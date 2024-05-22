ВІАЛЬ® ВІТАМІНИ ДЛЯ ОЧЕЙ (VIAL VITAMINS FOR THE EYES) (331233) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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ВІАЛЬ ВІТАМІНИ ДЛЯ ОЧЕЙ інструкція із застосування
Характеристика
Віаль вітаміни для очей є оригінальною та якісною дієтичною добавкою до харчування, що містить омега-3 поліненасичені жирні кислоти, антиоксиданти та цинк, які сприяють збереженню гостроти зору та зниженню ризику розвитку дегенеративних змін у сітківці.
Каротиноїди. Каротиноїди наявні в макулі та в інших тканинах ока (у судинній оболонці та в циліарному тілі) і називаються макулярними пігментами, що забезпечують захист сітківки та запобігають посиленню процесу окиснювального ушкодження клітин ока. Каротиноїди фільтрують шкідливі високоенергетичні сині довгі хвилі світла (ультрафіолет), тим самим захищаючи очі. Лютеїн і зеаксантин допомагають зберегти гостроту зору.
Лютеїн є найважливішою складовою дієтичної добавки Віаль вітаміни для очей, оскільки організм людини не може синтезувати його самостійно, і за певних умов (нерегулярне харчування, недостатній вміст у раціоні фруктів, овочів, риби, рослинних олій тощо) виникає ризик дефіциту лютеїну в організмі людини, що негативно впливає на зорову функцію. Лютеїн і зеаксантин, що входять до складу Віаль вітаміни для очей, отримують з натурального екстракту квіток чорнобривців прямостоячих.
Лютеїн сприяє:
зміцненню кровоносних судин ока;
реалізації антиоксидантних процесів — сприяє зменшенню пошкодження тканин ока вільними радикалами;
захисту сітківки ока від агресивного ультрафіолетового випромінювання;
захисту тканин ока при кисневій недостатності;
запобіганню виникнення так званої курячої сліпоти;
зниженню негативних наслідків професійної втоми очей.
Зеаксантин сприяє:
правильному функціонуванню органа зору;
доповненню і підсиланню дії лютеїну, як антиоксидант — нейтралізації вільних радикалів у сітківці ока;
зміцненню тонких капілярів сітківки;
– захисту жовтої плями (макули) ока від дегенерації;
зменшенню вираженості симптомів втоми очей;
– покращенню здатності бачити в темряві.
Як антиоксиданти, каротиноїди здатні нейтралізувати вільні радикали (нестабільні молекули), які окиснюють і ушкоджують сітківку ока. Лютеїн і зеаксантин сприяють зниженню ризику пошкодження кришталика ока та виникнення вікової макулярної дегенерації .
Поліненасичені жирні омега-3 кислоти (ейкозапентаєнова і доксагексаєнова) — це незамінні жирні кислоти, які мають надходити з їжею або дієтичними добавками у разі незбалансованої дієти. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти відіграють важливу роль у підтриманні життєдіяльності нервових клітин сітківки ока. Омега-3 кислоти сприяють збереженню нормальної функції і гостроти зору, захищають клітини від руйнування, запобігають розвитку синдрому сухого ока, посилюють та пролонгують ефекти препаратів штучної сльози. Вживання омега-3 кислот допомагає запобігти дегенерації жовтої плями, що може призвести до погіршення зору. Одним з найпростіших шляхів отримати більшу кількість омега-3 жирних кислот є споживання жирних сортів риби двічі на тиждень, але якщо людина з певних причин не може забезпечити собі регулярного вживання риби, можна доповнити свій раціон дієтичними добавками.
Вітамін В2 регулює окисно-відновні процеси, бере участь у процесах білкового, жирового та вуглеводного обміну, підтриманні нормальної функції органа зору. Додатково Вітамін В2 бере участь у синтезі гемоглобіну та еритропоетину, підвищує вміст глікогену в печінці та покращує її антитоксичну функцію.
Вітамін А сприяє омолодженню популяції усіх клітин організму, стимулює синтез родопсину у сітківці ока, покращує процес регенерації, має антиоксидантні, імуномодулюючі властивості.
Вітамін С є однією з основних речовин людського раціону, яка необхідна для нормального функціонування усіх органів та систем. Вітамін С є сильним антиоксидантом, що здатний здійснювати швидкі й зворотні окисно-відновні перетворення. Сприяє збереженню родопсину в сітківці, зменшенню проникності й ламкості капілярів, що особливо важливо при діабетичній ретинопатії.
Цинк сприяє підтримці здорового зору. Цей мікроелемент є постійною складовою частиною тканин ока і забезпечує нормальний метаболізм та відновлення клітинних структур. Цинк є необхідним для засвоєння організмом вітаміну Е. Він діє як антиоксидант шляхом складних механізмів. Цинк — це природний активатор більш ніж 200 ферментів.
Віаль вітаміни для очей містить збалансований склад вітамінів: вітамін А покращує регенерацію сітківки та колірне сприйняття, вітамін В2 регулює окисно-відновні процеси в оці, а вітамін С посилює ефективність дії всіх антиоксидантів та перешкоджає підвищенню ламкості капілярів.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка Віаль вітаміни для очей допомагає доповнити раціон людини біологічно активними речовинами, необхідними для нормального функціонування тканин ока. Віаль вітаміни для очей може використовуватися:
з метою створення оптимальних дієтологічних умов, що сприятимуть збереженню гостроти зору та здоров’я очей;
при потребі доповнити раціон харчування активними речовинами, що допомагають захистити організм від надмірної кількості вільних радикалів;
при застосуванні контактних лінз;
під час періоду відновлення після офтальмологічних операцій;
при порушеннях адаптації зору до умов недостатнього освітлення;
при втомі очей внаслідок їхнього перевантаження (тривалого читання, тривалої роботи з персональним комп’ютером, тривалого керування автотранспортом, впливу яскравого освітлення).
Спосіб використання: дорослим та дітям віком від 12 років вживати по 1 капсулі на добу, бажано під час прийому їжі, з невеликою кількістю води. Тривалість споживання — за рекомендацією лікаря.
Особливості застосування
підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, алергія на рослини сімейства айстрових (Asteraceae). Не вживати вагітним та жінкам, які годують грудьми. У зв’язку з недостатністю досвіду не рекомендується вживати дітям до 12 років.
Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.
Не вживати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Умови зберігання
при кімнатній температурі в сухому місці.