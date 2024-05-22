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Артросіла (Arthrosila) (330025) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Артросіла (Arthrosila)
Ціна в місті Київ
від 398,30 грн
Без рецепта
60 шт від 398,30 грн
В наявності в 233 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату