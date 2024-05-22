ВІТРУМ® КІДЗ ПЛЮС (VITRUM® KIDS PLUS) (334957) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ВІТРУМ КІДЗ ПЛЮС інструкція із застосування
Характеристика
науково підтверджені властивості вітамінів та мінералів
Вітамін А необхідний для нормального перебігу метаболічних процесів, у тому числі для регуляції росту та розвитку організму. Забезпечує нормальну функцію органа зору, структурну цілісність тканин, підвищує резистентність організму до дії шкідливих чинників зовнішнього середовища.
Вітамін D3 посилює всмоктування кальцію у кишечнику та реабсорбцію фосфору в ниркових канальцях, нормалізує формування кісткового скелета та зубів у дітей, сприяє збереженню структури кісток.
Вітамін Е є активним антиоксидантом, гальмує ПОЛ, яке посилюється при багатьох захворюваннях, запобігає пошкодженню клітинних структур вільними радикалами. Бере участь у процесах тканинного дихання, біосинтезі гема та білків, обміну жирів та вуглеводів, проліферації клітин та в інших метаболічних процесах.
Вітамін С має сильно виражені відновлювальні властивості. Бере участь в окисно-відновних процесах, регуляції вуглеводного обміну, впливає на обмін амінокислот ароматичного ряду, метаболізм тироксину, біосинтез катехоламінів, стероїдних гормонів та інсуліну; необхідний для згортання крові, синтезу колагену та проколагену, регенерації сполучної та кісткової тканини. Нормалізує проникність капілярів. Сприяє абсорбції заліза у кишечнику та бере участь у синтезі гемоглобіну. Підвищує неспецифічну резистентність організму, має антиоксидантні властивості.
Вітамін В1 необхідний для нормального функціонування нервової, травної систем, серцевої діяльності та ендокринних залоз.
Вітамін В2 бере участь у процесах росту. Підтримує процес фагоцитозу, впливає на морфологію та функцію ЦНС та вегетативної нервової систем, відіграє важливу роль у підтримці нормальної зорової функції ока та в синтезі еритропоетину, гемоглобіну. Підвищує секреторну функцію шлунка, покращує жовчовиділення, полегшує всмоктування вуглеводів у тонкому кишечнику, необхідний для підтримки нормальної мікрофлори кишечнику. Покращує функції печінки, сприяє інкреції інсуліну.
Вітамін В6 входить до складу ензимів, які беруть участь у процесах декарбоксилювання та переамінування амінокислот, у ліпідному обміні. Необхідний для нормального функціонування ЦНС та периферичної нервової системи.
Вітамін В12 має високу біологічну активність та бере участь у вуглеводневому, білковому, ліпідному обмінах. Підвищує регенерацію тканин, нормалізує кровотворення, функції печінки та нервової системи.
Фолієва кислота необхідна для нормального дозрівання мегабластів та утворення нормобластів. Стимулює еритропоез, бере участь у синтезі амінокислот, нуклеїнових кислот, пуринів та піримідинів, а також в обміні холіну.
Нікотинамід субстратно стимулює синтез нікотинаденіндинуклеотиду (НАД) та нікотинаденіндинуклеотидфосфату (НАДФ). У вигляді НАД та НАДФ акцептує та переносить протони у багатьох окисно-відновних реакціях, забезпечуючи нормальний перебіг багатьох видів обміну, у тому числі енергетичного.
Пантотенова кислота стимулює утворення ГКС. Є субстратом для синтезу коензимів ацетилування. Бере участь у вуглеводному та жировому обмінах, синтезі ацетилхоліну, кортикостероїдів, Оптимізує енергетичне забезпечення скоротливої здатності міокарда, покращує процеси регенерації.
Біотин (вітамін Н) входить до складу ферментів, які регулюють білковий та ліпідний обміни. Є коферментом карбоксилювання, тому необхідний для синтезу вищих жирних кислот та щавлево-оцтової кислоти. Бере участь у синтезі пуринів, які входять до складу нуклеїнових кислот та нуклеотидів.
