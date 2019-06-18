ДЕЛУФЕН® ЕКСПРЕС (DELUFEN® EXPRESS) (334816) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 183,87 грн
Без рецепта
Форма випуску
Спрей назальний
Об'єм
20 мл
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
2019-7MD/2 від 18.06.2019
ДЕЛУФЕН ЕКСПРЕС інструкція із застосування
Характеристика
Делуфен® Експрес усуває закладеність носа при застуді та риносинуситі, допомагає очищувати носові ходи, запобігає поширенню інфекції, не викликає звикання.
Делуфен® Експрес, спрей назальний не порушує функцію слизової оболонки носа.
Рекомендації по використанню
Нахиліть флакон, натискайте на носик протягом 1 секунди, повторюйте до появи перших бризок спрея.
1. Струсніть флакон перед використанням.
2. Вприсніть у кожний носовий хід, піднявши голову вгору.
3. Продуйте ніс.
По 1 впорскуванню в кожний носовий хід не більше 6 разів на добу.
Після кожного використання промивайте носик спрея гарячою водою та ретельно висушіть.
Особливості застосування
- використати протягом 6 міс з моменту першого застосування.
- Не використовувати в разі наявності алергії на будь-який компонент, у період вагітності чи годування груддю.
- Якщо протягом 10 днів симптоми не зникають, проконсультуйтеся з лікарем.
За наявності подразнень у носі можливе тимчасове поколювання при використанні спрея.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С.
ДЕЛУФЕН® ЕКСПРЕС спрей назальний 20 мл, №1
від 183,87 грн