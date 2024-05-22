науково підтверджені властивості вітамінів та мінералів

Вітамін А необхідний для нормального перебігу метаболічних процесів, у тому числі для регуляції росту та розвитку організму. Забезпечує нормальну функцію органа зору, структурну цілісність тканин, підвищує резистентність організму до дії шкідливих чинників зовнішнього середовища.

Вітамін D 3 посилює всмоктування кальцію у кишечнику та реабсорбцію фосфору в ниркових канальцях, нормалізує формування кісткового скелета та зубів у дітей, сприяє збереженню структури кісток.

Вітамін Е є активним антиоксидантом, гальмує ПОЛ, яке посилюється при багатьох захворюваннях, запобігає пошкодженню клітинних структур вільними радикалами. Бере участь у процесах тканинного дихання, біосинтезі гема та білків, обміну жирів та вуглеводів, проліферації клітин та в інших метаболічних процесах.

Вітамін С має сильно виражені відновлювальні властивості. Бере участь в окисно-відновних процесах, регуляції вуглеводного обміну, впливає на обмін амінокислот ароматичного ряду, метаболізм тироксину, біосинтез катехоламінів, стероїдних гормонів та інсуліну; необхідний для згортання крові, синтезу колагену та проколагену, регенерації сполучної та кісткової тканини. Нормалізує проникність капілярів. Сприяє абсорбції заліза у кишечнику та бере участь у синтезі гемоглобіну. Підвищує неспецифічну резистентність організму, має антиоксидантні властивості.

Вітамін В 1 необхідний для нормального функціонування нервової, травної систем, серцевої діяльності та ендокринних залоз.

Вітамін В 2 бере участь у процесах росту. Підтримує процес фагоцитозу, впливає на морфологію та функцію ЦНС та вегетативної нервової систем, відіграє важливу роль у підтримці нормальної зорової функції ока та в синтезі еритропоетину, гемоглобіну. Підвищує секреторну функцію шлунка, покращує жовчовиділення, полегшує всмоктування вуглеводів у тонкому кишечнику, необхідний для підтримки нормальної мікрофлори кишечнику. Покращує функції печінки, сприяє інкреції інсуліну.

Вітамін В 6 входить до складу ензимів, які беруть участь у процесах декарбоксилювання та переамінування амінокислот, у ліпідному обміні. Необхідний для нормального функціонування ЦНС та периферичної нервової системи.

Вітамін В 12 має високу біологічну активність та бере участь у вуглеводневому, білковому, ліпідному обмінах. Підвищує регенерацію тканин, нормалізує кровотворення, функції печінки та нервової системи.

Фолієва кислота необхідна для нормального дозрівання мегабластів та утворення нормобластів. Стимулює еритропоез, бере участь у синтезі амінокислот, нуклеїнових кислот, пуринів та піримідинів, а також в обміні холіну.

Нікотинамід субстратно стимулює синтез нікотинаденіндинуклеотиду (НАД) та нікотинаденіндинуклеотидфосфату (НАДФ). У вигляді НАД та НАДФ акцептує та переносить протони у багатьох окисно-відновних реакціях, забезпечуючи нормальний перебіг багатьох видів обміну, у тому числі енергетичного.

Пантотенова кислота стимулює утворення ГКС. Є субстратом для синтезу коензимів ацетилування. Бере участь у вуглеводному та жировому обмінах, синтезі ацетилхоліну, кортикостероїдів, Оптимізує енергетичне забезпечення скоротливої здатності міокарда, покращує процеси регенерації.

Біотин (вітамін Н) входить до складу ферментів, які регулюють білковий та ліпідний обміни. Є коферментом карбоксилювання, тому необхідний для синтезу вищих жирних кислот та щавлево-оцтової кислоти. Бере участь у синтезі пуринів, які входять до складу нуклеїнових кислот та нуклеотидів.

Іони кальцію беруть участь у передачі нервових імпульсів, у скороченні скелетих та гладких м’язів, міокарда, у згортанні крові, в утворенні та збереженні цілісності кісткової тканини.

Фосфор входить до складу нуклеотидів, нуклеїнових кислот, фосфопротеїдів, фосфоліпідів, коферментів, ферментів, є важливим елементом складу кісток та зубної емалі.

Магній регулює обмінні процеси, нейрохімічну передачу та м’язову збудливість, зменшує кількість ацетилхоліну у ЦНС та периферичній нервовій системі.

Залізо входить до складу гемоглобіну, міоглобіну, цитохромів, бере участь у окисно-відновних реакціях, відіграє важливу роль у процесах кровотворення.

Мідь відіграє важливу роль в окисно-відновних реакціях та захисті організму від дії вільних радикалів.

Цинк бере участь у синтезі ДНК, інсуліну, синтезі та розпаді РНК, у метаболізмі ліпідів та білків, сприяє нормальному функціонуванню Т-лімфоцитів, надаючи їм імуномодулюючої дії. Має антиоксидантні властивості.

Йод є складовою гормонів щитоподібної залози, які беруть участь у регуляції обмінних процесів в організмі, діяльності головного мозку, нервової та серцево-судинної систем, рості та розвитку дитини, формуванні його інтелектуальних здібностей.

Марганець відіграє важливу роль у ряді фізіологічних процесів як компонент та активатор ряду ферментів, у тому числі супероксиддисмутази (головного антиоксидантного ферменту мітохондрій).

Селен підтримує функцію селеновмісних ферментів: глутатіонпероксидази (метаболізує гідроперекиси ненасичених жирних кислот) та ферментів, які беруть участь у дейодуванні тиреоїдних гормонів, Є антиоксидантом, функціонує разом з вітаміном Е.