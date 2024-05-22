дієтична добавка Гепатомуніл — нове покоління природних біологічних гепатопротекторів з імуномодулюючими властивостями:

— має комплексний оздоровчий вплив на організм людини;

— захищає печінку та допомагає їй функціонувати більш ефективно в несприятливих умовах;

— прекрасно поєднується з антибіотиками, сприяє зменшенню їх токсичності на печінку та більш швидкому одужанню;

— безпечний і нетоксичний.

Гепатопротектори (від лат. Hepar — печінка і protecto — захищати) — загальна назва лікарських препаратів, які позитивно впливають на функцію печінки, захищають клітини паренхіми печінки (гепатоцити) від будь-яких пошкоджень.

Гепатомуніл — це композиційна дієтична добавка з вираженою оздоровчою дією, що обумовлена структурними компонентами лізатів клітин та наявністю вітамінів С та В 5 .

Лізат біомаси пробіотичних молочнокислих бактерій Lactobacilllus delbrueckiisp. bulgaricus штам 9702 отримують методом поглибленого ферментативного гідролізу живих бактеріальних клітин лізоцимом та трипсином, які ідентичні ферментам людини.

Лізат стимулює процеси регенерації клітин печінки, має детоксикуючу дію, розширює жовчні протоки, покращує гемодинаміку печінки, проявляє гепатотропний ефект . Лізат стимулює також процеси регенерації слизової оболонки шлунку і дванадцятипалої кишки, регулює функції шлунково-кишкового тракту. Стимулює муциноутворення, має протизапальну дію, сприяє рубцюванню виразкових дефектів. Всмоктуючись у кров з шлунково-кишкового тракту, лізат викликає посилення імунної відповіді, активуючи в першу чергу макрофаги і моноцити, що призводить до посилення всіх ланок імунітету. Також посилюється синтез цитокінів, що веде до стимуляції обох ланок імунітету — клітинного та гуморального.

Аскорбінова кислота (вітамін С) регулює окислювально-відновні процеси.

Вітамін С — потужний водорозчинний антиоксидант, який діє як усередині клітин організму, так і поза ними. Як прекрасне джерело електронів аскорбінова кислота може віддавати електрони вільним радикалам, знижуючи їх реактивність. Відома здатність вітаміну С захищати інші антиоксиданти від окислення, в тому числі і вітамін Е. Антитоксичний ефект вітаміну С при захворюваннях печінки полягає в стимулюванні в організмі, і перш за все в печінці, ферментних систем, відповідальних за детоксикацію. Захищаючи імунну систему організму, аскорбінова кислота допомагає боротися з інфекцією, стимулюючи активність антитіл і клітин імунної системи — лімфоцитів і макрофагів.

Кальцію D-пантотенат — має метаболічну дію. Пантотенова кислота входить до складу коензиму А, відіграє важливу роль у процесах ацетилювання та окислення, бере участь у вуглеводному і ліпідному обміні, у синтезі ацетилхоліну і стероїдних гормонів. Покращує енергетичне забезпечення скорочувальної функції міокарда, прискорює процеси регенерації. Пантотенова кислота має гіполіпідемічну дію, обумовлену гальмуванням біосинтезу основних класів ліпідів, що формують у печінці ліпопротеїди низької і дуже низької щільності.