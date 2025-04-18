Київ
Дихай форте (Breath forte)

Дихай форте (Breath forte)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 3 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ ФОРТЕ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
111,20
Економія при броні: -28,77 грн
82,43 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ ФОРТЕ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
111,20
Економія при броні: -28,77 грн
82,43 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
5.3 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ ФОРТЕ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
114,00
Економія при броні: -29,48 грн
84,52 грн
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