Іони кальцію беруть участь у передачі нервових імпульсів, у скороченні скелетих та гладких м’язів, міокарда, у згортанні крові, в утворенні та збереженні цілісності кісткової тканини.
Фосфор входить до складу нуклеотидів, нуклеїнових кислот, фосфопротеїдів, фосфоліпідів, коферментів, ферментів, є важливим елементом складу кісток та зубної емалі.
Магній регулює обмінні процеси, нейрохімічну передачу та м’язову збудливість, зменшує кількість ацетилхоліну у ЦНС та периферичній нервовій системі.
Залізо входить до складу гемоглобіну, міоглобіну, цитохромів, бере участь у окисно-відновних реакціях, відіграє важливу роль у процесах кровотворення.
Мідь відіграє важливу роль в окисно-відновних реакціях та захисті організму від дії вільних радикалів.
Цинк бере участь у синтезі ДНК, інсуліну, синтезі та розпаді РНК, у метаболізмі ліпідів та білків, сприяє нормальному функціонуванню Т-лімфоцитів, надаючи їм імуномодулюючої дії. Має антиоксидантні властивості.
Йод є складовою гормонів щитоподібної залози, які беруть участь у регуляції обмінних процесів в організмі, діяльності головного мозку, нервової та серцево-судинної систем, рості та розвитку дитини, формуванні його інтелектуальних здібностей.
Марганець відіграє важливу роль у ряді фізіологічних процесів як компонент та активатор ряду ферментів, у тому числі супероксиддисмутази (головного антиоксидантного ферменту мітохондрій).
Селен підтримує функцію селеновмісних ферментів: глутатіонпероксидази (метаболізує гідроперекиси ненасичених жирних кислот) та ферментів, які беруть участь у дейодуванні тиреоїдних гормонів, Є антиоксидантом, функціонує разом з вітаміном Е.
Рекомендації з вживання
вітамінно-мінеральний комплекс із 12 вітамінів та 9 мінералів у жувальних таблетках із приємним смаком полуниці може бути рекомендований для використання в раціонах харчування дітей, як додаткове джерело вітамінів: A, D3, Е, С, В1, В2, В6, В12, В3 (нікотинаміду), В5 (пантотенової кислоти), фолієвої кислоти, D-біотину та мінеральних речовин: кальцію, магнію, заліза, цинку, марганцю, міді, йоду, селену.
Поповнення нестачі вітамінів та мінеральних речовин у дітей віком 3–7 років.
Допомагає підтримувати оптимальний склад раціону харчування дитини, що сприяє:
– правильному фізичному та інтелектуальному розвитку дитини;
– зміцненню захисних сил організму дитини у сезон поширення застудних захворювань;
– підтримці оптимального функціонального стану нервової системи в період адаптації до дитячого дошкільного закладу.
Застереження до споживання:
Не слід вживати дітям, які мають індивідуальну непереносимість компонентів продукту, порушення вуглеводного обміну. Жувальні таблетки не потрібно ковтати цілими. Давати дітям їх повинні дорослі. Використовувати з іншими дієтичними добавками можна лише за рекомендацією лікаря.
Вживання дієтичних добавок не замінює здоровий спосіб життя та повноцінне харчування. Перед споживанням слід проконсультуватися з педіатром. Дітей, які мають захворювання щитоподібної залози, слід проконсультувати в ендокринолога. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після строку придатності, зазначеного на упаковці.
Не є лікарським засобом.
Спосіб споживання та рекомендована добова доза: дітям віком від 3 до 7 років — по 1 таблетці на добу під час вживання їжі.
Тривалість споживання: 2–3 тиж. За необхідності можна повторити через 1 міс після узгодження з лікарем.
Умови зберігання
у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С та відносній вологості повітря не вище 60%.