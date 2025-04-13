Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату

Картіфлекс (Cartiflex)

2 препарати
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Картіфлекс
Картіфлекс
10,2 г саше №10
Юніверсал Медикер
Немає в наявності
Картіфлекс
Картіфлекс
Порошок саше 10.2 г №10
Джельтек
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Юніверсал Медикер
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
10,2 г
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки