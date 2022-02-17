Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВитратні матеріалиінші матеріалиАргетт пластир (Argett patch) Аргетт пластир (Argett patch) (333901) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 227,50 грн Без рецепта 5 шт від 227,50 грн 5 шт від 251,50 грн 4 шт від 235,84 грн 5 шт від 96,45 грн Більше +1 В наявності в 1102 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Форма випуску 10 см х 12 см Кількість штук в упаковці 5 шт. Медичні вироби інші матеріали пластирі спеціальні