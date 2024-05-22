Медичні виробиІнші вироби для лікуванняГірчичникиГірчичник-пакет Економ (Sinapism-pack Econom) Гірчичник-пакет Економ (Sinapism-pack Econom) (334265) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 5,35 грн Без рецепта 10 шт від 5,35 грн 10 шт Немає в наявності 20 шт Немає в наявності В наявності в 16 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Київський лейкопластирний завод "Сарепта" Кількість штук в упаковці 10 шт. Медичні вироби Гірчичники