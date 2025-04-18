Гірчичник-пакет Економ (Sinapism-pack Econom)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коперника, 27
3.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЕКОНОМ" №10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 12-А
5.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЕКОНОМ" №10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 21-В
6.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЕКОНОМ" №10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
8.8 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЕКОНОМ" №10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
25.8 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЕКОНОМ" №10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
30.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЕКОНОМ" №10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-В
278.9 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЕКОНОМ" №10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
366.2 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЕКОНОМ" №10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
404.3 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЕКОНОМ" №10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Жовква, вул. Запорізька, 13
467.6 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЕКОНОМ" №10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 37-Б
628.6 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЕКОНОМ" №10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Святопетрівське, вул. Теплична, 32-А
16.2 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЕКОНОМ" №10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 87-Ж
31.0 км
ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЕКОНОМ" №10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"