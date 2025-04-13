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ПОРТАТИВНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КИСНЕВИЙ ІНГАЛЯТОР ACTIVOX™
Ar-001 №1
Xi'an Arooxy Technology
від
279,95
грн
в 347 аптеках
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ПОРТАТИВНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КИСНЕВИЙ ІНГАЛЯТОР ACTIVOX™
Ar-001a №1
Xi'an Arooxy Technology
від
379,50
грн
в 305 аптеках
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Форма випуску
AR-001
AR-001A
Ціни в
Київ
від
279,95
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Xi'an Arooxy Technology
Форма випуску
Ar-001
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
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