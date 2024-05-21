в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біофлавоноїдів, глікозидів, дубильних речовин, каротину (провітаміну А) та аскорбінової кислоти (вітаміну С), сапонінів, флавоноїдів, а також ефірних олій та мікроелементів, білків, камеді, слизу, гіркот для нормалізації функціонального стану ЦНС у дітей і дорослих:

— з неврозоподібними станами (особливо у дітей молодшого та середнього шкільного віку), що супроводжуються руховим та психічним збудженням;

— з порушеннями сну (важке засинання, поверхневий сон);

— з нейроциркуляторною дистонією;

— з підвищеним внутрішньочерепним тиском.

Спосіб вживання і рекомендована добова доза:

— дітям віком від 3 до 6 років — по 5 мл (ml) 2–3 рази на добу;

— дітям віком від 6 років та старше і дорослим — по 5 мл (ml) 3–4 рази на добу.

Сироп вживають після їжі, перед вживанням сироп слід збовтати.

При необхідності сироп можна розвести у питній воді, фруктовому соці.

Для дозування сиропу використовують мірний стаканчик, градуйований на 2,5 мл (ml), 3 мл (ml), 5 мл (ml), 7,5 мл (ml), 10 мл (ml), 15 мл (ml).

Курс вживання визначається індивідуально.

Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не є лікарським засобом.