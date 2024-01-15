Алергофрі (Allergofree) (326644) - інструкція із застосування ATC-класифікація
- Інструкція
- Аналоги
Алергофрі інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діюча речовина: левоцетиризин;
1 таблетка містить левоцетиризину дигідрохлориду 5 мг;
допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, крохмаль кукурудзяний, повідон (К-30), кросповідон, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: овальні таблетки від білого до майже білого кольору.
Фармакотерапевтична група
Антигістамінні засоби для системного застосування. Похідні піперазину.
Код АТХ R06A Е09.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Левоцетиризин — це активний стабільний R-енантіомер цетиризину, що належить до групи конкурентних антагоністів гістаміну. Фармакологічна дія зумовлена блокуванням Н1-гістамінових рецепторів. Спорідненість з Н1-гістаміновими рецепторами у левоцетиризину у 2 рази вища, ніж у цетиризину. Впливає на гістамінзалежну стадію розвитку алергічної реакції, зменшує міграцію еозинофілів, судинну проникність, обмежує вивільнення медіаторів запалення. Попереджає розвиток та полегшує перебіг алергічних реакцій, чинить антиексудативну, протисвербіжну, протизапальну дії, практично не чинить антихолінергічної та антисеротонінової дії. У терапевтичних дозах практично не виявляє седативного ефекту.
Фармакокінетика.
Фармакокінетичні параметри левоцетиризину мають лінійну залежність і майже не відрізняються від таких у цетиризину.
Абсорбція
Препарат швидко всмоктується при застосуванні внутрішньо, прийом їжі не впливає на ступінь всмоктування, але знижує його швидкість; біодоступність — 100%. У 50% пацієнтів дія препарату розвивається через 12 хвилин після приймання одноразової дози, а у 95% — через 0,5–1 годину. Максимальна концентрація (Сmах) у сироватці крові досягається через 50 хвилин після одноразового прийому внутрішньо терапевтичної дози та утримується протягом 2 днів. Сmах становить 207 нг/мл після одноразового застосування і 308 нг/мл — після повторного застосування у дозі 5 мг відповідно.
Розподіл
Відсутня інформація щодо розподілу препарату у тканинах людини, а також щодо проникнення левоцетиризину крізь гематоенцефалічний бар’єр. Об’єм розподілу — 0,4 л/кг. Зв’язування з білками плазми крові — 90%.
Біотрансформація
В організмі людини метаболізується близько 14% левоцетиризину. Процес метаболізму включає оксидацію, N- та О-деалкілування і сполучення з таурином. Деалкілування у першу чергу відбувається з участю цитохрому CYP 3А4, тоді як у процесі оксидації беруть участь чисельні та (або) невизначені ізоформи CYP. Левоцетиризин не впливає на активність цитохромних ізоферментів 1А2, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1, 3А4 у концентраціях, що значно перевищують максимальні після прийняття дози 5 мг перорально. З огляду на низький ступінь метаболізму та відсутність здатності до пригнічення метаболізму, взаємодія левоцетиризину з іншими речовинами (і навпаки) малоймовірна.
Виведення
Екскреція препарату відбувається в основному за рахунок клубочкової фільтрації та активної канальцевої секреції. Період напіввиведення препарату з плазми крові у дорослих становить 7,9+1,9 години і є коротшим у маленьких дітей. Загальний кліренс у дорослих — 0,63 мл/хв/кг. В основному виведення левоцетиризину та його метаболітів з організму відбувається із сечею (виводиться у середньому 85,4% застосованої дози). З фекаліями виводиться лише 12,9% прийнятої дози.
Очевидний кліренс левоцетиризину корелює з кліренсом креатиніну. Тому пацієнтам із помірними та тяжкими порушеннями функції нирок інтервали між прийомами левоцетиризину визначають з урахуванням кліренсу креатиніну. У разі анурії при термінальній стадії захворювання нирок загальний кліренс зменшується приблизно на 80% порівняно з таким у разі нормальної функції нирок. Кількість левоцетиризину, що виводиться під час стандартної 4-годинної процедури гемодіалізу, становила < 10%.
Показання
Симптоматичне лікування алергічного риніту (у тому числі цілорічного алергічного риніту) та кропив’янки.
Протипоказання
Підвищена чутливість до левоцетиризину, цетиризину, гідроксизину, до будь-яких інших похідних піперазину або до будь-якої іншої допоміжної речовини препарату.
Тяжка форма хронічної ниркової недостатності (кліренс креатиніну < 15 мл/хв). Необхідність гемодіалізу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дослідження з левоцетиризином щодо взаємодії (включаючи дослідження з ферментами CYP3A4) не проводили. Дослідження з цетиризином (сполука рацемату) показали, що одночасне застосування з антипірином, азитроміцином, циметидином, діазепамом, еритроміцином, гліпізидом, кетоконазолом або псевдоефедрином не чинить клінічно значущих несприятливих взаємодій. Сумісне застосування з теофіліном (400 мг на добу) знижує на 16% загальний кліренс цетиризину (кінетика теофіліну не змінюється). При дослідженні багаторазового застосування ритонавіру (600 мг 2 рази на добу) та цетиризину (10 мг на добу) ступінь експозиції цетиризину збільшувався приблизно на 40%, тоді як розподіл ритонавіру дещо змінювався (-11%) при супутньому застосуванні цетиризину.
Прийом їжі не впливає на ступінь всмоктування препарату, але одночасне вживання їжі знижує швидкість його абсорбції.
Одночасне застосування цетиризину або левоцетиризину з алкоголем або іншими депресантами центральної нервової системи у чутливих пацієнтів може спричинити додаткове зниження пильності та здатності до виконання роботи.
Особливості застосування
З обережністю застосовувати пацієнтам із хронічною нирковою недостатністю (потрібна корекція режиму дозування) та пацієнтам літнього віку з нирковою недостатністю (можливе зниження клубочкової фільтрації). Під час застосування препарату слід утримуватися від вживання алкоголю (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).
Призначаючи препарат у разі наявності у пацієнтів певних факторів, що провокують затримку сечі (наприклад, травми спинного мозку, гіперплазія передміхурової залози), необхідно брати до уваги, що левоцетиризин збільшує ризик затримки сечі.
Левоцетиризин слід з обережністю застосовувати пацієнтам з епілепсією та ризиком виникнення судом, оскільки його застосування може призвести до посилення нападу.
Антигістамінні препарати пригнічують відповідь на шкірну алергічну пробу, тому перед її проведенням прийом препарату необхідно припинити за 3 дні до дослідження (період виведення).
Свербіж може з’явитися після припинення застосування левоцетиризину, навіть якщо ці симптоми не були наявні до початку лікування. Симптоми можуть зникнути самостійно. У деяких випадках симптоми можуть бути інтенсивними і може знадобитися повторне застосування лікування після його припинення. Симптоми повинні зникнути після початку повторного лікування.
Педіатрична популяція
Застосування препарату у вигляді таблеток не рекомендується дітям віком до 6 років, оскільки ця лікарська форма не дає змоги проводити необхідну корекцію режиму дозування. Даній категорії пацієнтів рекомендується застосування левоцетиризину у лікарський формі, придатній для застосування у педіатрії.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Вагітність
Даних щодо застосування левоцетиризину вагітним жінкам немає або їх кількість обмежена (менше 300 наслідків вагітності). Однак для цетиризину, рацемату левоцетиризину, велика кількість даних (понад 1000 наслідків вагітності) щодо вагітних жінок вказує на відсутність вад розвитку або фето/неонатальної токсичності. Дослідження на тваринах не свідчать про прямий або непрямий шкідливий вплив на перебіг вагітності, розвиток ембріона/плода, процес пологів та постнатальний розвиток.
У разі необхідності можна розглянути можливість застосування левоцетиризину у період вагітності.
Годування груддю
Цетиризин, рацемат левоцетиризину, проникає у грудне молоко. Тому також можливе проникнення левоцетиризину у грудне молоко. Побічні реакції, пов’язані з левоцетиризином, можуть спостерігатися у немовлят, які перебувають на грудному годуванні. Тому слід з обережністю призначати левоцетиризин жінкам у період годування груддю.
