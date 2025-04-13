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Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
Картіфлекс (Cartiflex)
2 препарати
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Картіфлекс
10,2 г саше №10
Юніверсал Медикер
Немає в наявності
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Картіфлекс
Порошок саше 10.2 г №10
Джельтек
Немає в наявності
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Форма випуску
пор.
Дозування
10.2 г
Пакування
саше
саше 10.2 г
Виробник
Geltec
Universal Medicare
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Юніверсал Медикер
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
10,2 г
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
11.2. Дієтичні добавки з переважно протизапальною дією на суглоби
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
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