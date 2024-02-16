Активні речовини — “Е”ЕМІЦИЗУМАБ (EMICIZUMABUM) ЕМІЦИЗУМАБ (EMICIZUMABUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 4 препарати Плитка Список Гемлібра® Розчин для ін'єкцій, 30 мг/1 мл, флакон, № 1 Рош Україна Немає в наявності Ціни в аптеках Гемлібра® Розчин для ін'єкцій, 60 мг/0,4 мл, флакон, № 1 Рош Україна Немає в наявності Ціни в аптеках Гемлібра® Розчин для ін'єкцій, 105 мг/0,7 мл, флакон, № 1 Рош Україна Немає в наявності Ціни в аптеках Гемлібра® Розчин для ін'єкцій, 150 мг/1 мл, флакон, № 1 Рош Україна Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять ЕМІЦИЗУМАБ