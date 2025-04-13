Рекомендується як профілактичний засіб для щоденної гігієни порожнини носа. Має протизапальну і зволожуючу дію, знімає роздратування, полегшує дихання (розм'якшує і видаляє скоринки), дезінфікує носоглотку, розріджує і видаляє гнійні пробки. Підсилює ефективність протиалергічних та протизапальних ліків. Підвищує імунітет на місцевому рівні, зменшує сприйнятливість носоглотки до зовнішніх подразників.

