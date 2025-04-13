Косметичні засоби для здоров'я

Крем Герпеверт

КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ГЕРПЕВЕРТ" 15 г №1
Ціни в Київ
від 48,78 грн
В 7 аптеках
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Характеристики
Виробник
Вертекс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
15 г
Косметичні засоби

Крем Герпеверт інструкція із застосування

Склад

70,0% спиртова настойка десмодіуму (1:5), ефірна олія гвоздики, ланолін безводний, вазелін.

Спосіб застосування

Крем наносять тонким шаром, злегка втираючи, на уражену ділянку шкіри 2–4 рази на добу, бажано з моменту виявлення перших ознак захворювання.

Зовнішньо як допоміжний засіб для профілактики загострень, викликаних вірусом герпесу, сприяє зменшенню запальних процесів.

Термін придатності

24 місяці.

Форма випуску

По 15 г у тубі, в упаковці.