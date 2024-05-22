Кроцин — каротиноїд, який отримують із подрібнених рильців квіток крокуса (шафран) та гарденії. Кроцин основний активний компонент шафрану, володіє антиоксидантною та нейропротекторною дією. Має потужні цілющі властивості, завдяки яким його застосовують як антиоксидантний, протизапальний, загальнозміцнюючий засіб. Кроцин — у своєму складі містить природні антиоксиданти, які зменшують вираженість оксидативного стресу, нормалізують метаболічні процеси, зміцнюють стінки кровоносних судин ока, посилюють дифузію кисню, покращують очний кровотік, надають омолоджуючий ефект на клітини органів зору, в окремих випадках здатні попередити неминучий процес втрати зору у літньому віці. Кроцин покращує чутливість сітківки до мерехтіння, що свідчить про посилення захисту сітківки від світла. Попереджує розвиток катаракти, глаукоми, дегенерації жовтої плями очей, ішемічної та діабетичної ретинопатії, вікової макулярної дегенерації (ВМД).

Астаксантин — каротиноїд, потужний природний антиоксидант, який отримують з мікроводорості Haematococcus pluvialis. Астаксантин долає ГЕБ (гематоенцефалічний бар’єр), проникає в сітківку ока, сприяє відновленню зору, допомагає у корекції функції зору таких захворюваннях, як діабетична ретинопатія, глаукома, катаракта, дегенерація жовтої плями очей. Захищає центральну нервову систему, очі та мозок від процесів окисного стресу та мікрозапалення. Астаксантин є одним з небагатьох каротиноїдів, що здатен нейтралізувати синглетний кисень та вільні радикали. Астаксантин за рахунок своїх властивостей запобігає виникненню та прогресування вікових захворювань таких як деменція, атеросклеротичні ураження судин та ін. Завдяки протизапальному ефекту, астаксантин здатен знизити навантаження на очі при тривалій роботі за комп’ютером, а також поліпшити гостроту та якість зору. Астаксантин посилює дію вітамінів С та Е.

Мезо-зеаксантин, лютеїн і зеаксантин — три стереоізомери каротиноїдів, які утворюють макулярний пігмент, містяться в епіцентрі, периферичній, середній макулі відповідно. Макулярні пігменти відповідають за функції центрального зору, захищають очі від променів синього спектру сонячного світла та окислювального стресу, покращують гостроту зору. Здатність макулярних пігментів затримувати синє світло та їх потужні антиоксидантні властивості можуть попередити розвиток вікової макулярної дегенерації (ВМД).

Вітамін Е — жиророзчинний вітамін завдяки антиоксидантним властивостям захищає очі від пошкодження вільними радикалами, сприяє сповільненню процесів старіння в тканинах ока.

Вітамін D — жиророзчинний вітамін, антиоксидант, що знижує ризик захворювання макулярної дегенерації, яка характеризується погіршенням зору та є однією з причин сліпоти.

Вітамін C — антиоксидант, який відповідає за кровопостачання очей та забезпечує додатковий захист від ультрафіолетового випромінювання та окисного стресу, зміцнює капіляри сітківки.

Цинк і Мідь — мікроелементи, компоненти численних ферментів та їх активатори, попереджують утворення вільних радикалів. Найбільш висока концентрація цинку міститься в фоторецепторах сітківки — паличках, вони беруть участь в переносі ретинолу, в синаптичній передачі нервових імпульсів в сітківці та підтримують стабільність мембран в фоторецепторах.

Селен — мікроелемент з потужними антиоксидантними властивостями, попереджує перекисне окислення клітинних мембран очей, уповільнює вікову деградацію сітківки. При дефіциті селену порушується стабільність мембран і метаболізм.