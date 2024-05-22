Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиВУГІЛЛЯ SORB (CARBO SORB) ВУГІЛЛЯ SORB (CARBO SORB) (330528) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 51,00 грн Без рецепта 10 шт від 51,00 грн В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Вертекс Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 10 шт. Дієтичні добавки 14.1. Дієтичні добавки — сорбенти