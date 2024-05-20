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АПЛІКАТОР "ВОЛЕС" НА ПЛАСТИКОВІЙ ПАЛИЧЦІ В ПРОБІРЦІ ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ СТЕРИЛЬНИЙ , №1 - Одеса (500626) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
10,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (51)
9,61 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарата, вул. Соборна, 8-А
Всього: упаковка (98)
3,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижопіль, вул. Нечая Данила, 13
Всього: упаковка (70)
3,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
5,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
Всього: упаковка (1)
12,85 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Олександрія, вул. 6-го Грудня, 137
Всього: упаковка (16)
5,90 грн
Аптека №23
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Козацька, 47
Всього: упаковка (26)
6,90
Економія: -1,00 грн
5,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 76
Всього: упаковка (42)
4,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-А/1
Всього: упаковка (47)
3,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (5)
6,03 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (29)
8,20
Економія: -2,30 грн
5,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (16)
5,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (27)
5,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (3)
5,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (90)
3,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
3,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (84)
3,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
6,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
3,57 грн