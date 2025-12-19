Київ
Крем для сухої та нежной кожи Доктор біокон (Cream for dry and delicate skin Biopanthenol baby Doctor Bioсon)
Крем для сухої та нежной кожи Доктор біокон (Cream for dry and delicate skin Biopanthenol baby Doctor Bioсon)
Вінниця
(адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
96,40
Економія при броні:
-5,85 грн
90,55
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,70
Економія при броні:
-6,00 грн
81,70
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
91,16
Економія при броні:
-4,59 грн
86,57
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
92,53
Економія при броні:
-5,07 грн
87,46
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
95,31
Економія при броні:
-4,76 грн
90,55
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
92,89
Економія при броні:
-5,43 грн
87,46
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
96,55
Економія при броні:
-6,00 грн
90,55
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
91,58
Економія при броні:
-5,01 грн
86,57
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
90,92
Економія при броні:
-4,35 грн
86,57
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
97,30
Економія при броні:
-6,75 грн
90,55
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,70
Економія при броні:
-6,00 грн
81,70
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
97,06
Економія при броні:
-6,51 грн
90,55
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,70
Економія при броні:
-6,00 грн
81,70
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
92,12
Економія при броні:
-5,55 грн
86,57
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
91,42
Економія при броні:
-3,96 грн
87,46
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
92,00
Економія при броні:
-5,43 грн
86,57
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
92,66
Економія при броні:
-5,20 грн
87,46
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,70
Економія при броні:
-4,57 грн
83,13
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
89,90
Економія при броні:
-3,33 грн
86,57
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
3.5 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,80
Економія при броні:
-5,15 грн
82,65
грн
