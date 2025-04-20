SVR топіаліс очищуючий гель (SVR topialyse cleansing gel)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
384,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
451,18
Економія при броні: -18,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
448,70
Економія при броні: -20,23 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
384,00
Економія при броні: -36,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
404,00
Економія при броні: -56,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
404,00
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
384,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
384,00
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
10.0 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
449,96
Економія при броні: -21,49 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
384,00
Економія при броні: -40,00 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
68.2 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
462,01
Економія при броні: -29,18 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
68.8 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
454,44
Економія при броні: -21,61 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
384,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
72.6 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
452,31
Економія при броні: -19,48 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
404,00
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
384,00
Економія при броні: -40,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
176.0 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
404,00
Економія при броні: -43,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
195.7 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR