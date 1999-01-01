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інші інгалятори
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НЕБУЛАЙЗЕР КОМПРЕСОРНИЙ
2b teddy bear bc68005 №1
Долфі-Україна
від
1105,58
грн
в 402 аптеках
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ПОРТАТИВНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КИСНЕВИЙ ІНГАЛЯТОР ACTIVOX™
Ar-001 №1
Xi'an Arooxy Technology
від
280,92
грн
в 348 аптеках
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НЕБУЛАЙЗЕР тм OMRON модель C28P
Ne-c105-e №1
3A Health Care
від
3801,71
грн
в 9 аптеках
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ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА
№1
Конюхов В.О.
від
203,00
грн
в 7 аптеках
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ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА
№1
Діас-Голд
від
224,00
грн
в 5 аптеках
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НЕБУЛАЙЗЕР З АЕРОЗОЛЬНОЮ МАСКОЮ "MEDICARE"
Для дорослих №1
Допомога-I
від
108,50
грн
в 2 аптеках інших міст
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Інгалятор небулайзер компресорний для аерозольної терапії Beurer
Ih21 №1
Beurer GmbH
від
1986,17
грн
в 2 аптеках
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Інгалятор небулайзер компресорний для аерозольної терапії Beurer
Ih26 №1
Beurer GmbH
від
2518,50
грн
в 2 аптеках
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НЕБУЛАЙЗЕР З АЕРОЗОЛЬНОЮ МАСКОЮ "MEDICARE"
Педіатричний №1
Допомога-I
від
74,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Прилад індивідуальний для інгаляції ЮМЕРОКС® інгал (UMEROX® inhal)
№1
Юрія-Фарм
від
604,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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ІНГАЛЯТОР АЕРОЗОЛЬНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ "BEURER"
Ih 40 №1
Beurer GmbH
Немає в наявності
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ІНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА"
№1
Ароматика
Немає в наявності
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ІНГАЛЯТОР "ДИАС"
Олівець ластівка №1
Конюхов В.О.
Немає в наявності
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Інгалятор небулайзер компресорний для аерозольної терапії Beurer
Ih58 №1
Beurer GmbH
Немає в наявності
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ІНГАЛЯТОР "ДИАС"
"сигарета без диму" №1
Конюхов В.О.
Немає в наявності
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ІНГАЛЯТОР "ДИАС"
Олівець зірочка №1
Конюхов В.О.
Немає в наявності
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ІНГАЛЯТОР "ДИАС"
Олівець "літаюча ластівка" №1
Конюхов В.О.
Немає в наявності
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ІНГАЛЯТОР "ДИАС"
"сигарета від паління" №1
Конюхов В.О.
Немає в наявності
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Форма випуску
2B Teddy Bear
AR-001
IH 40
IH21
IH26
IH58
NE-C105-E
д/доросл.
олівець
педіатричний
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Виробник
3A Health Care
Beurer GmbH
Boleslawiecka Fabryka Materialow Medycznych
Xi'an Arooxy Technology
Ароматика
Диас-Голд
Долфи-Украина
Допомога-I
Конюхов В.О.
Юрия-Фарм
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