Викиньте будь-які використані ковпачки, флакон(-и), голки та шприци в контейнер для гострих предметів або контейнер, захищений від проколів.

Комбінування флаконів

Якщо для отримання призначеної дози потрібно використати більше ніж один флакон, після забору препарату Гемлібра® з першого флакона слід виконати такі кроки:

Крок А. Закрити ковпачком голку для перенесення Рис. 35 Видалити шприц і голку для перенесення із першого флакона.

Однією рукою ввести голку для перенесення всередину ковпачка і спрямувати вгору, щоб ковпачок накрив голку (див. рис. 35).

Як тільки ковпачок накриє голку для перенесення, однією рукою спрямувати його до шприца, щоб щільно закрити і запобігти випадковому травмуванню себе голкою. Крок В. Зняти голку для перенесення Рис. 36 Зняти голку для перенесення зі шприца, обертаючи її проти годинникової стрілки і злегка викручуючи (див. рис. 36). Утилізувати (викинути) голку для перенесення у контейнер для утилізації гострих предметів.

Крок С. Приєднати нову голку для перенесення до шприца Рис. 37 Примітка: слід використовувати нову голку для перенесення з фільтром кожного разу, коли препарат Гемлібра® набирається із нового флакона. Натиснути і прокрутити нову голку для перенесення за годинниковою стрілкою, поки вона щільно не приєднається до шприца (див. рис. 37).

Повільно потягнути поршень шприца назад, щоб набрати у шприц трохи повітря. Крок D. Зняти ковпачок із голки для перенесення Рис. 38 Утримувати шприц за циліндр так, щоб ковпачок голки для перенесення був спрямований вгору.

Обережно потягнути за ковпачок голки для перенесення від себе. Не викидати ковпачок. Після забору розчину препарату слід знову закрити голку (див. рис. 38).

Не торкатися кінчика голки. Крок Е. Ввести повітря у флакон Рис. 39 Утримувати новий флакон на пласкій робочій поверхні і вставити нову голку для перенесення зі шприцом по центру пробки флакона у напрямку вниз (див. рис. 39). Рис. 40 Утримувати голку для перенесення у флаконі і обернути його догори дном (див. рис. 40). Рис. 41 Спрямувавши голку догори, ввести повітря із шприца у флакон над розчином препарату.

Продовжувати натискати пальцем на поршень шприца (див. рис. 41).

Не вводити повітря у розчин препарату, оскільки це може призвести до утворення бульбашок повітря або піни у препараті. Крок F. Набрати препарат Гемлібра® у шприц Рис. 42 Перемістити кінчик голки донизу таким чином, щоб він опинився всередині розчину.

Повільно потягнути за поршень назад, уникаючи утворення бульбашок повітря або піни. Заповнити шприц препаратом у кількості, більшій за потрібну для призначеної дози (див. рис. 42).

Будьте обережні: не витягувати поршень із шприца. Примітка: перед виконанням наступних кроків слід переконатися, що у шприці знаходиться достатня для повної дози кількість препарату Гемлібра®. Якщо не вдається набрати весь препарат Гемлібра®, слід повернути флакон у вертикальне положення, щоб дістати залишок. Не використовувати голку для перенесення для виконання ін’єкції препарату Гемлібра®, тому що це може спричинити пошкодження, такі як біль і кровотеча. Повторити кроки A–F для кожного додаткового флакона, поки не отримаєте більшу, ніж потрібна для призначеної дози, кількість препарату Гемлібра®. Після їх завершення залишити голку для перенесення у флаконі і повернутися до кроку 6. Продовжити виконання кроків, що залишилися (кроки 7–17).

Препарат застосовують дітям згідно з інструкціями, наведеними у розділі «Спосіб застосування та дози».