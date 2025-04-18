SVR топіаліс очищуючий гель (SVR topialyse cleansing gel)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
458,23
Економія при броні: -25,40 грн
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
1.2 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
5.3 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
7.9 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
129.3 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
130.2 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
365,00
Економія при броні: -14,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
410,80
Економія при броні: -12,32 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
143.5 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
459,97
Економія при броні: -27,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
456,75
Економія при броні: -23,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
190.7 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
449,27
Економія при броні: -16,44 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
384,00
Економія при броні: -33,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
193.2 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
451,23
Економія при броні: -18,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
404,00
Економія при броні: -36,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
404,00
Економія при броні: -53,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
251.0 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
384,00
Економія при броні: -33,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
252.3 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
404,00
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
252.4 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
384,00
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
252.4 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
454,49
Економія при броні: -26,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
252.5 км
SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл №1
Lab. SVR
456,18
Економія при броні: -23,35 грн