Фертильність
Немає клінічних даних щодо впливу левоцетиризину на фертильність.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Порівняльні клінічні дослідження не виявили жодних доказів того, що левоцетиризин у рекомендованій дозі погіршує психічну пильність, реакційну здатність або здатність керувати транспортними засобами.
Однак деякі пацієнти можуть відчувати сонливість, втомлюваність та астенію при терапії левоцетиризином. Отже, пацієнти, які мають намір керувати автомобілем, займатися потенційно небезпечною діяльністю або експлуатувати машини, повинні враховувати свою реакцію на лікарський засіб.
Спосіб застосування та дози
Препарат застосовувати дорослим і дітям віком від 6 років внутрішньо у добовій дозі 5 мг 1 раз на добу. Таблетки приймати незалежно від вживання їжі. Таблетку необхідно ковтати цілою, запиваючи невеликою кількістю води.
Пацієнти літнього віку
Пацієнтам літнього віку з нормальною функцією нирок корекція дози препарату не потрібна. Коригування дози рекомендовано пацієнтам літнього віку з порушенням функції нирок від помірного до тяжкого ступеня (див. розділ «Ниркова недостатність»).
Ниркова недостатність
Пацієнтам із порушеною функцією нирок розрахунок дози необхідно проводити з урахуванням кліренсу креатиніну відповідно до таблиці, представленої нижче.
Кліренс креатиніну (КК, мл/хв) потрібно оцінити за вмістом креатиніну в сироватці крові (мг/дл) за допомогою такої формули:
КК = [140 — вік (роки)] × маса тіла (кг) (× 0,85 для жінок) / 72 × креатинін сироватки крові (мг/дл).
Корекція дози препарату для пацієнтів із порушеною функцією нирок
Функція нирок
Кліренс креатиніну, мл/хв
Доза та кількість прийомів
Нормальна функція нирок
≥ 90
5 мг 1 раз на добу
Порушення легкого ступеня
60 — < 90
5 мг 1 раз на добу
Порушення помірного ступеня
30 — < 60
5 мг 1 раз на 2 доби
Порушення тяжкого ступеня
15 — < 30
5 мг 1 раз на 3 доби
Кінцева стадія захворювання нирок
Пацієнти, які перебувають на діалізі
< 15
Протипоказано
Дітям із порушеннями функції нирок дозу препарату слід коригувати індивідуально з урахуванням ниркового кліренсу та маси тіла. Специфічних даних щодо застосування препарату дітям із порушеннями функції нирок немає.
Печінкова недостатність
Пацієнтам тільки з печінковою недостатністю корекція режиму дозування не потрібна. Пацієнтам із печінковою та нирковою недостатністю слід коригувати режим дозування відповідно до наведеної вище таблиці.
Педіатрична популяція
Діти віком від 6 до 12 років: рекомендована добова доза − 5 мг (1 таблетка).
Для дітей віком від 2 до 6 років неможливо коригувати дози препарату в даній лікарській формі (таблетки). Рекомендовано призначати левоцетиризин у лікарській формі, придатній для застосування у педіатрії.
Тривалість застосування. Пацієнтів із періодичним алергічним ринітом (тривалість симптомів захворювання становить < 4 діб на тиждень або протягом менше 4 тижнів) слід лікувати відповідно до захворювання та анамнезу; лікування можна припинити, якщо симптоми зникнуть, та можна відновити знову при повторному виникненні симптомів.
У разі стійкого алергічного риніту (тривалість симптомів захворювання становить > 4 діб на тиждень та протягом більше 4 тижнів) у період контакту з алергенами пацієнту може бути запропонована постійна терапія. При хронічних захворюваннях (хронічний алергічний риніт, хронічна кропив’янка) тривалість лікування становить до 1 року (дані доступні з клінічних досліджень при застосуванні рацемату).
