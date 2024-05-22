Гепаслім сприяє збалансованому функціонуванню печінки і підтримці маси тіла в межах фізіологічних норм.

Розторопша містить близько 2% суміші, яка називається силімарин і має певний вплив на печінку. Силімарин захищає клітини печінки від шкідливої дії вільних радикалів, сприяє регенерації гепатоцитів, уражених алкоголем, фунгітоксинами або метаболічним навантаженням печінки після вживання важких продуктів харчування. Продукт рекомендується використовувати для підтримки функціонування печінки, включаючи періоди реконвалесценції, при порушенні активності клітин печінки.

Холін допомагає підтримувати нормальне функціонування печінки та метаболізм ліпідів і гомоцистеїну.

Екстракт кореня куркуми довгої захищає і детоксифікує клітини печінки, допомагає підтримувати здоров’я печінки і нормальний рівень глюкози в крові.

Екстракт чорного перцю містить піперин, прискорює обмін ліпідів і допомагає виводити токсини, усуваючи надлишок води в організмі.

Хром допомагає підтримувати нормальну концентрацію глюкози в крові і оптимальний метаболізм макроелементів.