Крем Герпеверт
Характеристики
Виробник
Вертекс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
15 г
Косметичні засоби
Крем Герпеверт інструкція із застосування
Склад
70,0% спиртова настойка десмодіуму (1:5), ефірна олія гвоздики, ланолін безводний, вазелін.
Спосіб застосування
Крем наносять тонким шаром, злегка втираючи, на уражену ділянку шкіри 2–4 рази на добу, бажано з моменту виявлення перших ознак захворювання.
Зовнішньо як допоміжний засіб для профілактики загострень, викликаних вірусом герпесу, сприяє зменшенню запальних процесів.
Термін придатності
24 місяці.
Форма випуску
По 15 г у тубі, в упаковці.