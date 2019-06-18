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ДЕЛУФЕН® ЕКСПРЕС (DELUFEN® EXPRESS) (334816) - інструкція із застосування Медичні вироби

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ДЕЛУФЕН<sup>&reg;</sup> ЕКСПРЕС (DELUFEN<sup>&reg;</sup> EXPRESS)
Ціна в місті Київ
від 183,87 грн
Без рецепта
1 шт від 183,87 грн
В наявності в 95 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Спрей назальний
Об'єм
20 мл
Медичні вироби
Розчини для промивання, зрошування, лікування
Реєстраційне посвідчення
2019-7MD/2 від 18.06.2019

ДЕЛУФЕН ЕКСПРЕС інструкція із застосування

Характеристика

Делуфен® Експрес усуває закладеність носа при застуді та риносинуситі, допомагає очищувати носові ходи, запобігає поширенню інфекції, не викликає звикання.
Делуфен® Експрес, спрей назальний не порушує функцію слизової оболонки носа.

Рекомендації по використанню

Нахиліть флакон, натискайте на носик протягом 1 секунди, повторюйте до появи перших бризок спрея.
1. Струсніть флакон перед використанням.
2. Вприсніть у кожний носовий хід, піднявши голову вгору.
3. Продуйте ніс.
По 1 впорскуванню в кожний носовий хід не більше 6 разів на добу.
Після кожного використання промивайте носик спрея гарячою водою та ретельно висушіть.

Особливості застосування

  • використати протягом 6 міс з моменту першого застосування.
  • Не використовувати в разі наявності алергії на будь-який компонент, у період вагітності чи годування груддю.
  • Якщо протягом 10 днів симптоми не зникають, проконсультуйтеся з лікарем.

За наявності подразнень у носі можливе тимчасове поколювання при використанні спрея.

Умови зберігання

при температурі не вище 25 °С.

ДЕЛУФЕН ЕКСПРЕС
ДЕЛУФЕН® ЕКСПРЕС спрей назальний 20 мл, №1
від 183,87 грн
В наявності в 95 аптеках
Ціни в аптеках
ДЕЛУФЕН ЕКСПРЕС
ДЕЛУФЕН® ЕКСПРЕС спрей назальний 20 мл, №1
від 183,87 грн
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