Аденофіт®-форте рекомендовано для нормалізації функціонування сечостатевої системи у чоловіків. Комплекс біологічно активних речовин натурального походження, що входять до складу Аденофіт®-форте, сприяє нормалізації гормонального балансу у чоловіків, попередженню гіперпроліферативних станів передміхурової залози, гальмуванню процесів передчасного старіння організму. Має антиоксидантні, антипроліферативні, протизапальні та загальнозміцнюючі властивості.

Екстракт пальми пилящої містить фітостероли, каротин, жирні кислоти, танін, що проявляють антиандрогенні властивості за рахунок пригнічення ферменту 5-альфа-редуктази і ароматази (у свою чергу 5-альфа-редуктаза каталізує перетворення тестостерону в дигідротестостерон, який відіграє важливу роль у патогенезі доброякісної гіперплазії передміхурової залози). Покращує абсорбцію ХС і виведення його з організму.

3,3’-диіндолілметан (ДІМ) — один з активних метаболітів індол-3-карбінолу, що утворюється з двох його молекул, має більш стабільну структуру, має властивість пригнічувати чутливість андрогенових і естрогенових рецепторів, що відіграють важливу роль у розвитку доброякісної гіперплазії передміхурової залози. ДІМ сприяє посиленню і підтримці активності природних систем організму при хронічних запальних процесах, утилізуючи токсичні продукти розпаду. Має антиоксидантні та антипроліферативні властивості.

Ресвератрол — природний поліфенол, який сприяє здоровому довголіттю, пригнічує процеси окиснення, нейтралізує дію вільних радикалів, які можуть призвести до ураження органів і систем, мутації та трансформації клітин. У комбінації з ДІМ підсилює його дію.

Екстракт насіння гарбуза містить аміносполуки кукурбітин і жирні олії, які характеризуються відновними, антиоксидантними та імуномодулюючими властивостями. Насіння гарбуза також є джерелом цинку, який відіграє важливу роль у функціонуванні сечостатевої системи у чоловіків, сприяє нормалізації функціонального стану передміхурової залози при аденомі і посиленню статевої функції.

Лікопін це пігмент, який належить до групи каротиноїдів і є потужним антиоксидантом, що захищає клітини організму людини від впливу вільних радикалів. Саме він надає червоний колір томатам. Організм людини не може синтезувати дану речовину і отримує його виключно з їжею. Встановлено, що лікопін і лікопінвмісні продукти сприяють зниженню ризику злоякісної трансформації клітин передміхурової залози і розвитку гіперпроліферативних процесів у передміхуровій залозі.