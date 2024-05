фармакодинаміка. Декскетопрофену трометамол — це трометамінова сіль S-(+)-2-(3-бензоілфеніл) пропіонової кислоти, що є знеболювальним, протизапальним та жарознижувальним препаратом, який належить до групи НПЗП.

Механізм її дії ґрунтується на зменшенні синтезу простагландинів за рахунок пригнічення ЦОГ. Зокрема, пригнічується перетворення арахідонової кислоти у циклічні ендопероксиди PGG 2 та PGH 2 , з яких утворюються простагландини PGE 1 , PGE 2 , PGF 2a , PGD 2 , а також простациклін PGI 2 та тромбоксани (TxA 2 і TxB 2 ). Окрім цього, пригнічення синтезу простагландинів може впливати на інші медіатори запалення, такі як кініни, що може також опосередковано впливати на основну дію препарату.

Інгібуюча дія декскетопрофену трометамолу щодо активності ЦОГ-1 та -2 продемонстрована у тварин та людей.

У клінічних дослідженнях, проведених за кількома моделями болю, доведено ефективну анальгезивну активність декскетопрофену трометамолу. Початок знеболювальної дії досягається через 30 хв після застосування препарату і триває 4–6 год.

Знеболювальну дію декскетопрофену трометамолу при в/м і в/в введенні пацієнтам із болем середньої та сильної інтенсивності вивчено при різних видах болю при хірургічних втручаннях (ортопедичні та гінекологічні операції, операції на черевній порожнині), а також при болю в опорно-руховому апараті (гострий біль у попереку) і нирковій коліці. У ході проведених досліджень анальгезивний ефект препарату виявлявся швидко і досягав максимуму протягом перших 45 хв. Тривалість знеболювальної дії після застосування 50 мг декскетопрофену трометамолу зазвичай становить 8 год. Проведені дослідження показали, що застосування препарату Альфорт Декса дозволяє значно знизити дозу опіатів при їх одночасному застосуванні з метою купірування післяопераційного болю. Якщо пацієнтам, у яких з метою купірування післяопераційного болю застосовували морфій за допомогою приладу для знеболювання, контрольованого пацієнтом, призначали і декскетопрофену трометамол, то їм потрібно значно менше морфію (на 30–45%), ніж пацієнтам, які отримували плацебо.

Фармакокінетика. Після в/м введення декскетопрофену трометамолу людині C max досягається через 20 хв (10–45 хв). Доведено, що при одноразовому в/м або в/в введенні 25–50 мг AUC (концентрація/час) пропорційна дозі. Фармакокінетичні дослідження багатократного застосування препарату довели, що AUC та C max (середнє максимальне значення) після останнього в/м та в/в введення не відрізняються від показників після одноразового застосування, що свідчить про відсутність кумуляції лікарського засобу. Аналогічно до інших лікарських засобів з високим ступенем зв’язування з білками плазми крові (99%), обсяг розподілу декскетопрофену становить в середньому 0,25 л/кг маси тіла. Період напіврозподілу становить близько 0,35 год, а T ½ — 1–2,7 год. Метаболізм декскетопрофену в основному відбувається шляхом кон’югації з глюкуроновою кислотою з подальшим виділенням нирками. Після введення декскетопрофену трометамол в сечі визначається тільки оптичний ізомер S–(+), що свідчить про відсутність трансформації препарату в оптичний ізомер R–(–). Після введення однократних і багатократних доз ступінь впливу препарату на здорових добровольців літнього віку (від 65 років), які брали участь у дослідженні, був значно вищим (до 55%), ніж на молодих добровольців, однак статистично значущої різниці в C max і часі її досягнення не спостерігалося. Середній T ½ підвищувався (до 48%), а визначений сумарний кліренс знижувався.

Після перорального застосування декскетопрофену трометамолу у людини C max у плазмі крові досягається через 30 хв (діапазон — від 15 до 60 хв).

При одночасному вживанні їжі AUC не змінюється, однак C max декскетопрофену трометамолу зменшується, а його швидкість абсорбції уповільнюється (збільшується t max ).

Період розподілу та T ½ декскетопрофену трометамолу становить 0,35 та 1,65 год відповідно. Аналогічно іншим препаратам із високим ступенем зв’язування білка у плазмі крові (99%), об’єм розподілу декскетопрофену трометамолу становить <0,25 л/кг.

Після застосування декскетопрофену трометамолу в сечі виявляють тільки S–(+) енантіомер, що доводить відсутність його інверсії в R–(–) енантіомер в організмі людини.

Під час дослідження фармакокінетики багаторазових доз було доведено, що після останнього застосування декскетопрофену трометамолу значення AUC не відрізнялося від значення, отриманого після його одноразового застосування, що доводить відсутність акумуляції лікарського засобу. Основним шляхом виведення декскетопрофену є кон’югація глюкуроніду з подальшою екскрецією нирками.

Декскетопрофену трометамол демонструє залежне від дози збільшення системної експозиції та лінійну фармакокінетику після прийому дози перорально.