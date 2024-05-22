Гепаслім (Hepaslim) (335625) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Гепаслім інструкція із застосування
Характеристика
Гепаслім сприяє збалансованому функціонуванню печінки і підтримці маси тіла в межах фізіологічних норм.
Розторопша містить близько 2% суміші, яка називається силімарин і має певний вплив на печінку. Силімарин захищає клітини печінки від шкідливої дії вільних радикалів, сприяє регенерації гепатоцитів, уражених алкоголем, фунгітоксинами або метаболічним навантаженням печінки після вживання важких продуктів харчування. Продукт рекомендується використовувати для підтримки функціонування печінки, включаючи періоди реконвалесценції, при порушенні активності клітин печінки.
Холін допомагає підтримувати нормальне функціонування печінки та метаболізм ліпідів і гомоцистеїну.
Екстракт кореня куркуми довгої захищає і детоксифікує клітини печінки, допомагає підтримувати здоров’я печінки і нормальний рівень глюкози в крові.
Екстракт чорного перцю містить піперин, прискорює обмін ліпідів і допомагає виводити токсини, усуваючи надлишок води в організмі.
Хром допомагає підтримувати нормальну концентрацію глюкози в крові і оптимальний метаболізм макроелементів.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка.
Дорослим по 1–2 капсули на добу перед їдою, запивати достатньою кількістю води.
Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
З обережністю використовувати в період годування грудьми, а також пацієнтам з гіпоглікемією/цукровим діабетом.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
жінкам в І триместр вагітності, а також в разі ендометриту і кісти яєчників.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
можлива взаємодія з пероральними контрацептивами і деякими лікарськими засобами (наприклад метронідазолом).
Умови зберігання
в упаковці виробника за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.