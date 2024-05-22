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Гірчичник-пакет Економ (Sinapism-pack Econom) (334265) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Гірчичник-пакет Економ (Sinapism-pack Econom)
Ціна в місті Київ
від 5,35 грн
Без рецепта
10 шт від 5,35 грн 10 шт Немає в наявності 20 шт Немає в наявності
В наявності в 16 аптеках інших міст
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Виробник
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Медичні вироби
Гірчичники