ВІТРУМ® ПРЕНАТАЛ ПЛЮС (VITRUM® PRENATAL PLUS) (335034) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ВІТРУМ ПРЕНАТАЛ ПЛЮС інструкція із застосування
Характеристика
науково підтверджені властивості вітамінів та мінералів
Вітамін А сприяє покращенню зору та структури шкіри.
Вітаміни В1, В2, В6 необхідні для функціонування нервової та серцево-судинної систем. Впливають на білковий, жировий та вуглеводний обміни, зір та ріст.
Вітамін С бере участь в окисно-відновних процесах, формуванні кісткової та інших тканин, впливає на згортання крові.
Вітамін В3 разом із кальцієм та фосфором сприяє формуванню кісткової тканини.
Вітамін Е впливає на кровотворення, формування м’язової та інших тканин, протидіє ускладненням вагітності (невиношуванню, токсикозам та плацентарній недостатності).
Йод є складовою гормонів щитоподібної залози, які беруть участь у регуляції обмінних процесів в організмі та мають важливе значення для нормального формування нервової системи плода і дитини після народження.
Фолієва кислота знижує ризик виникнення вроджених вад розвитку у дітей.
Мікроелементи впливають на засвоєння вітамінів і нормалізують обмін речовин.
Рекомендації з вживання
може бути рекомендовано лікарем в доповнення до раціону харчування жінок у період вагітності для запобігання нестачі вітамінів та мінеральних речовин, а також зниження ризику розвитку гіповітамінозів та нестачі мінеральних речовин у період годування грудьми.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза
Вагітним та жінкам, які годують грудьми, по 1 таблетці на добу під час прийому їжі, запиваючи склянкою води.
Термін споживання узгоджувати з лікарем.
Застереження до споживання
Не слід споживати вагітним або жінкам, які годують грудьми, які мають індивідуальну непереносимість компонентів продукту.
Жінкам, які мають захворювання щитоподібної залози, слід проконсультуватися з ендокринологом.
Цей продукт не призначений для діагностики, лікування чи запобігання будь-яким хворобам, не повинен використовуватися як замінник різних дієт. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після строку придатності, зазначеного на упаковці.
Перед споживанням обов’язкова консультація лікаря.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С та відносній вологості повітря не вище 60%.