Дихай форте (Breath forte)
Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/22195 від 12.07.2017
Дихай форте інструкція із застосування
Показання
Рекомендується як профілактичний засіб для щоденної гігієни порожнини носа. Має протизапальну і зволожуючу дію, знімає роздратування, полегшує дихання (розм'якшує і видаляє скоринки), дезінфікує носоглотку, розріджує і видаляє гнійні пробки. Підсилює ефективність протиалергічних та протизапальних ліків. Підвищує імунітет на місцевому рівні, зменшує сприйнятливість носоглотки до зовнішніх подразників.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів спрея.
Спосіб застосування та дози
1–3 рази на день по 1–2 вприскування в кожну ніздрю.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в упаковці виробника в сухому приміщенні при температурі не вище 25 ° С, при відносній вологості повітря не більше 75%
Склад
Вода очищена, сіль морська.