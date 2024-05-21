Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяSVR топіаліс очищуючий гель (SVR topialyse cleansing gel) SVR топіаліс очищуючий гель (SVR topialyse cleansing gel) (324970) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 285,14 грн Без рецепта 1 шт від 285,14 грн В наявності в 30 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя