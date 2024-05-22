науково підтверджені властивості вітамінів, мінералів, флавоноїдів, поліфенольних сполук

Комплекс вітамінів та мінеральних речовин, які відповідають потребам людей віком старше 50 років.

Підтримує нормальну фізичну та розумову працездатність. Сприяє захисту організму від передчасного старіння. Антиоксидантний комплекс, що складається з вітамінів А, С, Е, бета-каротину, цинку, селену, міді та марганцю, захищає організм від руйнівної дії вільних радикалів.

Вітамін А забезпечує нормальну функцію органа зору, структурну цілісність тканин та належний рівень імунітету.

Бета-каротин є джерелом для синтезу вітаміну А, захищає клітинні мембрани від продуктів окиснення ліпідів. Вітамін С — водорозчинний антиоксидант із потужною відновною дією. Підвищує неспецифічну резистентність організму.

Вітамін Е — антиоксидант, запобігає ПОЛ. Необхідний для біосинтезу гема та білків, процесів тканинного дихання, впливає на тонус і проникність судин.

Селен функціонує через селенпротеїни, основним з яких є глутатіонпероксидаза. Селен взаємодіє з вітаміном Е у захисних процесах.

Вітаміни групи В є компонентами складних ферментативних систем, що забезпечують нормальний обмін білків, жирів та вуглеводів. Біохімічні та фізіологічні процеси, в яких беруть участь ці вітаміни, тісно взаємопов’язані. Часто трапляються комбіновані прояви дефіциту декількох вітамінів цієї групи, тому їх необхідно приймати в комплексі.

Вітамін В 1 — кофермент ензимів метаболізму вуглеводів та амінокислот з розгалуженими ланцюгами. Забезпечує нормальне функціонування нервової системи, серцевої діяльності та ендокринних залоз.

Вітамін В 2 входить до складу флавінових ферментів, що беруть участь у транспорті водню (тканинному диханні) і утворенні АТФ у мітохондріях, численних окисно-відновних процесах.

Вітамін В 6 як коензим бере участь в обміні амінокислот, глікогену, сфінгоїдних основ та синтезі нейромедіаторів.

Пантотенова кислота входить до складу коензиму А та фосфопантотеїну, відіграє значну роль у процесах регенерації ендотелію і метаболізму жирних кислот.

Вітамін В 3 (нікотинамід) функціонує як косубстрат або коензим дегідрогеназ для перенесення іона водню.

Вітамін В 12 необхідний для синтезу нуклеотидів і метаболізму жирних кислот, процесів метилування. В комплексі з фолієвою кислотою він забезпечує нормальний гематологічний і неврологічний статус.

Фолієва кислота є коензимом одновуглецевих переносників у метаболізмі нуклеїнових кислот і амінокислот. Стимулює еритропоез, бере участь у синтезі амінокислот, нуклеїнових кислот, пуринів та піримідинів, а також в обміні холіну.

Біотин входить до складу ферментів, що регулюють білковий, жировий і вуглеводний обмін. Бере участь у синтезі пуринових нуклеотидів. Є джерелом сірки, яка бере участь у синтезі колагену.

Адекватне надходження вітаміну К 1 необхідне для профілактики остеопорозу, має регулюючий вплив на процеси згортання крові.

Вітамін D, кальцій, магній, цинк, мідь, марганець та бор сприяють запобіганню розвитку остеопорозу та його ускладнень (насамперед переломам кісток).

Без достатнього споживання йоду порушується синтез тиреоїдних гормонів і регуляція ними багатьох метаболічних процесів, а особливо синтезу протеїнів та ензиматичної активності. Органами-мішенями для них є мозок, м’язи, серце, гіпофіз і нирки.

Залізо входить до складу численних ферментів, відповідальних за транспорт кисню до тканин: гемопротеїнів (гемоглобіну, міоглобіну, цитохромів), залізо-сіркових ензимів (флавопротеїнів, гемофлавопротеїнів), протеїнів для зберігання та транспорту заліза (трансферину, лактоферину, феритину, гемосидерину) та ін. Достатнє надходження заліза забезпечує доставку кисню до тканин і функціонування дихального ланцюга, підвищує неспецифічну резистентність.

Ванадій може гальмувати синтез жирних кислот, пригнічувати утворення ХС.

Молібден потрібен для підтримки в нормі стан зубної тканини і забезпечення профілактики карієсу; регулювання обмінних процесів і процесів росту; стимулювання ферментів, що забезпечують синтез аскорбінової кислоти і нормальне тканинне дихання.

Хром бере участь у метаболізмі глюкози, посилюючи дію інсуліну.