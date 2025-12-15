Київ
Про товар
Ціни
Крем для сухої та нежной кожи Доктор біокон (Cream for dry and delicate skin Biopanthenol baby Doctor Bioсon)
Крем для сухої та нежной кожи Доктор біокон (Cream for dry and delicate skin Biopanthenol baby Doctor Bioсon)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 169 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,70
Економія при броні:
-4,57 грн
83,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,70
Економія при броні:
-4,57 грн
83,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
92,17
Економія при броні:
-4,85 грн
87,32
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,70
Економія при броні:
-4,57 грн
83,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
91,66
Економія при броні:
-4,34 грн
87,32
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,80
Економія при броні:
-4,67 грн
83,13
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,70
Економія при броні:
-5,05 грн
82,65
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,70
Економія при броні:
-4,57 грн
83,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
93,32
Економія при броні:
-6,00 грн
87,32
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,70
Економія при броні:
-4,57 грн
83,13
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
93,24
Економія при броні:
-5,78 грн
87,46
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
93,64
Економія при броні:
-6,48 грн
87,16
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,70
Економія при броні:
-4,57 грн
83,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,80
Економія при броні:
-5,15 грн
82,65
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,80
Економія при броні:
-4,67 грн
83,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,70
Економія при броні:
-4,57 грн
83,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,70
Економія при броні:
-5,05 грн
82,65
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
91,89
Економія при броні:
-4,73 грн
87,16
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
94,08
Економія при броні:
-3,53 грн
90,55
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА НІЖНОЇ ШКІРИ "БІОПАНТЕНОЛ БЕБІ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 60 г №1
МНВО Біокон
87,70
Економія при броні:
-4,57 грн
83,13
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню