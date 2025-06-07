Дитяча косметика

Крем для сухої та нежной кожи Доктор біокон (Cream for dry and delicate skin Biopanthenol baby Doctor Bioсon)

КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
Ціни в Київ
від 48,84 грн
В 318 аптеках
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Характеристики
Виробник
МНВО Біокон
Умови продажу
Без рецепта
Вага
60 г
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/154 від 30.09.2016