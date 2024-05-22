може бути рекомендовано лікарем в доповнення до раціону харчування жінок у період вагітності для запобігання нестачі вітамінів та мінеральних речовин, а також зниження ризику розвитку гіповітамінозів та нестачі мінеральних речовин у період годування грудьми.

Спосіб вживання та рекомендована добова доза

Вагітним та жінкам, які годують грудьми, по 1 таблетці на добу під час прийому їжі, запиваючи склянкою води.

Термін споживання узгоджувати з лікарем.

Застереження до споживання

Не слід споживати вагітним або жінкам, які годують грудьми, які мають індивідуальну непереносимість компонентів продукту.

Жінкам, які мають захворювання щитоподібної залози, слід проконсультуватися з ендокринологом.

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування чи запобігання будь-яким хворобам, не повинен використовуватися як замінник різних дієт. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після строку придатності, зазначеного на упаковці.

Перед споживанням обов’язкова консультація лікаря.

Не є лікарським засобом.