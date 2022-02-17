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Аргетт пластир (Argett patch) (333901) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Аргетт пластир (Argett patch)
Ціна в місті Київ
від 227,50 грн
Без рецепта
5 шт від 227,50 грн 5 шт від 251,50 грн 4 шт від 235,84 грн 5 шт від 96,45 грн
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В наявності в 1102 аптеках
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Виробник
Форма випуску
10 см х 12 см
Кількість штук в упаковці
5 шт.
Медичні вироби
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