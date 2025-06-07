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Дитяча косметика
Крем для сухої та нежной кожи Доктор біокон (Cream for dry and delicate skin Biopanthenol baby Doctor Bioсon)
Ціни в
Київ
від
48,84
грн
В 318 аптеках
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Характеристики
Виробник
МНВО Біокон
Умови продажу
Без рецепта
Вага
60 г
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика
Реєстрація
602-123-20-1/154 від 30.09.2016
Ціни в
Київ
від
48,84
грн
В 318 аптеках
Знайти в аптеках
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