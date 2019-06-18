Нахиліть флакон, натискайте на носик протягом 1 секунди, повторюйте до появи перших бризок спрея.

1. Струсніть флакон перед використанням.

2. Вприсніть у кожний носовий хід, піднявши голову вгору.

3. Продуйте ніс.

По 1 впорскуванню в кожний носовий хід не більше 6 разів на добу.

Після кожного використання промивайте носик спрея гарячою водою та ретельно висушіть.