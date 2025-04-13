Крем наносять тонким шаром, злегка втираючи, на уражену ділянку шкіри 2–4 рази на добу, бажано з моменту виявлення перших ознак захворювання.

Зовнішньо як допоміжний засіб для профілактики загострень, викликаних вірусом герпесу, сприяє зменшенню запальних процесів.