Діти
Препарат у вигляді таблеток не застосовувати дітям віком до 6 років, оскільки ця лікарська форма не дає змоги проводити необхідну корекцію режиму дозування. Даній категорії пацієнтів рекомендується застосування левоцетиризину у лікарський формі, придатній для використання у педіатрії.
Передозування
Симптоми.
Симптоми передозування можуть включати сонливість у дорослих та початкове збудження і підвищену дратівливість з подальшою сонливістю у дітей.
Лікування.
Специфічного антидоту до левоцетиризину немає. У разі появи симптомів передозування рекомендується симптоматична та підтримуюча терапія. Слід розглянути необхідність промивання шлунка через короткий час після застосування препарату. Гемодіаліз для виведення левоцетиризину з організму не ефективний.
Побічні реакції
Повідомляли про такі побічні реакції, які виникали під час клінічних досліджень левоцетиризину не менш ніж у 1% пацієнтів (часто (≥ 1/100, < 1/10)) віком від 12 до 71 року:
з боку нервової системи: головний біль, сонливість;
з боку шлунково-кишкового тракту: сухість у роті;
з боку організму в цілому: підвищена втомлюваність.
Нечасто (≥ 1/1000, < 1/100) також повідомляли про астенію та біль у животі.
Повідомляли про такі побічні реакції, які виникали під час клінічних досліджень левоцетиризину не менш ніж у 1% дітей віком 6–11 місяців та у дітей віком від 1 до 6 років:
з боку шлунково-кишкового тракту: діарея, блювання, запор;
з боку нервової системи: сонливість;
з боку психіки: порушення сну.
Повідомляли про такі побічні реакції, які виникали під час клінічних досліджень левоцетиризину не менш ніж у 1% дітей віком від 6 до 12 років:
з боку нервової системи: головний біль, сонливість.
У післяреєстраційному періоді також повідомляли про розвиток нижчевказаних побічних реакцій. Побічні реакції вказані за класами систем органів та за частотою: дуже часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); рідко (≥1/10000, <1/1000); дуже рідко (<1/10000); частота невідома (не можна визначити за наявними даними).
З боку імунної системи:
частота невідома — підвищена чутливість, у тому числі анафілаксія.
З боку метаболізму та харчування:
частота невідома — підвищений апетит.
З боку психіки:
частота невідома — агресія, збудження, галюцинації, депресія, безсоння, суїцидальні думки, жахливі сновидіння.
З боку нервової системи:
частота невідома — судоми, парестезія, запаморочення, непритомність, тремор, дисгевзія.
З боку органів слуху та рівноваги:
частота невідома — вертиго.
З боку органів зору:
частота невідома — порушення зору, нечіткість зору, окулогірація.
З боку серця:
частота невідома — посилене серцебиття, тахікардія.
З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння:
частота невідома — задишка.
З боку травного тракту:
частота невідома — діарея, блювання, запор, сухість у роті, нудота, біль у животі.
З боку гепатобіліарної системи:
частота невідома — гепатит.
З боку нирок та сечовидільної системи:
частота невідома — дизурія, затримка сечі.
З боку шкіри та підшкірних тканин:
частота невідома — ангіоневротичний набряк, стійкі медикаментозні висипання, свербіж, висипання, кропив’янка.
З боку скелетно-м’язової системи, сполучної тканини та кісток:
частота невідома — міалгія, артралгія.
З боку організму в цілому та реакції у місці введення:
частота невідома — набряк.
Результати лабораторних досліджень: частота невідома — збільшення маси тіла, відхилення функціональних печінкових проб від норми.
Опис окремих побічних реакцій
Повідомляли про свербіж після припинення застосування левоцетиризину.
Звітування про підозрювані побічні реакції
Звітування про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має велике значення. Це дає змогу проводити безперервне спостереження співвідношення між користю і ризиками, пов’язаними із застосуванням лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їх законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Сімпекс Фарма Пвт. Лтд.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
C7 по C13 та С59 по С64, Центр Розвитку Сіггаді (СІДКУЛ), Сіггаді, Котдвар-246149 Дістт. Паурі Гархавал, Уттараканд, Індія.