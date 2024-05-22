Медичні виробиВироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)Інші діагностичні засобиАплікатор Волес (Applicator Voles) Аплікатор Волес (Applicator Voles) (332373) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 3,30 грн Без рецепта 1 шт від 3,30 грн 1 шт від 4,40 грн 1 шт від 15,30 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 5 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Jiangsu Huida Medical Instruments Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Інші діагностичні засоби інші аплікатори Набори/ємності для біологічних матеріалів