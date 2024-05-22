Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиВУГІЛЛЯ SORB (CARBO SORB)

ВУГІЛЛЯ SORB (CARBO SORB) (330528) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
ВУГІЛЛЯ SORB (CARBO SORB)
Ціна в місті Київ
від 51,00 грн
Без рецепта
10 шт від 51,00 грн
В наявності в 1 аптеці
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
14.1. Дієтичні добавки — сорбенти