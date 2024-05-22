Гіалуронова кислота взаємодіє з деякими місцевими анестетиками, подовжуючи їх знеболю­вальний ефект.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Гіалуронова кислота — компонент, наявний у високих концентраціях у складі суглобового хряща та синовіальної рідини. Ендогенна гіалуронова кислота забезпечує в'язкість та еластичність синовіальної рідини, також вона необхідна для формування протеогліканів у суглобовому хрящі. Завдяки нормалізації якості синовіальної рідини та активації процесів оновлення тканин у суглобовому хрящі препарат поліпшує функцію суглобів. ГІАМАКС ХОНДРО чинить протизапальну дію на епітелій суглоба, стимулює природне утворення гіалуронової кислоти всередині суглоба.

Гіалуронова кислота ефективно метаболізується в організмі, швидко виводиться з кровотоку і швидко руйнується у печінці. Метаболіти виводяться переважно з сечею. Приблизно 42% введеної дози визначається у печінці через 24 години після введення. Препарат визначається у синовіальній рідині у межах 2 годин, а в суглобовому хрящі — у межах 6 годин. Хрящ є найбільш стабільним місцем локалізації гіалуронової кислоти. Гіалуронова кислота утримується в синовіальній рідині впродовж 4–5 діб.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ — Не рекомендується застосовувати дезінфікуючі засоби, що містять четвертинні солі амонію, оскільки при контакті з гіалуроновою кислотою можливе утворення осаду;

внутрішньосуглобову ін'єкцію повинні виконувати компетентні медичні працівники згідно з встановленою процедурою в асептичних умовах, необхідних для цього способу застосуван­ня;