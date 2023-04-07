Фармакодинаміка.

Механізми, за якими глатирамеру ацетат здійснює свій вплив на пацієнтів із розсіяним склерозом (РС), не з’ясовані повністю. Однак вважається, що це відбувається шляхом модифікування імунного процесу, який, як вважають, є відповідальним за патогенез РС. Така гіпотеза підтримується даними досліджень, проведених з метою вивчення патогенезу експериментального алергічного енцефаломієліту (ЕАЕ) — стану, який був викликаний у кількох видів тварин шляхом імунізації на тлі одержаного матеріалу з центральної нервової системи, що містить мієлін, і який часто застосовується як експериментальна тваринна модель РС. Дослідження на тваринах і за участю пацієнтів із РС свідчать про те, що при застосуванні глатирамеру ацетату на периферії індукуються та стають активними глатирамеру ацетатспецифічні супресорні Т-клітини.

Ремітуючо-рецидивуючий розсіяний склероз

Дані про ефективність глатирамеру ацетату, що вводився у вигляді підшкірних ін’єкцій у дозі 40 мг/мл 3 рази на тиждень з метою зниження частоти рецидивів, отримані у процесі 12-місячного плацебо-контрольованого дослідження. Загальну кількість підтверджених рецидивів було обрано як первинний критерій ефективності. Вторинні показники МРТ, які вимірювалися на 6-му та 12-му місяці, включали сукупну кількість вогнищ та накопичення контрасту на Т 2 -зважених зображеннях і сукупну кількість вогнищ та накопичення контрасту на Т 1 -зважених зображеннях. 1404 пацієнти рандомізували у співвідношенні 2:1 до прийому глатирамеру ацетату в дозі 40 мг/мл (n = 943) та плацебо (n = 461). Обидві групи лікування порівнювалися за станом хворих на початку дослідження, клінічною картиною захворювання та показниками МРТ. Пацієнти мали в середньому 2,0 рецидиви за 2 роки до періоду відбору.

При застосуванні глатирамеру ацетату в дозі 40 мг/мл спостерігалося зменшення загальної кількості рецидивів на 34,4% (p < 0,0001) з відносним ризиком 0,656 та 95% довірчим інтервалом (ДІ) [0,539-0,799].

При застосуванні глатирамеру ацетату в дозі 40 мг/мл спостерігалися значні та статистично значимі зміни у первинних та вторинних показниках ефективності, що були зіставні з ефективністю лікування глатирамеру ацетатом у дозі 20 мг/мл 1 раз на добу. У таблиці нижче наведено значення первинних та вторинних показників ефективності в групі пацієнтів, які пройшли рандомізацію.

Показники результатів Скориговані середні значення Показник P глатирамеру ацетат (40 мг/мл) (n = 943) плацебо (n = 461) Кількість підтверджених рецидивів протягом 12-місячної плацебо-контрольованої фази дослідження 0,331 0,505 < 0,0001 Абсолютне зниження ризику* -0,174 [від -0,2841 до -0,0639] Сукупна кількість нових вогнищ та накопичення контрасту на Т2-зважених зображеннях на 6-му та 12-му місяці дослідження 3,650 5,592 < 0,0001 Відносний ризик** (95% ДІ) 0,653 [від 0,546 до 0,780] Сукупна кількість вогнищ та накопичення контрасту на Т1-зважених зображеннях на 6-му та 12-му місяці дослідження 0,905 1,639 < 0,0001 Відносний ризик** (95% ДІ) 0,552 [від 0,436 до 0,699]

*Абсолютне зниження ризику визначалося як різниця між скоригованою кількістю підтверджених рецидивів протягом 12 місяців при застосуванні глатирамеру ацетату в дозі 40 мг/мл 3 рази на тиждень та скоригованою кількістю підтверджених рецидивів протягом 12 місяців при застосуванні плацебо.

**Відносний ризик визначався як співвідношення між скоригованим середнім ризиком при застосуванні глатирамеру ацетату в дозі 40 мг/мл 3 рази на тиждень та скоригованим середнім ризиком при застосуванні плацебо.

Пряме порівняння безпеки при застосуванні глатирамеру ацетату в дозі 20 мг/мл 1 раз на добу та глатирамеру ацетату в дозі 40 мг/мл 3 рази на тиждень в одному дослідженні не проводилось.

У даному 12-місячному дослідженні не отримано свідчень, що терапія глатирамеру ацетатом у дозі 40 мг/мл 3 рази на тиждень впливає на прогресування інвалідизуючих змін або на тривалість рецидиву. Дотепер немає даних щодо застосування глатирамеру ацетату пацієнтам із первинним або вторинним прогресуванням захворювання.

Фармакокінетика.

Фармакокінетичні дослідження за участю пацієнтів не здійснювалися. Дані in vitro та обмежені дані досліджень, проведених за участю здорових добровольців, вказують на те, що при підшкірному застосуванні глатирамеру ацетату активна речовина легко абсорбується, а велика частина дози швидко розпадається на менші фрагменти вже у підшкірній тканині.