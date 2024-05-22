науково підтверджені властивості вітамінів та мінералів

Вітамін А необхідний для нормального перебігу метаболічних процесів. Забезпечує нормальну функцію органа зору, структурну цілісність тканин, підвищує стійкість організму до інфекцій.

Вітамін Е є активним антиоксидантом, гальмує ПОЛ, яке посилюється при багатьох захворюваннях, запобігає пошкодженню клітинних структур вільними радикалами. Бере участь у процесах тканинного дихання, біосинтезі гема та білків, обміну жирів та вуглеводів, проліферації клітин та інших метаболічних процесах.

Вітамін D 3 посилює всмоктування кальцію в кишечнику та реабсорбцію фосфору в ниркових канальцях, нормалізує формування кісткового скелета і зубів, сприяє збереженню структури кісток та має імуномоделюючі властивості.

Вітамін К 1 необхідний для синтезу білків, що забезпечують достатній рівень коагуляції. Відіграє важливу роль в обміні речовин у кістках та в сполучній тканині, а також у роботі нирок.

Вітамін С має виражені відновні властивості. Бере участь в окисно-відновних процесах, регуляції вуглеводного обміну, впливає на обмін амінокислот, метаболізм тироксину, біосинтез катехоламінів, стероїдних гормонів та інсуліну; необхідний для згортання крові, синтезу колагену та проколагену, регенерації сполучної та кісткової тканин. Нормалізує проникність капілярів. Сприяє абсорбції заліза в кишечнику та бере участь у синтезі гемоглобіну. Підвищує неспецифічну резистентність організму, має антиоксидантні властивості.

Вітамін B 1 необхідний для нормального функціонування нервової, травної систем, серцевої діяльності та ендокринних залоз. Бере участь у регулюванні вуглеводного обміну та реакціях енергетичного обміну.

Вітамін В 2 бере участь у процесах росту. Підтримує процес фагоцитозу, впливає на морфологію та функцію ЦНС та вегетативної нервової системи, відіграє важливу роль у підтримці нормальної зорової функції ока та в синтезі еритропоетину, гемоглобіну. Підвищує секреторну функцію шлунка, покращує жовчовиділення, полегшує всмоктування вуглеводів у тонкій кишці, необхідний для підтримки нормальної мікрофлори кишечнику. Покращує функції печінки, сприяє інкреції інсуліну.

Вітамін В 6 входить до складу ензимів, які беруть участь у процесах декарбоксилювання та переамінування амінокислот, ліпідному обміні. Необхідний для нормального функціонування ЦНС та периферичної нервової системи.

Вітамін B 12 має високу біологічну активність та бере участь у вуглеводному, білковому, ліпідному обмінах. Підвищує регенерацію тканин, нормалізує кровотворення, функції печінки та нервової системи.

Фолієва кислота необхідна для нормального дозрівання мегабластів та утворення нормобластів. Стимулює еритропоез, бере участь у синтезі амінокислот, нуклеїнових кислот, пуринів та піримідинів, а також в обміні холіну.

Нікотинамід субстратно стимулює синтез нікотинаденіндинуклеотиду (НАД) та нікотинаденіндинуклеотидфосфату (НАДФ). У вигляді НАД та НАДФ акцептує та переносить протони у багатьох окисно-відновних реакціях, забезпечуючи нормальний перебіг багатьох видів обміну, у тому числі енергетичного.

Пантотенова кислота стимулює утворення ГКС. Є субстратом для синтезу коензимів ацетилювання. Бере участь у вуглеводному та жировому обмінах, синтезі ацетилхоліну, ГКС. Оптимізує енергетичне забезпечення скоротливої здатності міокарда, покращує процеси регенерації.

Біотин (вітамін Н) входить до складу ферментів, які регулюють білковий та ліпідний обміни, є коферментом карбоксилювання, тому необхідний для синтезу вищих жирних кислот та щавелево-оцтової кислоти. Бере участь у синтезі пуринів, які входять до складу нуклеїнових кислот та нуклеотидів.

Іони кальцію беруть участь у передачі нервових імпульсів, у скороченні скелетних та гладких м’язів, міокарда, у згортанні крові, в утворенні та збереженні цілісності кісткової тканини.

Фосфор входить до складу нуклеотидів, нуклеїнових кислот, фосфопротеїдів, фосфоліпідів, коферментів, ферментів, є важливим елементом складу кісток та зубної емалі.

Магній регулює обмінні процеси, нейрохімічну передачу та м’язову збудливість, зменшує кількість ацетилхоліну у ЦНС та периферичній нервовій системі.

Калій активує багато цитоплазматичних ферментів, регулює внутрішньоклітинний осмотичний тиск, синтез білка, транспорт амінокислот, скоротливу здатність міокарда, проведення нервових імпульсів, скорочення скелетних м’язів.

Іони хлору беруть участь в утворенні постійного осмотичного тиску та регуляції водно-сольового обміну, виконують важливі функції в регуляції об’єму рідини, трансепітеліальному транспорті іонів та стабілізації мембранних потенціалів, беруть участь у підтримці pH клітин.

Залізо входить до складу гемоглобіну, міоглобіну, цитохромів, бере участь у низці окисно-відновних реакцій, відіграє важливу роль у процесах кровотворення.

Мідь відіграє важливу роль в окисно-відновних реакціях та захисті організму від дії вільних радикалів.

Цинк бере участь у синтезі ДНК, інсуліну, синтезі та розпаді РНК, у метаболізмі ліпідів та білків, займає важливу позицію в функціонуванні імунної системи. Має антиоксидантні властивості.

Марганець відіграє важливу роль у ряді фізіологічних процесів як компонент та активатор ряду ферментів, у тому числі супероксиддисмутази (головного антиоксидантного ферменту мітохондрій).

Йод є компонентом гормонів щитоподібної залози, які беруть участь у регуляції обмінних процесів в організмі, діяльності головного мозку, нервової та серцево-судинної систем.

Молібден входить до складу ферментів та коферментів, які беруть участь у багатьох окисно-відновних реакціях в організмі. Сприяє затриманню в організмі фтору, а також метаболізму заліза в печінці. Має здатність прискорювати розпад пуринів та виведення сечової кислоти.

Селен підтримує функцію селеновмісних ферментів: піутатіонпероксидази (метаболізує гідроперекиси ненасичених жирних кислот) та ферментів, які беруть участь у дейодуванні тиреоїдних гормонів. Є антиоксидантом.

Хром бере участь у метаболізмі глюкози, посилюючи дію інсуліну.

Ванадій сприяє зниженню ХС та нормалізації вуглеводного обміну. Перешкоджає розвитку атеросклерозу, запобігає ризику виникнення серцево-судинних захворювань.