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Activox™

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ПОРТАТИВНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КИСНЕВИЙ ІНГАЛЯТОР ACTIVOX™
ПОРТАТИВНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КИСНЕВИЙ ІНГАЛЯТОР ACTIVOX™
Ar-001 №1
Xi'an Arooxy Technology
від 279,95 грн
в 347 аптеках
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ПОРТАТИВНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КИСНЕВИЙ ІНГАЛЯТОР ACTIVOX™
ПОРТАТИВНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КИСНЕВИЙ ІНГАЛЯТОР ACTIVOX™
Ar-001a №1
Xi'an Arooxy Technology
від 379,50 грн
в 305 аптеках
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Ціни в Київ
від 279,95 грн
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Характеристики
Виробник
Xi'an Arooxy Technology
Форма випуску
Ar-001
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби