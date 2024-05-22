Гіалера містить унікальну запатентовану комбінацію натрію альгінату та натрію гіалуронату для підтримки нормального функціонування слизової оболонки шлунку та стравоходу, усунення печії.

Згідно загальнодоступним літературним джерелам, основні речовини, що входять до складу Гіалери, мають наступні характеристики:

альгінат натрію — природний полісахарид, який отримують з бурих водоростей. Альгінат натрію взаємодіє з соляною кислотою шлункового соку з утворенням гелеподібного, рухливого захисного бар’єру на поверхні рідкого вмісту шлунку. Захисний бар’єр має нейтральне значення рН та захищає слизову оболонку шлунку та стравоходу від агресивної дії соляної кислоти та пепсину. Захисна дія альгінату натрію проявляється значним послабленням больових та диспептичних проявів, а саме: печії, відрижки кислим, важкості в шлунку;

гіалуронова кислота (у вигляді натрію гіалуронату) — фізіологічний полісахаридний комплекс, який міститься в тканинах та рідинах організму людини.

Особливою властивістю гіалуронової кислоти є виражена здатність зв’язувати молекули води та утворювати на поверхні слизової оболонки шлунку та стравоходу тонку захисну плівку, яка зберігається на протязі тривалого часу та покриває нервові закінчення і створює механічний бар’єр, що перешкоджає подразненню та пошкодженню.

Гіалуронова кислота створює умови для відновлення, захисту та заживлення слизової оболонки стравоходу та шлунку.

Завдяки властивостям основних інгредієнтів, Гіалера може бути рекомендована лікарем у комплексі заходів при:

– симптоматичній печії;

– важкості в шлунку;

– відрижці кислим;

– підвищеній кислотності шлункового соку;

– розладах травлення в результаті закиду кислого шлункового вмісту в стравохід.