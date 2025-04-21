Київ
Гіамакс хондро імплантат

Гіамакс хондро імплантат

Вінниця (адресу не вказано)
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1256,60 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
61.7 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1206,90
Економія при броні: -100,70 грн
1106,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Сквира, вул. Соборна, 12
100.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 4
108.7 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
110.1 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1206,40
Економія при броні: -100,20 грн
1106,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1249,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Жашків, вул. Соборна, 58-Б
116.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
130.8 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
130.8 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.8 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
131.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
132.2 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
132.2 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
132.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
132.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
132.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
132.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70 грн
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