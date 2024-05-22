Віаль вітаміни для очей є оригінальною та якісною дієтичною добавкою до харчування, що містить омега-3 поліненасичені жирні кислоти, антиоксиданти та цинк, які сприяють збереженню гостроти зору та зниженню ризику розвитку дегенеративних змін у сітківці.

Каротиноїди. Каротиноїди наявні в макулі та в інших тканинах ока (у судинній оболонці та в циліарному тілі) і називаються макулярними пігментами, що забезпечують захист сітківки та запобігають посиленню процесу окиснювального ушкодження клітин ока. Каротиноїди фільтрують шкідливі високоенергетичні сині довгі хвилі світла (ультрафіолет), тим самим захищаючи очі. Лютеїн і зеаксантин допомагають зберегти гостроту зору.

Лютеїн є найважливішою складовою дієтичної добавки Віаль вітаміни для очей, оскільки організм людини не може синтезувати його самостійно, і за певних умов (нерегулярне харчування, недостатній вміст у раціоні фруктів, овочів, риби, рослинних олій тощо) виникає ризик дефіциту лютеїну в організмі людини, що негативно впливає на зорову функцію. Лютеїн і зеаксантин, що входять до складу Віаль вітаміни для очей, отримують з натурального екстракту квіток чорнобривців прямостоячих.

Лютеїн сприяє:

зміцненню кровоносних судин ока;

реалізації антиоксидантних процесів — сприяє зменшенню пошкодження тканин ока вільними радикалами;

захисту сітківки ока від агресивного ультрафіолетового випромінювання;

захисту тканин ока при кисневій недостатності;

запобіганню виникнення так званої курячої сліпоти;

зниженню негативних наслідків професійної втоми очей.

Зеаксантин сприяє:

правильному функціонуванню органа зору;

доповненню і підсиланню дії лютеїну, як антиоксидант — нейтралізації вільних радикалів у сітківці ока;

зміцненню тонких капілярів сітківки;

– захисту жовтої плями (макули) ока від дегенерації;

зменшенню вираженості симптомів втоми очей;

– покращенню здатності бачити в темряві.

Як антиоксиданти, каротиноїди здатні нейтралізувати вільні радикали (нестабільні молекули), які окиснюють і ушкоджують сітківку ока. Лютеїн і зеаксантин сприяють зниженню ризику пошкодження кришталика ока та виникнення вікової макулярної дегенерації .

Поліненасичені жирні омега-3 кислоти (ейкозапентаєнова і доксагексаєнова) — це незамінні жирні кислоти, які мають надходити з їжею або дієтичними добавками у разі незбалансованої дієти. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти відіграють важливу роль у підтриманні життєдіяльності нервових клітин сітківки ока. Омега-3 кислоти сприяють збереженню нормальної функції і гостроти зору, захищають клітини від руйнування, запобігають розвитку синдрому сухого ока, посилюють та пролонгують ефекти препаратів штучної сльози. Вживання омега-3 кислот допомагає запобігти дегенерації жовтої плями, що може призвести до погіршення зору. Одним з найпростіших шляхів отримати більшу кількість омега-3 жирних кислот є споживання жирних сортів риби двічі на тиждень, але якщо людина з певних причин не може забезпечити собі регулярного вживання риби, можна доповнити свій раціон дієтичними добавками.

Вітамін В 2 регулює окисно-відновні процеси, бере участь у процесах білкового, жирового та вуглеводного обміну, підтриманні нормальної функції органа зору. Додатково Вітамін В 2 бере участь у синтезі гемоглобіну та еритропоетину, підвищує вміст глікогену в печінці та покращує її антитоксичну функцію.

Вітамін А сприяє омолодженню популяції усіх клітин організму, стимулює синтез родопсину у сітківці ока, покращує процес регенерації, має антиоксидантні, імуномодулюючі властивості.

Вітамін С є однією з основних речовин людського раціону, яка необхідна для нормального функціонування усіх органів та систем. Вітамін С є сильним антиоксидантом, що здатний здійснювати швидкі й зворотні окисно-відновні перетворення. Сприяє збереженню родопсину в сітківці, зменшенню проникності й ламкості капілярів, що особливо важливо при діабетичній ретинопатії.

Цинк сприяє підтримці здорового зору. Цей мікроелемент є постійною складовою частиною тканин ока і забезпечує нормальний метаболізм та відновлення клітинних структур. Цинк є необхідним для засвоєння організмом вітаміну Е. Він діє як антиоксидант шляхом складних механізмів. Цинк — це природний активатор більш ніж 200 ферментів.

Віаль вітаміни для очей містить збалансований склад вітамінів: вітамін А покращує регенерацію сітківки та колірне сприйняття, вітамін В 2 регулює окисно-відновні процеси в оці, а вітамін С посилює ефективність дії всіх антиоксидантів та перешкоджає підвищенню ламкості капілярів.