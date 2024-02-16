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Активні речовини — “Е”ЕМІЦИЗУМАБ (EMICIZUMABUM)

ЕМІЦИЗУМАБ (EMICIZUMABUM) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Гемлібра® розчин для ін'єкцій, 30 мг/1 мл, флакон, № 1; Рош Україна
Гемлібра® Розчин для ін'єкцій, 30 мг/1 мл, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності
Гемлібра® розчин для ін'єкцій, 60 мг/0,4 мл, флакон, № 1; Рош Україна
Гемлібра® Розчин для ін'єкцій, 60 мг/0,4 мл, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності
Гемлібра® розчин для ін'єкцій, 105 мг/0,7 мл, флакон, № 1; Рош Україна
Гемлібра® Розчин для ін'єкцій, 105 мг/0,7 мл, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності
Гемлібра® розчин для ін'єкцій, 150 мг/1 мл, флакон, № 1; Рош Україна
Гемлібра® Розчин для ін'єкцій, 150 мг/1 мл, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності