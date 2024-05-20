Артросила капсули, №60 - Одеса (489017) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), капсули (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3), капсули (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3), капсули (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (7), капсули (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3), капсули (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), капсули (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), капсули (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4), капсули (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), капсули (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), капсули (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), капсули (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (6), капсули (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23