АЛЛЕВА (ALLEVA) (330024) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
АЛЛЕВА інструкція із застосування
Характеристика
Аллева, сироп для перорального застосування — це спеціально розроблений комплекс на основі концентратів та екстрактів із рослинної сировини, котрі сприяють нормалізації функціонального стану ЦНС у дітей та дорослих, покращенню їх адаптації до емоційних, розумових та фізичних навантажень.
Сухий концентрат квіток липи (Tilia L.) має заспокійливу, спазмолітичну, сечогінну дію, зменшує рухове занепокоєння, підвищує здатність концентрувати увагу. За рахунок наявності в складі біофлавоноїдів чинить протизапальну та жарознижувальну дію. Широкий спектр дії зумовлений біологічно активними речовинами, які входять до складу сухого концентрату квіток липи: глікозидами, дубильними речовинами, каротином і аскорбіновою кислотою (провітамін A та вітамін C), сапонінами, флавоноїдами, а також ефірними маслами та мікроелементами.
Сухий концентрат меліси лікарської (Melissa officinalis) покращує роботу головного мозку, проявляє відмінні потогінні та протизапальні властивості, заспокоює нервову систему, є природним антидепресантом, покращує травлення. Мелісу застосовують при нервовому збудженні, для усунення стресу та занепокоєння, при розладах сну. Крім заспокійливого впливу на ЦНС, меліса допомагає зосередитися, покращує увагу та концентрацію.
Сухий концентрат ромашки (Matricaria recutita) має протизапальні, антисептичні, дезінфікуючі, в’яжучі, седативні, протисудомні, потогінні та жовчогінні властивості. До складу ромашки входять білки, камеді, слизи, гіркоти, ефірна олія та інші речовини. Азулен (хамазулен), який входить до складу ефірної олії, має протизапальні властивості, а виділені з ромашки апігенін та апіїн — спазмолітичну активність.
Екстракт пасифлори (Passiflora incarnata L.) містить флавоноїд вітексин, який чинить м’яку заспокійливу дію на ЦНС, сприяє відновленню сну, зменшує занепокоєння та знервованість, чинить спазмолітичну дію на гладкі м’язи, покращує роботу серця, проявляє седативні властивості. Покращує засинання при розумовій перевтомі, особливо в ослаблених людей, дітей та осіб похилого віку.
Екстракт хмелю (Humulus lupulus L.) є седативним, сечогінним, протизапальним, тонізуючим для ШКТ засобом. Використовується при безсонні, неврастенії, нервовому збудженні, істерії, епілепсії, невралгії, запамороченнях, кардіоневрозі з нападами серцебиття, підвищеній статевій збудливості, частих полюціях та інших функціональних статевих аномаліях невротичного характеру, клімактеричних неврозах, дисменореї, при блюванні, морській хворобі, нічному нетриманні сечі, при кашлюку. Застосовується також для поліпшення апетиту.
Сухий екстракт плодів апельсинового дерева (Citrus simensis) покращує серцеву діяльність та апетит, має гіпотензивні, загальнозміцнювальні і заспокійливі властивості. Завдяки наявності комплексу вітамінів та інших біологічно активних речовин його використовують для профілактики гіповітамінозу, захворювань печінки, серця й судин (АГ, атеросклероз), обміну речовин, ожиріння.
Екстракт лаванди (Lavandula pedunculata) проявляє заспокійливий та снодійний ефекти. Екстракт лаванди дозволяє поліпшити апетит, виявляє жовчогінні властивості та зменшує шлунково-кишкові коліки, допомагає нормалізувати кислотність. Використовують як досить слабкий заспокійливий та спазмолітичний засіб при неврастенії, серцебитті, мігрені, для нормалізації АТ.
Рекомендації з вживання
в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біофлавоноїдів, глікозидів, дубильних речовин, каротину (провітаміну А) та аскорбінової кислоти (вітаміну С), сапонінів, флавоноїдів, а також ефірних олій та мікроелементів, білків, камеді, слизу, гіркот для нормалізації функціонального стану ЦНС у дітей і дорослих:
- — з неврозоподібними станами (особливо у дітей молодшого та середнього шкільного віку), що супроводжуються руховим та психічним збудженням;
- — з порушеннями сну (важке засинання, поверхневий сон);
- — з нейроциркуляторною дистонією;
- — з підвищеним внутрішньочерепним тиском.
Спосіб вживання і рекомендована добова доза:
- — дітям віком від 3 до 6 років — по 5 мл (ml) 2–3 рази на добу;
- — дітям віком від 6 років та старше і дорослим — по 5 мл (ml) 3–4 рази на добу.
Сироп вживають після їжі, перед вживанням сироп слід збовтати.
При необхідності сироп можна розвести у питній воді, фруктовому соці.
Для дозування сиропу використовують мірний стаканчик, градуйований на 2,5 мл (ml), 3 мл (ml), 5 мл (ml), 7,5 мл (ml), 10 мл (ml), 15 мл (ml).
Курс вживання визначається індивідуально.
Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до складових компонентів дієтичної добавки, вагітність та період лактації.
Особливості застосування
можливе утворення осаду через наявність натуральних компонентів у складі сиропу. При струшуванні флакона осад зникає.
Застереження щодо вживання. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. При одночасному вживанні з препаратами, які пригнічують ЦНС (барбітурати, транквілізатори), посилюється седативна та снодійна дія.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.