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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

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НЕБУЛАЙЗЕР КОМПРЕСОРНИЙ
НЕБУЛАЙЗЕР КОМПРЕСОРНИЙ
2b teddy bear bc68005 №1
Долфі-Україна
від 1105,58 грн
в 402 аптеках
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ПОРТАТИВНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КИСНЕВИЙ ІНГАЛЯТОР ACTIVOX™
ПОРТАТИВНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ КИСНЕВИЙ ІНГАЛЯТОР ACTIVOX™
Ar-001 №1
Xi'an Arooxy Technology
від 280,92 грн
в 348 аптеках
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НЕБУЛАЙЗЕР тм OMRON модель C28P
НЕБУЛАЙЗЕР тм OMRON модель C28P
Ne-c105-e №1
3A Health Care
від 3801,71 грн
в 9 аптеках
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ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА
№1
Конюхов В.О.
від 203,00 грн
в 7 аптеках
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ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА
№1
Діас-Голд
від 224,00 грн
в 5 аптеках
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НЕБУЛАЙЗЕР З АЕРОЗОЛЬНОЮ МАСКОЮ "MEDICARE"
НЕБУЛАЙЗЕР З АЕРОЗОЛЬНОЮ МАСКОЮ "MEDICARE"
Для дорослих №1
Допомога-I
від 108,50 грн
в 2 аптеках інших міст
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Інгалятор небулайзер компресорний для аерозольної терапії Beurer
Інгалятор небулайзер компресорний для аерозольної терапії Beurer
Ih21 №1
Beurer GmbH
від 1986,17 грн
в 2 аптеках
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Інгалятор небулайзер компресорний для аерозольної терапії Beurer
Інгалятор небулайзер компресорний для аерозольної терапії Beurer
Ih26 №1
Beurer GmbH
від 2518,50 грн
в 2 аптеках
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НЕБУЛАЙЗЕР З АЕРОЗОЛЬНОЮ МАСКОЮ "MEDICARE"
НЕБУЛАЙЗЕР З АЕРОЗОЛЬНОЮ МАСКОЮ "MEDICARE"
Педіатричний №1
Допомога-I
від 74,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Прилад індивідуальний для інгаляції ЮМЕРОКС® інгал (UMEROX® inhal)
Прилад індивідуальний для інгаляції ЮМЕРОКС® інгал (UMEROX® inhal)
№1
Юрія-Фарм
від 604,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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ІНГАЛЯТОР АЕРОЗОЛЬНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ "BEURER"
ІНГАЛЯТОР АЕРОЗОЛЬНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ "BEURER"
Ih 40 №1
Beurer GmbH
Немає в наявності
ІНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА"
ІНГАЛЯТОР "МАХОЛЬДА"
№1
Ароматика
Немає в наявності
ІНГАЛЯТОР "ДИАС"
ІНГАЛЯТОР "ДИАС"
Олівець ластівка №1
Конюхов В.О.
Немає в наявності
Інгалятор небулайзер компресорний для аерозольної терапії Beurer
Інгалятор небулайзер компресорний для аерозольної терапії Beurer
Ih58 №1
Beurer GmbH
Немає в наявності
ІНГАЛЯТОР "ДИАС"
ІНГАЛЯТОР "ДИАС"
"сигарета без диму" №1
Конюхов В.О.
Немає в наявності
ІНГАЛЯТОР "ДИАС"
ІНГАЛЯТОР "ДИАС"
Олівець зірочка №1
Конюхов В.О.
Немає в наявності
ІНГАЛЯТОР "ДИАС"
ІНГАЛЯТОР "ДИАС"
Олівець "літаюча ластівка" №1
Конюхов В.О.
Немає в наявності
ІНГАЛЯТОР "ДИАС"
ІНГАЛЯТОР "ДИАС"
"сигарета від паління" №1
Конюхов В.О.
Немає в наявності
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