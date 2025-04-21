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Гіамакс хондро імплантат
Гіамакс хондро імплантат
Вінниця
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1256,60
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
61.7 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1206,90
Економія при броні:
-100,70 грн
1106,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Сквира, вул. Соборна, 12
100.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 4
108.7 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
110.1 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1206,40
Економія при броні:
-100,20 грн
1106,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1249,90
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Жашків, вул. Соборна, 58-Б
116.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 23.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
130.8 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
130.8 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 23.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 23.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.8 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
131.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
132.2 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 23.04 після 16:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
132.2 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 23.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
132.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 23.04 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
132.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 23.04 після 16:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
132.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 23.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
132.9 км
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Фармекс Груп
1261,70
грн
Забрати 23.04 після 16:00
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